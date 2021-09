Natalia Traven, la actriz mexicana que conquistó a Clint Eastwood

Los escenarios para Natalia Traven ya son viejos conocidos tanto en México como en el extranjero. Y es que Natalia, además de ser profesora de teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esta semana llegó al cine y a la plataforma HBO Max (por 30 días) como la coestelar de la cinta “Cry Macho”, donde comparte créditos con Clint Eastwood.

Además, actualmente puedes ver su trabajo en Amazon Prime Video donde participó en el episodio cuatro de la serie “Soulmates”, en donde da vida a “Juanita” y comparte escena con Bill Skarsgard, protagonista de la saga “It” (2017-2019) y “The Devil All the Time”.

En entrevista con EL INFORMADOR habla de lo que significó compartir pantalla con uno de los mayores íconos de Hollywood y es que si bien los primeros meses de la pandemia por la COVID-19 mostraban un panorama incierto y poco a poco se confirmaban que algunas producciones cinematografías postergarían sus planes de desarrollo y filmación, “Cry Macho” (impulsada por Warner Bros.) significó para Natalia el primer proyecto en su carrera en una situación compleja, pero que tomando las precauciones y cuidados necesarios, logró sacar adelante para llevar a la pantalla una historia conmovedora situada entre la frontera de Estados Unidos y México.

De cara al estreno de “Cry Macho”, Natalia comparte cómo vivió esta odisea y cómo una audición a través de video fue la clave para que Clint Eastwood conociera su trabajo y la sumara a esta trama ambientada a finales de los años 70 que sigue los pasos de “Mike Milo” (Eastwood), una ex estrella de rodeo y criador de caballos, quien en una etapa de decadencia, se aventura a cumplir con una peculiar petición por parte de su exjefe: traer a su hijo “Rafo” desde México, sin imaginar que este reto no será tan fácil de lograr como parece.

“Como actores, desde que empezó la pandemia hicimos muchas audiciones en video; fueron seis meses después de que ya estábamos resguardados y mi representante me mandó ésta”, recuerda Natalia quien comparte que fue poco el tiempo de espera para que la mexicana fuera seleccionada personalmente por Eastwood.

“Mandé mi video y me preguntaron si podía estar disponible para tal fecha, porque Clint Eastwood ya vería mi video. Yo creo que fue tal mi shock que les dije: ‘No puedo’”, comenta con humor al detallar la emoción que experimentó cuando finalmente le confirmaron que ella sería pieza clave en la historia.

“Mandaron el tan esperado correo, que Clint se decidió por mí y empezamos con todo, yo no me la creía, tenía que viajar en avión en la pandemia cuando aún no sabíamos nada, toda la experiencia fue hermosa e intensa”.

Frente a un nuevo maestro

Natalia Traven -quien también comparte créditos con Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola y los mexicanos Eduardo Monett y Horacio García-Rojas- recuerda que si bien era fan declarada de la trayectoria de Clint Eastwood, en especial con el filme de “Los puentes de Madison”, verse de frente a él y conocerlo como compañero de escena y director, aumentó su admiración al considerar que el también protagonista de “La mula” y “Gran Torino” es una de las personas más amables y profesionales que ha conocido en este gremio.

“Yo conozco casi todas su películas, para mí siempre su trabajo ha sido admirable, él como actor y director, que es muy puntual y sabe perfecto y tiene todo el colmillo. Una de las películas que más he visto es ‘Los puentes de Madison’, verme de pronto tener el mismo lugar que Meryl Streep o Hilary Swank (en “Million Dollar Baby”), fue increíble, saber que estoy en ese punto, en ese lugar, es brutal”.

Natalia Traven recalcó la esencia humana del actor, director y productor que ha sido ganador del Oscar por “Unforgiven” y “Million Dollar Baby”: “Más allá de que sea el gran ícono, el ser humano es increíble, el convivir con él, es muy ligero, simpático, armónico. Ya estar frente a él, no lo viví con miedo ni nervios, lo viví con un gusto y gozo brutal, nos permitía jugar, confía mucho en el actor, en que podemos hacer la escena”.

“Marta”, el rostro de la protección

Para esta trama, Natalia Traven se preparó para dar vida a “Marta”, abuela de cuatro niñas que tendrán una interacción especial con “Mike Milo” (Eastwood), quien en su búsqueda transita por diversos poblados fronterizos que muestran parte de la cultura y formas de convivencia familiar que eran características en las familias estadounidenses y mexicanas en aquella época.

“Esto nos da una idea de que no es una frontera como la conocemos hoy, es 1979, es otro México. ‘Marta’ es una mujer fuerte y dulce, muy autosuficiente, muy cálida y amable, que cría sola a cuatro nietas. Somos un mundo femenino de mexicanas, entre la abuela y las nietas, que de alguna manera se encuentran a estos hombres en el camino”.

Natalia, quien también ha consolidado una trayectoria en el teatro con producciones como: “Las musas huérfanas”, “La tectónica de las nubes” y “Las referencias a Salvador Dalí”, entre otras, detalla que encarnar a una mujer como “Marta” resultó una experiencia única, partiendo de las características emocionales que el personaje requiere al ser abuela y protectora de sus nietas.

“En teatro alguna vez hice a alguien muy grande, pero sí es un poco confrontativo pensar que ya estás en estos personajes. No me costó trabajo, ya que conocí a las hermosas de mis nietas, ya en esa interacción y cómo jugaba con el personaje, esto se dio solito”, finalizó.

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.