Nana Calistar: Horóscopos para HOY 4 de febrero de 2025

Aries

Se avecinan días en los que deberías empezar a poner más atención a tu salud y darte cuenta de que la vida es una sola. Disfruta, vive al máximo, porque este mes de febrero estará lleno de energías positivas. Aprende a ver las cosas desde una perspectiva diferente y, sobre todo, agradece al universo por quién eres y por todo lo que quieres lograr.

Ya no sigas insistiendo con esa persona que te tiene flotando en las nubes; si no hay interés de su parte, no hay más que hacer. Cierra ese ciclo y enfócate en quienes realmente importan y hacen todo por ti. Una amistad estará muy cerca de ti, y es porque le importas de verdad y tiene un gran interés en ti. Te gusta mucho, así que no dejes pasar esta oportunidad y atrévete a conocerla más.

Tauro

Esta semana de febrero, ponle todo el empeño a la dieta y al gym. Enfócate en perder peso o, al menos, en adoptar un estilo de vida más saludable que te ayude a avanzar en esos aspectos en los que te has sentido estancado.

Es momento de priorizarte, de hacer más por ti mismo. No dejes que el tiempo siga pasando sin que tomes acción. Poco a poco, empezarás a encontrar paz en tu vida y a sanar esas viejas heridas que aún te pesan. No pongas tu felicidad ni tu bienestar en espera de un amor; en esta etapa, lo más importante es tu tiempo y lo que haces con él.

Géminis

Si no tienes pareja, prepárate porque en cualquier momento aparecerá alguien especial en tu vida. Conocerás a alguien que, sin que te des cuenta, hará que surjan sentimientos muy intensos, y podría convertirse en algo más profundo, incluso en amor.

En cuanto a los chismes, prepárate porque vendrán de parte de amigos de tus amistades, llenos de envidia y celos porque eres muy bueno/a haciendo nuevos amigos. A esos comentarios no les des importancia, sigue hablando con quienes quieras sin importar lo que piensen los demás.

Si ya tienes pareja, es momento de dejar de hacerle la vida difícil. Si te gusta la confrontación y siempre estás buscando pleito, analiza si realmente quieres vivir así. No sigas causando conflictos innecesarios, porque al final, las relaciones se basan en la paz y el respeto mutuo.

Cáncer

Se acercan muchas oportunidades en el amor si estás soltero, así que prepárate para aprovecharlas. Sin embargo, mantente alerta, ya que podrías enfrentar pérdidas de dinero o incluso golpes y caídas, que estarán bastante presentes en estos días. Ten cuidado también con las personas a tu alrededor que intentarán manipularte para sacar algún beneficio de ti.

En cuanto a tu salud, pon atención a posibles problemas gastrointestinales. Estás comiendo en exceso y eso podría causarte diarreas o malestares. Baja un poco el ritmo con la comida y, sobre todo, incluye más fibra en tu dieta para mantener las cosas bajo control.

Leo

Es momento de empezar a priorizarte más y dejar que el mundo siga su curso. No puedes encargarte de resolverle la vida a todo el mundo, así que tómate las cosas con calma. Poco a poco empezarás a ver los resultados de lo que has estado buscando y deseando.

En el trabajo, prepárate para los chismes que podrían surgir de tus compañeros, pero no dejes que eso te afecte. Haz lo tuyo, mantén tu enfoque y no des motivos para que hablen de ti. Al final, la verdad siempre saldrá a la luz.

Si en el amor no te fue bien, no te sientas decepcionado ni cierres esa puerta. Recuerda, el amor no se acaba, solo cambia de forma. Así que, ¡arréglate y sigue adelante! Hay muchas oportunidades esperando por ti.

Virgo

Ten cuidado con cambios inesperados en tus finanzas que podrían afectarte económicamente. Mantente alerta y no dejes que imprevistos te desestabilicen. Además, no te dejes influenciar por personas que no te aportan nada positivo y solo te generan conflictos.

Se avecina el regreso de un amor del pasado que podría traer consigo algunos dolores de cabeza. No te preocupes por eso, mejor pon tu atención en quien de verdad te valora y aprecia.

También se aproxima una reunión o evento social donde conocerás a alguien que te caerá muy bien, y de esa conexión nacerá una bella amistad. Si la relación se cultiva, podría incluso terminar en algo más profundo, tal vez una relación. ¡Así que mantén los ojos abiertos y disfruta de las oportunidades que vienen!

Libra

Se avecinan cambios importantes en el amor, así que ten cuidado con a quién le abres tu corazón. No todos los que se cruzan en tu camino tienen buenas intenciones, y algunos solo traerán dolores de cabeza. Escucha tu intuición y no te dejes llevar por las apariencias.

En cuanto a tu trabajo, prepárate para posibles cambios que podrían afectarte de diversas maneras. Mantente alerta y busca maneras de adaptarte sin perder de vista tus objetivos.

Si ya tienes una relación y has estado lidiando con problemas de celos o discusiones por temas de dinero o familia, todo mejorará si se comunican de manera clara. Es fundamental que ambos pongan las cartas sobre la mesa y establezcan cómo van a resolver esos conflictos. La responsabilidad en una relación es compartida, y si uno de los dos no está dispuesto a hacer su parte, la relación podría tambalear. Así que, ¡es momento de trabajar juntos o de dejar ir lo que no funciona!

Escorpión

Esta semana, pon tu atención en lo que te pueda generar un ingreso extra y te ayude a crecer económicamente. Aprovecha cualquier oportunidad que te acerque a tus metas financieras. No dejes que amistades del pasado te agobien ni te distraigan en tu presente, porque se vienen días en los que descubrirás las verdaderas intenciones de quienes te rodean.

Es crucial que no descuides tu salud. Tómate el tiempo para descansar más, no dejes todo para el último momento en tu trabajo y asegúrate de llevar una dieta balanceada. Solo así podrás regular tu organismo y mantener un estado de ánimo estable. Recuerda, tu bienestar físico y emocional tiene un gran impacto en tu autoestima. ¡Cuídate y pon tu energía en lo que realmente vale la pena!

Sagitario

Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer en cualquier momento, trayendo consigo muchas dudas que finalmente se resolverán. Si ya tienes pareja, verás cómo todas esas preocupaciones relacionadas con celos o infidelidades comienzan a aclararse. No seas tan aprensivo o aprensiva, dale a tu pareja el espacio que necesita; si no, solo vas a cansarla.

También recibirás noticias de una amistad que te buscará para contarte chismes. Aprende a no involucrarte en eso, porque podrías terminar en problemas por andar hablando de más.

Es hora de cambiar tu mentalidad y dejar de pensar que las cosas simplemente van a caer del cielo. Si no tomas acción y vas por lo que quieres, nada llegará por sí solo. ¡Es momento de moverse y tomar las riendas de tu vida!

Capricornio

Ten cuidado con los cambios en tus finanzas, ya que podrían afectarte y ponerte en riesgo de caer en deudas. Mantén la calma y evita tomar decisiones impulsivas que te puedan complicar. En el ámbito laboral, no dejes que te influyan ni te manipulen, ya que podrías encontrar personas que busquen afectarte de diversas maneras.

Si estás saliendo con alguien, no esperes más de lo que esa relación te está ofreciendo, especialmente si ya has notado señales de que no va a llegar a donde esperas. No permitas que gente tonta te desanime o te ponga obstáculos. Recuerda que cuando alguien no logra sus metas, tiende a poner piedras en el camino de los demás para que tampoco logren las suyas. Es momento de quitar esas piedras del camino y mandar al diablo a todas esas personas que no te aportan nada positivo.

Es hora de dejar atrás esos sueños que te habían tenido achicopalado/a, porque ahora es momento de creer en ti y seguir adelante con fuerza y determinación. ¡Que nada ni nadie te detenga!

Acuario

Vas a estar con un carácter fuerte en estos días, y sin querer podrías herir a quienes te rodean con comentarios que tal vez no pienses bien en el momento. Ten cuidado con eso y trata de pensar antes de hablar, porque no todo el mundo puede manejar tu energía en este momento.

Se vienen días en los que el dinero comenzará a fluir en tu vida, lo que te ayudará a saldar algunas deudas que tenías pendientes. También podrías experimentar cambios en el trabajo, con mejoras que traerán un poco de alivio. Además, recibirás ese dinerito extra que te debían, lo cual te dará un respiro económico.

Recibirás noticias sobre el rompimiento de una relación de una amistad cercana. Esa persona necesitará tu apoyo, así que no dudes en estar allí para ella.

Es cierto que la vida te ha dado algunas pruebas difíciles, pero también has tenido momentos de felicidad. Lo importante es que la vida te va a devolver todo lo que has pasado con creces. Lo que siembras, eventualmente cosechas, y es tu turno de recibir todo lo bueno que te mereces.

Piscis

Se vienen días importantes, porque en poco tiempo comenzarás tu etapa de cumpleaños, y eso traerá muchos cambios que te beneficiarán muchísimo. Aprovecha la energía de estos días, porque algo bueno está por llegar.

En cuanto a relaciones prohibidas, mejor ni te metas, porque las cosas se van a descubrir y solo te vas a meter en un lío innecesario.

Si ya tienes una relación, deja de exigir más a tu pareja de lo que tú estás dispuesto/a a ofrecer. No puedes pedir más de lo que tú mismo/a estás dando, o podrías arriesgarte a que te manden al diablo. También, evita que los celos se metan en tu relación. Necesitas ser más seguro/a de ti mismo/a y confiar en lo que eres. La base de una buena relación es el respeto mutuo y la confianza, así que trabaja en eso para que todo fluya de manera más sana.

