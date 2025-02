Nana Calistar: Horóscopos para HOY 3 de febrero de 2025

Aries

En tu trabajo se vienen cambios positivos, pero es importante que aprendas a ser más tolerante con las personas que te rodean. Esto hará una gran diferencia en cómo te perciben y contribuirá a crear una buena imagen de ti. Estás a punto de explorar nuevas áreas en tu vida íntima, así que aprovecha el momento para estar más activo en este aspecto. Recuerda que la vida es corta y no debes malgastar tu tiempo en actividades sin sentido que no te aportan nada.

El amor está cerca, pero para que fluya, es esencial que cuides mucho tu actitud. Deja de criticar tanto y de buscar defectos en esa persona que te interesa. Es importante ver a los demás de manera realista, sin idealizar ni exagerar sus fallos, ya que, de lo contrario, será muy difícil que algo surja entre ustedes. Mantén una actitud abierta y equilibrada para que las relaciones puedan desarrollarse de forma genuina y sin presiones.

Tauro

No te dejes influenciar por chismes, especialmente si te alteran o afectan tu paz y tranquilidad. Mantente firme y no pierdas tu estabilidad emocional por rumores sin fundamento. Ten cuidado con posibles cambios repentinos en tu economía, ya que podrían surgir pérdidas materiales. Pronto recibirás noticias de alguien que está interesado en ti, tanto sentimental como profesionalmente.

Esta persona tiene un interés genuino en tu bienestar y te presta atención, así que estate alerta a las señales. En este inicio de febrero, te sentirás mejor contigo mismo y lograrás un cambio en tu imagen. Si ya estás en una relación, no descuides tu aspecto físico, ya que no hay garantías en el amor y es importante mantenerte bien, tanto para ti mismo como para tu pareja. Recuerda que cuidar de ti también fortalece tu relación.

Géminis

Si no te sientes listo o lista para comenzar una relación, es mejor que no lo hagas. Solo terminarás complicándote la vida a ti y a tu pareja. Aprende a quererte y disfruta de tu soltería, ya que la vida no es fácil para nadie, y es mejor aprovecharla al máximo. Deja de quejarte y haz algo para vivirla de manera plena. Las relaciones amorosas siempre serán algo complicadas para ti, pero depende de ti mismo sacarles el máximo provecho.

Es momento de dejar de tropezar con la misma piedra; no es saludable seguir en el mismo ciclo. No sigas desperdiciando tu tiempo con el pasado ni con personas que no te suman ni te permiten avanzar. En los próximos días, te enterarás de un embarazo, ya sea de una amiga o un familiar cercano. También ten cuidado con posibles problemas de salud, como dolores de espalda y cuestiones renales que podrían estar cerca.

Cáncer

Ten mucho cuidado con lo que dices, porque las palabras que salen de tu boca podrían volverse en tu contra en el futuro, y tendrás que enfrentarlas. Asegúrate de que sean positivas y constructivas. Una amiga se acercará a ti en busca de un consejo, así que no dudes en ofrecerle tu apoyo y escucharla.

Ella realmente necesita un hombro en el que apoyarse. No dejes que las críticas de personas que nunca te han tolerado te afecten, porque su única intención es hacerte sentir mal. Recuerda que no estás para aguantar ese tipo de comentarios; no te desgastes con ellos.

Leo

Aléjate de personas que son tercas y conflictivas, porque lo único que logran es sacarte de tu centro y robarte tu energía positiva . No pongas obstáculos en el camino de los demás, porque de esa manera nadie los pondrá en el tuyo. Si ese amor está destinado para ti, el universo se encargará de que así sea.

Mantente alerta con aquellos que no te desean lo mejor, ya que están planeando algo para dañarte y dejarte mal ante otras personas. Si sabes perdonar, hazlo; y si no, trabaja en ello. No guardes rencores del pasado, porque de lo contrario, no podrás avanzar y seguir adelante en tu vida.

Virgo

Te vas a enterar de un chisme impactante sobre una amistad que no podrás creer. Recuerda que la vida es corta, así que no malgastes tu tiempo buscando cariño o amistad en personas que solo te buscan cuando te necesitan. Sé más firme contigo mismo y con los demás. Sentirás la necesidad de comenzar una relación, pero el miedo podría frenarte. Es momento de dejar de escribirle a esa persona que no te responde.

Este mes es excelente para emprender un negocio, así que si no sabes qué decisión tomar, tómate un tiempo para pensar, meditar y, si es necesario, hablar con tu familia o amigos. Al final, la decisión debe ser tuya, y asegúrate de que sea la correcta para ti.

Libra

Es momento de dejar atrás el pasado y enfocarte en el presente. Se acercan oportunidades de cambios en tu trabajo que serán muy beneficiosos para ti. No permitas que amores pasados te sigan afectando o causándote estrés. Aprender a decir "no" será clave para tu crecimiento y avance personal. Ten mucho cuidado con lo que firmas; lee con atención las letras pequeñas y evita hacer gastos innecesarios o inversiones en este momento, ya que no es el momento adecuado.

Si ese amor te cambió por otra persona, no sigas esperando que algo vuelva a nacer; es hora de priorizarte, quererte y respetarte. Además, ten cuidado con los comentarios que hagas sobre los demás, ya que los chismes pueden descontrolarse y meterte en problemas. Mejor mantén tu paz y evita que te arrastren a conflictos innecesarios.

Escorpión

Cuida más tu corazón y no lo entregues a la primera persona que se cruce en tu camino. Sé más firme en lo que quieres y no te dejes convencer fácilmente. En el trabajo habrá cambios importantes, además de una nueva forma de relacionarte con los demás. También hay posibilidad de renovar tu guardarropa, viajar y hasta invertir en un negocio.

Amores del pasado regresan, pero te darás cuenta de que has sanado esas heridas y ya no te afectan como antes. Este mes te traerá reencuentros y nuevas personas en tu vida, lo que puede llevar a una relación hermosa entre ahora y marzo. Quizás sea esa persona que tanto has esperado. Aprovecha este tiempo y disfruta de la vida, que al final no serás ni el primero ni el último en hacerlo.

Sagitario

Es posible que enfrentes una decepción amorosa que podría llevarte a una etapa de tristeza o depresión. No te dejes atrapar por eso, porque esa actitud no hará que el amor regrese ni renazca. Presta atención a tu salud, ya que podrías experimentar dolores de espalda y problemas de gastritis, así que cuida tu alimentación y evita los alimentos irritantes.

También ten cuidado con las pérdidas materiales que podrían presentarse en los próximos días. No lastimes a las personas que te buscan, te quieren y siempre están para ti; recuerda que la vida da vueltas y, tarde o temprano, te tocará a ti. Si estás en una relación, controla esos pensamientos impuros y enfócate en tu pareja, porque las infidelidades no solo ocurren con hechos, sino también con la mente.

Capricornio

No confundas lo que estás sintiendo en este momento. Si sabes que no serás correspondido de la forma que esperas, es mejor alejarte de esa persona antes de que el sentimiento crezca y termines sufriendo en el futuro. Se presenta la oportunidad de emprender un negocio que traerá grandes ganancias, así que asegúrate de aprovecharla al máximo.

Ten cuidado con noticias falsas que podrían llegar a tus oídos y ponerte de mal humor. Además, se avecina un cambio laboral que te beneficiará mucho, pero mantén la guardia alta, ya que existe el riesgo de una trampa que podría afectar más de lo que imaginas.

Acuario

Se acercan oportunidades laborales que puedes aprovechar para mejorar tus ingresos, pero no dejes que las personas a tu alrededor intenten aprovecharse de ti. Ten cuidado con esperar algo de quienes no te lo van a dar, ya que podrías terminar decepcionado de muchas personas.

Si tienes una relación, es momento de controlar tus impulsos, porque podrías meterte en problemas serios con tu pareja. No es correcto alimentar el interés de tus admiradores o admiradas a través de las redes sociales ni el WhatsApp, respétate y actúa de manera que no te gustaría que te tratara nadie. Además, cuídate de las enfermedades respiratorias, ya que podrías estar más vulnerable a ellas, así que no descuides tu salud.

Piscis

Es hora de poner atención a tu salud, no sigas ignorando las señales de tu cuerpo. Necesitas empezar a hacer ejercicio y cuidar tu alimentación para sentirte mejor. No te exijas más de lo que puedes dar y recuerda mantener los pies en la tierra. Evita rodearte de personas que quieran estar contigo en secreto; si es algo que se sabe, mejor que lo sepa todo el mundo.

Se avecinan cambios en el trabajo, pero también podrían surgir conflictos familiares debido a desacuerdos sobre decisiones importantes. No busques excusas para justificar tu actitud con los demás, es momento de ser más claro y responsable con tus acciones.

Con información de Nana Calistar.

