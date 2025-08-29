Nana Calistar: Horóscopos para HOY 29 de agosto de 2025

Aries

Si tienes pareja, evita los dramas innecesarios, porque un malentendido hoy puede acabar en una gran discusión. Si ya no confías en tu relación o en la fidelidad de tu pareja, mejor sé honesto y sigue adelante. No pierdas el tiempo ni te hagas la víctima. A veces lo mejor es que cada quien tome su rumbo y encuentre su felicidad por separado.

Tauro

Deja de quedarte estancado en el pasado, esperando que alguien regrese cuando ya no le interesas como antes. Es momento de abrir los ojos y soltar lo que ya no tiene futuro. No te sigas lastimando solo.

Géminis

Si estás en una relación, pon atención porque tu pareja podría estar sintiendo inseguridad sobre lo que sientes. Revisa si has descuidado algo importante. La confianza se construye con tiempo y cuidado. Además, cualquier objetivo que tengas requiere esfuerzo, no esperes soluciones mágicas. Trabaja con más empeño.

Cáncer

Aprovecha tus errores para aprender, no te quedes tirado después de cada tropiezo. Puede haber un problema de salud en la familia, pero con los cuidados adecuados todo saldrá bien. Tú también cuida tu alimentación, evita los excesos porque tu estómago te lo va a reclamar.

Leo

Evita involucrarte en relaciones que sabes que no están bien, porque aunque al principio parezcan emocionantes, al final te dejarán con un vacío. Recuerda que lo que haces hoy tiene consecuencias. Si ya tienes pareja, no juegues con fuego.

Virgo

Podrías conocer a alguien especial a través de una amistad, así que muéstrate con tu mejor actitud. También podrías estar pensando en cambiar tu imagen, y la verdad, te vendría bien. El amor propio empieza por cómo te tratas a ti mismo.

Libra

Se avecina una prueba difícil que te hará crecer y replantearte muchas cosas. No desperdicies tu energía en personas que no suman. Agradece lo que tienes ahora, porque no siempre estará ahí.

Escorpión

No permitas que alguien entre y salga de tu vida como si nada. Las promesas vacías ya no te sirven. Empieza a poner límites y a exigir lo que realmente mereces. Ya basta de dejar que te vean la cara.

Sagitario

Tu carisma puede ayudarte mucho en temas del corazón, pero recuerda que lo que vale la pena lleva tiempo. Si estás en pareja, cuidado con los mensajes sospechosos, porque podrían generar celos y conflictos fuertes.

Capricornio

Estos días podrías sentir con fuerza la ausencia de alguien que ya no está. Hazle un pequeño homenaje desde el corazón. También enfrentarás decisiones importantes que pueden generar estrés, pero son necesarias para tu crecimiento.

Acuario

Ten cuidado con los chismes o comentarios malintencionados. No caigas en provocaciones ni te vengues, deja que la vida se encargue. Todo lo que se hace, se paga, y tú solo sigue tu camino en paz.

Piscis

Deja de decir “sí” a todo. Aprende a poner límites y priorízate. Vive intensamente, sin quedarte con ganas de nada. La felicidad está en tus manos, no en las de los demás.

SV