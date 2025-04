Nana Calistar: Horóscopos para HOY 28 de abril de 2025

Aries

Pronto llegarán momentos en los que deberás priorizarte y reflexionar sobre lo que realmente quieres para sentirte bien y alcanzar la felicidad. Es un buen momento para proyectar tu futuro, establecer metas claras y definir los pasos necesarios para lograrlas, reconociendo lo que aún te falta. No permitas que las influencias externas, especialmente de personas que actúan por conveniencia propia, desvíen tu camino.

Al final, tú serás quien enfrente las consecuencias de tus decisiones. Pensar en ti no es egoísmo, es una forma de construir una vida más consciente, plena y alineada con lo que verdaderamente deseas.

Tauro

Se acercan días en los que será fundamental que te enfoques en tu futuro y dejes de lado los chismes y distracciones que solo buscan alterar tu paz. Habrá personas con malas intenciones que intentarán agotar tu energía y desanimarte, pero no permitas que afecten tu ánimo.

Pronto se presentará un viaje muy positivo, lleno de buenos momentos, así que administra bien tus recursos para evitar complicaciones económicas. Recuerda que quien no quiere estar en tu vida, debe seguir su camino. No desperdicies tiempo en relaciones que no aportan y en personas que no tienen intención de quedarse.

Géminis

No finjas emociones que no nacen del corazón; si alguien realmente te interesa, atrévete a entregarte por completo y deja que las cosas fluyan como deban ser. Se acercan nuevas oportunidades, especialmente en el amor, y una persona de piel clara podría marcar una nueva etapa en tu vida.

Este es un tiempo ideal para renovarte, para crecer y, sobre todo, para confiar en ti mismo y en tu habilidad de alcanzar todo aquello que anhelas. Cree en tu proceso, en tu fuerza interior y en que mereces vivir experiencias que realmente te hagan vibrar.

Cáncer

Es tiempo de cambiar tu perspectiva y adoptar una actitud más positiva frente a lo que ocurra; de lo contrario, podrías atraer justo lo que temes. Recuerda que no estás hecho para conformarte con menos, así que no aceptes ser una opción secundaria. Se avecinan buenas oportunidades en juegos de azar, aprovéchalas con inteligencia.

Este no es un momento para rogar por afecto ni atención, sino para ir con decisión tras lo que realmente deseas. Deja de pensar que el amor no es para ti, porque la vida te sorprenderá y quizá termines comprobando justo lo contrario.

Leo

Se acercan días en los que todo comenzará a tomar forma y encajar de manera natural. Si alguien te falló, aprende a perdonar, pero no repitas el error de confiar ciegamente. No permitas que amores del pasado regresen a desordenar tu presente; ciérrales la puerta y sigue adelante.

Es el momento ideal para cambiar tu enfoque y empezar a dedicarte a lo que realmente te apasiona. Podría surgir un amor pasajero que te hará vivir una experiencia intensa, y una amistad se alejará, no por falta de cariño, sino porque ha empezado a sentir algo más por ti.

Virgo

Si estás en una relación, es posible que surja una situación tensa que les cause malestar, pero no dejes que eso nuble la conexión que han construido. Dedica tiempo a ti mismo, consiéntete con algo que has querido desde hace tiempo, como una visita al spa o un pequeño gusto personal; eso te ayudará a liberar el estrés.

Alguien del pasado que en su momento te rechazó podría reaparecer con intenciones románticas. Si crees que aún hay posibilidad, ábrete a ello; si no, deja claro que ya pasó su oportunidad. Cuida bien tus finanzas, ya que podrían surgir gastos imprevistos.

Libra

Tu intuición estará más aguda que nunca, y eso que creías imposible empezará a tomar forma de manera inesperada. Deja de preocuparte por asuntos que no están en tus manos; enfócate en ti y en tu familia, y permite que lo demás siga su curso natural.

Un viaje comienza a perfilarse en un futuro cercano, lo cual traerá renovación. La suerte estará de tu lado en juegos de azar, y podrían presentarse oportunidades para cambiar de casa o de automóvil. En cuanto a un negocio, será mejor esperar. En el trabajo, mantente al margen de lo que no te compete.

Escorpión

Este no es el momento para sentir pena por lo que has hecho, sino para asumir las consecuencias con valentía y dejar que las cosas fluyan como deban ser. En lugar de lamentarte por lo que ya pasó, toma las lecciones que deja cada experiencia y evita repetir los mismos errores.

Presta atención a tu alimentación, ya que podrías notar un aumento de peso si no te cuidas. Es probable que en estos días sientas rencor hacia alguien que actuó con deslealtad contigo, pero no permitas que esa emoción se quede contigo por mucho tiempo.

Sagitario

Es posible que te lleguen rumores sobre tu expareja o un amor del pasado, y te darás cuenta de cómo la vida y el karma han puesto a esa persona en su lugar. Evita hablar de tus proyectos, ya que las envidias y malas energías podrían afectarlos negativamente.

No sigas dudando de ti mismo, enfrenta la situación con determinación y aprende a manejar a quienes solo buscan verte afectado. No dejes tareas pendientes, ya que si lo haces, el trabajo se acumulará. Aprovecha también el tiempo para disfrutar con tu familia y crear recuerdos valiosos.

Capricornio

Se avecinan cambios en tu forma de relacionarte con tus seres queridos. Habrá momentos en los que tu estado de ánimo será difícil de manejar, y eso podría generar conflictos y malentendidos. Ten cuidado con lo que deseas, porque podrías obtenerlo, así que asegúrate de pedir cosas positivas y constructivas.

Los próximos días te invitarán a concentrarte en lo que realmente importa y en lo que vale la pena, dejándote llevar por lo que te aporta bienestar y crecimiento.

Acuario

No finjas sentimientos hacia personas que no te valoran ni te importan. Si has enfrentado problemas familiares, todo mejorará de manera sorprendente en los próximos días. Deja que la vida se encargue de poner en su lugar a quienes te hicieron daño; poco a poco recibirán lo que merecen.

Recuerda siempre tu valor y todo lo que has superado. No permitas que otras personas te manipulen ni te desvíen de tu camino. Mantente firme en tus principios y sigue adelante con confianza.

Piscis

Dale una oportunidad a confiar en ti mismo y en seguir lo que realmente te hace feliz. Se avecinan días algo difíciles en el amor, especialmente si tienes pareja, ya que podrían surgir infidelidades o problemas de desamor.

Enfócate en trabajar por lo que deseas, y deja de dar explicaciones a quienes no te las piden. Dedica tu tiempo a mejorar tanto tu situación laboral como sentimental. Recuerda que si no tomas las riendas de tus sueños, nadie más lo hará por ti. Es momento de dar pasos firmes hacia lo que realmente quieres lograr.

Con información de Nana Calistar.

