Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 28 de abril al 2 de mayo

Aries

Aries está en una etapa de transformación positiva, impulsado por la carta de la Rueda de la Fortuna, que anuncia tiempos de crecimiento y cierres definitivos. Las energías y el cosmos se han alineado a su favor, permitiéndole cerrar abril de manera exitosa y comenzar mayo con grandes expectativas. El 30 de abril será su día clave para atraer buena suerte: se recomienda estrenar ropa o calzado, usar perfume en abundancia y encender una veladora blanca o azul para protegerse y fortalecer su fortuna. Sus colores de la suerte serán el rojo y el amarillo, ideales para atraer buenas vibras durante todo el mes.

En los próximos días, Aries podría recibir un pago pendiente relacionado con trabajos anteriores, así como experimentar un viaje inesperado por cuestiones laborales o familiares. Es importante que revise cuidadosamente sus cuentas, pagos de impuestos y tarjetas para evitar contratiempos. También debe evitar viejos hábitos como la pereza o volver a relaciones del pasado. El Sol, carta que también le domina ahora, potenciará su abundancia y estabilidad, ayudándole a superar pensamientos negativos como el insomnio, la culpa o la tristeza. Salir a caminar por las mañanas y recibir la energía del Sol será fundamental para mantenerse equilibrado.

Finalmente, Aries debe elevar su visión de futuro, planteándose metas claras como liderar una empresa, adquirir un hogar o mejorar su posición profesional. Visualizar sus objetivos será clave para su crecimiento económico. Además, las cartas del As de Espadas y la Sota de Espadas anuncian que podrá resolver trámites legales como pasaportes, visas o situaciones migratorias, e incluso estudiar algo relacionado con leyes, comunicación o liderazgo. Sus números mágicos para esta etapa serán el 07, 16 y 19, que le traerán una doble dosis de suerte rápida en este período de grandes oportunidades.

Tauro

Tauro sigue disfrutando de una excelente racha y se siente renovado mientras celebra su cumpleaños. Con la influencia de la carta del Sol, este signo está dejando atrás pensamientos negativos y personas tóxicas, abriendo sus ojos a nuevas oportunidades. El 1 de mayo será su día de la suerte, ideal para hacer cambios importantes como estrenar ropa blanca, roja o naranja, cortarse el cabello, y encender una veladora blanca o azul para atraer aún más bendiciones. Además, se vislumbra un viaje próximo, ya sea por placer o trabajo, que traerá consigo abundancia económica, siempre y cuando sepa administrar bien sus ingresos y pagar deudas pendientes.

Esta semana será crucial para Tauro, no solo por el cierre exitoso de abril en temas de auditorías o balances, sino también porque estará en un momento clave para acumular bienes y crecer personalmente. Propuestas de amor verdadero o incluso de matrimonio podrían llegar en estos días, junto con una fuerte dosis de suerte en juegos de azar, favorecido por los números 09, 27 y 40. Es importante que Tauro controle su carácter, impulsos y deseos de venganza, ya que Marte será el planeta que influya en sus decisiones y movimientos, impulsándolo hacia nuevos proyectos y éxitos, siempre que mantenga la calma.

Finalmente, las cartas Sota de Espadas y As de Copas anuncian grandes cambios: Tauro podría mudarse de casa, ciudad o incluso país, impulsado por oportunidades laborales que llegarán desde el extranjero o instituciones gubernamentales. Se recomienda aceptar esas propuestas, ya que serán clave para su desarrollo. Además, debe cuidar su salud digestiva, evitando la gastritis o úlceras, y procurar renovar su hogar para mejorar su energía personal. Esta semana acelerada y llena de pendientes traerá frutos importantes si Tauro se adapta con serenidad y aprovecha al máximo el momento de abundancia y transformación que el destino le ofrece.

Géminis

Géminis, esta semana te acompaña la carta del Carruaje, animándote a seguir avanzando sin miedo y a liberarte de todo aquello que te ha impedido ser feliz. A medida que se acerca tu cumpleaños, es momento de cerrar bien abril, pagar deudas y corregir el rumbo, cuidando especialmente tu salud, en particular los riñones y el páncreas. El 28 de abril será tu mejor día, ideal para trabajar en tu estabilidad emocional y profesional, en medio de una semana intensa con juntas laborales, exámenes escolares y algunas tensiones de pareja. Recuerda: el que se enoja pierde, así que mantén la calma.

Tus números mágicos serán el 11, 33 y 44, y los colores que te darán suerte serán el azul y el amarillo. Esta semana necesitarás ser más intuitivo: pon atención a tu alrededor, no confíes ciegamente en todos y protégete de personas que solo buscan aprovecharse de ti. Amores del pasado podrían buscarte, pero ten claro que tu prioridad ahora debe ser amarte a ti mismo y construir relaciones estables. Júpiter te apoyará trayendo abundancia y crecimiento, impulsándote a madurar, comprar bienes importantes como casa o auto, y apostar por tu independencia.

Además, las cartas Siete de Copas y Caballo de Bastos indican que tendrás reuniones, celebraciones y la oportunidad de renovar tu hogar. También se acercará una persona poderosa que te propondrá una alianza o sociedad importante. Aprovecha para poner en orden toda tu documentación: pagos de impuestos, seguros médicos, seguros de auto o cualquier otro trámite pendiente. Esta será una semana crucial para despertar cada mañana con la afirmación "Hoy despierto al éxito", alineando tus pensamientos hacia el logro, la felicidad, la salud y el amor verdadero.

Cáncer

Cáncer, esta semana llega la carta del Mago, lo que significa que estás en el momento ideal para pedir lo que necesitas y obtener lo que deseas para ser feliz. Es hora de dejar atrás los egos y la victimización, asumir la responsabilidad de tus decisiones y avanzar sin culpar a otros. El mes de abril se cierra de forma exitosa, con nuevos proyectos de trabajo y la oportunidad de solucionar deudas o problemas legales. El 29 de abril será tu mejor día, ya que lograrás resolver cuestiones que venían desde hace tiempo, incluidas situaciones familiares complicadas. Es fundamental que evites peleas y dramatismos: la calma será tu aliada.

Tus números mágicos serán el 17, 20 y 43, y tus colores de la suerte serán el amarillo y el verde. En cuanto a la salud, recuerda cuidar tu cuello y cabeza, y procura relajarte con actividades como natación, yoga o caminatas. Mantén una dieta saludable, rica en frutas y verduras, y cuida tu digestión. Una mente limpia comienza con un cuerpo limpio, así que pon atención a tu bienestar físico. Si estás casado o en pareja, se acercan noticias de una futura paternidad.

Plutón será el planeta que te apoyará, ayudándote a reinventarte y a hacer negocios con personas de poder. Si tienes proyectos académicos como una tesis, diplomado o maestría, es el momento de impulsarlos. El 30 de abril o 1 de mayo, enciende una vela blanca o azul, córtate el cabello, usa algo nuevo y pon perfume para atraer la abundancia. Estás en el camino del reconocimiento laboral y grandes oportunidades económicas: podrías recibir una importante suma de dinero a través de un contrato, venta de propiedad o incluso la lotería. Sé discreto con tus logros, pues el triunfo está en tus manos.

Leo

Leo, la carta del Emperador te llega esta semana, recordándote tu fuerza, inteligencia y capacidad de liderazgo, pero también te advierte sobre la soberbia, el ego y la avaricia. Es importante controlar estos aspectos negativos y enfocarte en lo positivo. Terminas el mes de abril con estabilidad y abundancia. El 1 de mayo será tu mejor día, por lo que te recomiendo encender una vela blanca o azul, usar ropa nueva, perfumarte con aromas como madera de sándalo o cuero, y pedir la protección del Arcángel Miguel. Esta semana será ideal para cerrar contratos, tomar decisiones importantes y conocer nuevas personas, especialmente en el ámbito amoroso, pero sin apresurarte a enamorarte.

Tus números mágicos serán el 03, 16 y 39, y los colores que te traerán suerte son el rojo y el azul. Es una buena semana para rodearte de energía positiva, así que pon plantas en tu casa, adopta una mascota, y busca conocer personas que compartan tu actitud positiva. No te dejes llevar por la indecisión, es momento de estar claro sobre lo que quieres. En cuanto a la salud, cuida tu intestino, evita comer tarde y controla tus impulsos, especialmente en relación con la comida. También es recomendable que empieces a hacer ejercicio para sentirte mejor.

El planeta Saturno te influirá, guiándote hacia una reflexión profunda sobre lo que realmente quieres en la vida y cómo te ves al final del año. Tómate el tiempo para reorganizar y planificar tu futuro. La magia de la tierra también estará de tu lado, así que busca conectarte con la naturaleza, sal a caminar y aprovecha la energía positiva que te aporta el sol. En el ámbito laboral, será una semana de avances, nuevas oportunidades y proyectos que te traerán mayores ingresos. Si tienes un negocio propio, es un buen momento para revisar tus precios y asegurarte de que tu emprendimiento sea rentable.

Virgo

Virgo, la carta del Ermitaño te indica que es un momento de búsqueda interior, donde finalmente encontrarás las respuestas que has estado buscando. Has cerrado el mes de abril de manera positiva, con muchos logros y reconocimientos, y aunque el trabajo es mucho, estás manejando el estrés de manera efectiva. Sin embargo, tu salud puede verse afectada por problemas relacionados con la presión alta, colesterol o grasa, por lo que sigue con tu rutina de ejercicio, toma más agua y busca alternativas como baños de vapor o temazcal para liberar energías negativas. El 28 de abril será un día muy significativo para ti, ya que podrían surgir cambios en tu puesto de trabajo o un nuevo proyecto que te entusiasmará.

Tus números mágicos son 08, 27 y 40, y los colores que te traerán suerte son el amarillo y el naranja. Es una buena semana para estudiar, pagar deudas y ponerte al día con trámites pendientes. También se recomienda que tengas mascotas cerca, ya que ayudan a aliviar el estrés. En cuanto a tu vida personal, evita aclarar situaciones del pasado o involucrarte en conflictos innecesarios; mejor enfócate en tu dignidad y en avanzar. Recuerda, no es momento para cirugías ni intervenciones médicas hasta el 1 de mayo.

Mercurio será el planeta que te guiará esta semana, favoreciendo la comunicación, los negocios y las relaciones públicas. Este planeta también podría traer sorpresas, como un embarazo inesperado o cambios en tu vida personal. Sin embargo, ten cuidado con fraudes o engaños, y asegúrate de leer bien todo lo que firmes o compres. En lo laboral, alguien poderoso podría aparecer en tu camino para brindarte apoyo, o incluso recibirás una herencia o un regalo importante que traerá alegría a tu vida. Esta es una semana en la que la abundancia se hará más tangible para ti.

Libra

Libra, la carta del As de Copas te invita a hacer cambios significativos en tu vida. Es el momento de mejorar tu hogar, ya sea cambiándote de lugar, renovando tu casa o incluso comprando una nueva. Esta carta también indica que estás en una etapa de maduración, donde podrías estar pensando en casarte o formar una familia. Además, se te sugiere ayudar a un familiar cercano, como tus padres, abuelos o tíos, ya que podrían necesitar tu apoyo. Tu mejor día será el 29 de abril, un día cabalístico donde recibirás un reconocimiento, incluso podrías tener noticias sobre un aumento de sueldo o nuevos proyectos laborales. La salud será favorable, y te sentirás más equilibrado emocionalmente.

Durante esta semana, es importante que te enfoques en poner en orden toda tu documentación, como pasaporte, actas de nacimiento, identificación, seguros y otros papeles importantes. Además, se recomienda que tomes la iniciativa en el trabajo y presentes nuevos proyectos, mostrando tu valor para avanzar. Los números mágicos para ti son 10, 18 y 44, y los colores que te traerán suerte son el amarillo y el naranja. Recuerda que la preparación constante, el estudio y la adquisición de nuevos conocimientos te abrirán puertas hacia nuevas oportunidades. También se prevé un viaje en mayo que será muy beneficioso para ti.

Urano será el planeta que te apoyará, trayendo cambios positivos en todos los aspectos de tu vida. Si estás pensando en una cirugía estética, mudarte o hacer modificaciones importantes en tu hogar, este es el momento adecuado. También se recomienda que dejes atrás amores del pasado que te restan energía, tiempo y recursos. El primero de mayo, recuerda pedir un deseo con fe, ya que es un día propicio para que tus sueños se hagan realidad. Además, las cartas te sugieren resolver problemas legales o familiares, como seguros, pensiones o trámites legales pendientes, para asegurar que todo esté en orden.

Escorpión

Escorpión, la carta de la Torre resalta tu fuerza y liderazgo, pero también te recuerda que debes ser cauteloso con las personas que te rodean. Aunque eres dinámico e intenso, puedes caer en el dramatismo o en relaciones tóxicas debido a una baja autoestima. Esta semana, concédele más valor a ti mismo, busca rodearte de personas que te sumen y te ayuden a crecer, no de aquellos que te resten. Además, se anticipa un viaje para mayo y un cierre exitoso de abril, con un ingreso extra gracias al cumplimiento de metas. Tu mejor día será el 30 de abril, un día clave para las personas con familia, ideal para salir a disfrutar con tus seres queridos.

Esta semana también tendrás que enfrentar pagos importantes, como impuestos y deudas, así que es buen momento para ponerte al día. Si estás considerando realizarte un tatuaje o una cirugía, es un buen momento para hacerlo, ya que es tu cuerpo y tu decisión. Tus números de suerte serán 05, 31 y 88, y los colores que te traerán buena energía son el rojo y el naranja. Además, es importante que busques nuevas oportunidades, no te estanques ni en tu trabajo ni en tus relaciones, y nunca es tarde para estudiar o aprender nuevas habilidades que te ayuden a prosperar.

El Sol será el planeta que te apoye esta semana, iluminando tu camino y ayudándote a resolver problemas, especialmente en lo laboral. Aunque las personas no cambian, debes mantener la guardia alta y desconfiar de quienes no aportan positividad a tu vida. También se prevé un cambio poderoso en tu trabajo, que podría abrirte puertas hacia un nuevo puesto. Además, el 7 de Oros sugiere que recibirás dinero extra inesperado, como una herencia o incluso ganancias por lotería, lo que te brindará mucha alegría. No olvides consentirte con algo que te haga sentir bien, como un perfume, una cartera o un reloj, recordando que tu esfuerzo tiene recompensa.

Sagitario

Sagitario, la carta del As de Oros resalta un momento de gran crecimiento, determinación y triunfo para ti. Esta semana se presentarán nuevos proyectos y la oportunidad de tomar decisiones clave en tu vida, como cambiar de trabajo, comenzar una dieta, o estudiar nuevamente. Es importante que no solo lo pienses, sino que lo lleves a cabo sin necesidad de contárselo a nadie. Sin embargo, debes tener cuidado con tu salud, ya que los problemas de presión alta, colesterol y exceso de grasa pueden afectar tu bienestar. Sigue con el ejercicio, come bien y descansa lo necesario. Tu mejor día será el 1 de mayo, un día clave para un viaje corto, ya sea de trabajo o por vacaciones.

Además, el proyecto que esperabas o el cambio positivo que anhelabas en tu trabajo finalmente llegará. No te preocupes por rogar o forzar nada en las relaciones; lo que debe ser, será. Esta es una semana para estudiar y crecer como persona. Considera emprender tu propio negocio, como una peluquería, un spa o un restaurante, y hazlo por ti mismo. Tus números de suerte son 09, 15 y 41, y los colores que te traerán buena energía son el azul y el verde. Es un momento ideal para avanzar y aprender nuevas habilidades, además de realizarte como persona.

El planeta Venus te traerá amor verdadero y estabilidad en tus relaciones, pero ten cuidado con los chismes, las personas tóxicas y las malas intenciones que puedan rodearte. Presta atención a los fraudes, a lo que compras, a lo que firmas y a lo que dices. Un mensaje importante llegará a través de WhatsApp, que te llenará de alegría. En el plano laboral, se vislumbran nuevos negocios y oportunidades económicas estables, y el Caballo de Copas indica que recibirás propuestas amorosas sinceras. Cuidado con tu celular y tus pertenencias, maneja con calma y no dejes que el mal humor te afecte.

Capricornio

Capricornio, la carta de los Bastos habla de poder, determinación y crecimiento. Es una semana en la que debes enfocarte, poner toda tu energía y esfuerzo en tus proyectos y metas, especialmente en lo relacionado con tu trabajo y tu bienestar. Tu mejor día será el 30 de abril, y este período estará lleno de actividades que te exigen rapidez, como pagar deudas y organizar tu vida académica. Si estás planeando un viaje, primero debes priorizar tus responsabilidades financieras y académicas. Mantente firme y coherente, evitando las opiniones ajenas si no has cumplido con tus compromisos. También es importante que cuides tu salud, especialmente en cuanto a problemas de riñón o páncreas, bebiendo más líquidos y evitando el exceso de sal.

En el plano laboral, se acercan buenas noticias, con un reconocimiento y un ingreso inesperado que te alegrará. Los números mágicos para ti son el 02, 13 y 30, y los colores que te traerán suerte son el amarillo y el rojo. Es una semana para nuevas ilusiones, amores y personas con nuevas perspectivas que te rodearán. Sin embargo, no te entusiasmes demasiado rápido con alguien recién conocido. La transformación será clave para ti, pasando de lo negativo a lo positivo. Tienes un gran potencial como líder, y te sugiero que consideres dar clases o trabajar en campos como leyes, gobierno, relaciones internacionales, o incluso en la policía, donde tus habilidades serán muy útiles. El planeta Marte te dará la fuerza para crecer laboralmente, pero también te pide que modifiques tu carácter y controles los impulsos.

Finalmente, el planeta Marte también te impulsa a realizar cambios, como renovar tu apariencia. El 1 de mayo es un buen día para hacer cambios de look, encender una vela blanca o roja, y reflexionar sobre lo que deseas para el mes. Sin embargo, la carta de los Dos de Espadas te advierte sobre posibles conflictos, especialmente con una mujer o alguien en tu entorno laboral. No te dejes llevar por los pleitos, ni por las discusiones del pasado. Enfrenta los problemas de manera directa y resuélvelos de manera calmada y analítica para avanzar y dejar atrás las tensiones.

Acuario

Acuario, la carta del Diablo anuncia que el dinero fácil y rápido te favorece, y hay buenas noticias en tu futuro cercano, ¡incluso podrías ganar la lotería! Tu mejor día será el 29 de abril, una semana llena de fuerza laboral, cierre de negocios y un fuerte impulso para crecer económicamente. Sin embargo, también se te advierte que te cuides de enemigos ocultos, chismes y personas que no desean verte prosperar. Protégete el 1 de mayo encendiendo una vela roja o blanca, pidiendo la protección del arcángel Miguel, y utilizando agua bendita o perfume de sándalo. Mantente alejado de las malas vibras y trata de evitar el pesimismo y la flojera. Además, cuida tu piel y cabello, y toma precauciones para evitar problemas de salud como infecciones en la orina.

Durante esta semana, estarás rodeado de posibilidades para alcanzar la abundancia y el éxito. Tus números mágicos son el 16, 21 y 60, y tus colores de suerte son el azul y blanco. Se avecinan días de fiestas y reuniones, y aunque un viaje rápido está en el horizonte, es importante que tomes decisiones claras y definitivas en tu vida, evitando complicaciones emocionales y personales. Evita llevar una doble vida, ya que eso solo te traerá estrés y dificultades. Aprovecha esta energía positiva para tomar cursos o emprender actividades que te permitan crecer, como cocina, ventas o relaciones públicas.

El planeta Júpiter te apoyará en cambios positivos en lo laboral y económico, trayendo estabilidad y prosperidad. Este es un buen momento para abrazar la abundancia que se avecina. Las cartas también hablan de grandes oportunidades en el amor, como una propuesta de matrimonio o incluso un embarazo. La semana estará llena de reuniones, contrataciones y nuevos proyectos. Se te aconseja poner en movimiento todo lo que tienes estancado, como objetos que ya no usas, reparando cosas o vendiéndolas. Recuerda que el dinero es una energía que debe moverse para atraer más abundancia a tu vida.

Piscis

Piscis, la carta de la estrella te anima a brillar sin cesar. No busques pretextos ni excusas, esta semana es tuya para seguir creciendo y proyectarte a nuevas metas más grandes. Tu mejor día será el 1 de mayo, así que enciende una vela blanca y una azul, córtate el cabello y pon de tu parte para mantener un buen ánimo. Lo que pienses ese día marcará el tono de tu mes o incluso tu año, así que empieza con energía positiva. Terminarás el mes de abril de manera exitosa, resolviendo tus deudas y liberándote de pensamientos negativos. Es importante que no busques venganza ni te enredes en problemas innecesarios, suelta lo que te lastima para poder avanzar.

Esta es una semana para sanar y equilibrar tu vida, tanto financieramente como emocionalmente. Presta atención a tu salud, especialmente en lo que respecta a la garganta, pulmones y la hernia hiatal, problemas que pueden surgir si no comes de manera saludable. Además, trata de incorporar ejercicio y una alimentación balanceada en tu rutina. Como signo consentido de Dios, es esencial que te mantengas conectado con la naturaleza y lo espiritual, y si es posible, vuelve a estudiar o toma un curso que te apasione, como diseño de comunicaciones o medicina. Tus números mágicos son el 04, 18 y 25, con cuatro golpes de suerte, y tus colores de suerte serán el amarillo y verde.

Las cartas también sugieren que si estás casado, el embarazo podría estar en camino, y para los solteros, se avecinan amores compatibles. El planeta Mercurio, relacionado con la comunicación, la estabilidad y las relaciones públicas, te apoyará durante esta semana. Te invitan a tener relaciones más abiertas y a buscar un amor verdadero, ya que alguien de Escorpio o Sagitario podría acercarse para hablarte de un negocio o trabajo en una institución pública. El poder del propósito será clave para ti esta semana: si tienes objetivos claros y enfocados, alcanzarás lo que te propones. Si consideras hacerte algún cambio, como una operación, es un buen momento para hacerlo. También te llega suerte rápida y positiva, especialmente en lo económico. Recuerda, se vale sentirse triste o recordar a alguien del pasado, pero no te estanquen esos sentimientos.

Con información de Mhoni Vidente.

