Tony Dalton deja huella en el Universo Marvel

Tras conquistar al público con su interpretación de “Lalo Salamanca” en “Better Call Saul”, el actor mexicano Tony Dalton regresa al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) para retomar su papel como “Jack Duquesne”, también conocido como “El Espadachín”, en la serie “Daredevil: Born Again”.

Dalton debutó en el MCU en 2021 en la serie “Hawkeye” donde su personaje fue presentado como el prometido de “Eleanor Bishop” (Vera Farmiga) y una figura enigmática en la historia de “Kate Bishop” (Hailee Steinfeld). Aunque inicialmente parecía un antagonista, la serie reveló que “Duquesne” era una víctima de las manipulaciones de los villanos. Ahora, el actor está de vuelta y promete que su personaje tendrá una evolución significativa.

En entrevista con EL INFORMADOR, Tony Dalton compartió detalles sobre su regreso a Marvel, su experiencia en “Better Call Saul” y sus nuevos proyectos en Hollywood.

Un regreso inesperado al MCU

Dalton reveló que su regreso a Marvel no estaba en sus planes, pero la oportunidad llegó en el momento menos esperado.

“En 2021 hice la serie de ‘Hawkeye’, donde interpreté a ‘Jack Duquesne’. Y nada, me volvieron a llamar ahora porque querían hacer algo un poco más duro, no tan para niños, con clasificación C. Me dijeron que iba a ser ‘Daredevil’, pero en formato de reboot, con una nueva idea sobre el personaje y la historia” explicó el actor.

Las grabaciones no estuvieron exentas de obstáculos, ya que la producción se vio afectada por la huelga de actores en Hollywood. “Empezamos hace un año, pero nos tocó la huelga a la mitad de la grabación. Tuvimos que esperar otros ocho meses para retomar el rodaje y terminamos en abril del año pasado”.

El regreso de “Jack Duquesne” no será breve. Tony Dalton confirmó que su personaje tiene una mayor presencia en el MCU y que su participación se extenderá a la segunda temporada de “Daredevil: Born Again”.

“Justo en unos días tengo llamado en Nueva York para la segunda temporada. El personaje se va con todo. No te puedo decir mucho, pero está muy padre. Es ‘El Espadachín’, entonces ya te podrás imaginar. Es un tipo que usa mucho su espada y que tuvo un gran recibimiento”.

El futuro del personaje es algo que lo emociona, aunque no dependerá de él los caminos que tome. “Al principio parecía un villano, pero fue evolucionando. En los cómics, ‘Jack Duquesne’ llegó a ser un ‘Avenger’, luego traiciona y después no. Marvel no siempre sigue los cómics al pie de la letra, así que no sé hacia dónde va mi personaje. Si es villano, si es bueno, si es malo… eso se irá viendo en la serie”.

Dalton también reconoció que nunca imaginó formar parte de una producción de superhéroes, y menos a estas alturas de su carrera.

“Jamás me lo hubiera imaginado, y mucho menos a mi edad. Tal vez a los 20 años, pero ahora pensé que ese barco ya había zarpado. Pero esta carrera te da sorpresas. Un día crees que no vas a volver a trabajar y de repente suena el teléfono, es Marvel y te preguntan dónde quieres ser superhéroe. Muy afortunado y muy agradecido con esas oportunidades”, dijo con entusiasmo.

“Lalo Salamanca”. Con este villano, el actor ganó el aplauso de la crítica. ESPECIAL

EL PAPEL QUE LE CAMBIÓ LA VIDA

El salto a Hollywood con “Better Call Saul”

Antes de convertirse en parte del MCU, Tony Dalton ya había llamado la atención de la industria con su papel en “Better Call Saul”.

Su interpretación de “Lalo Salamanca” fue ampliamente elogiada por la crítica y el público, consolidándolo como uno de los mejores villanos de la televisión.

“Lo de ‘Lalo Salamanca’ no lo vi venir jamás en la vida, pero jamás. Es más, creo que era más probable lo de Marvel que esto. ‘Better Call Saul’ y todo el universo de ‘Breaking Bad’ fue una combinación de estar en el lugar correcto con las personas correctas y hacer lo correcto. Son varios factores, pero sin duda, es lo que más me reconoce la gente”, afirmó Dalton.

El actor explicó que su papel en la serie de AMC terminó siendo muy diferente a lo que originalmente estaba escrito.

“Realmente ‘Lalo’ no estaba escrito de esa manera. Era un personaje más sombrío, como los otros villanos del universo de ‘Breaking Bad’. Pero yo venía de hacer ‘Señor Ávila’, donde no sonrió ni una sola vez en cuatro temporadas, y pensé: ‘Voy a hacer un villano que caiga bien’. Intenté darle otro matiz al personaje y Vince Gilligan (creador de ‘Breaking Bad’) lo tomó bien. Jaló y la gente está bien contenta con eso hasta la fecha”, explicó.

El éxito de su interpretación le valió nominaciones a premios como los Screen Actors Guild Awards y los Saturn Awards, además de consolidarlo en Hollywood.

“Que digan que fui uno de los mejores villanos de la televisión me llena de orgullo. Hay mucha televisión, muchas series muy buenas, así que si alguien hace ese comentario, ya es algo increíble. Todos le echamos muchas ganas y a veces las cosas jalan, a veces no. Esta vez tuve la fortuna”.

Los proyectos en puerta

El 2025 será un año ocupado para Tony Dalton, quien protagonizará el thriller de acción “Trap House”, dirigido por Michael Dowse.

La película contará con la participación de Dave Bautista y Kate del Castillo, y seguirá la historia de un agente encubierto de la DEA que, junto a su compañero, se enfrenta a un grupo de ladrones que resultan ser sus propios hijos adolescentes.

Dalton contó que su participación en el proyecto surgió de una forma inesperada.

“Me habló mi agente y me comentó que Dave Bautista era fan de ‘Better Call Saul’. Hablamos y me invitó a formar parte del proyecto. Me dio mucho gusto trabajar con Kate del Castillo porque la conozco desde hace mucho. Mi primer trabajo real fue con ella en la telenovela ‘Ramona’ en 1998, imagínate. Volver a verla y trabajar juntos fue increíble”, relató.

La película se filmó en Nuevo México y verá la luz en algún punto de este año.

“Está padre, está divertida, es muy buena. Dave es un tipazo, un lindo”.