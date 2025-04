Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 28 de abril al 4 de mayo

Aries

A través de tu familia y tus amistades vas a avanzar de forma impresionante en cosas nuevas y diferentes. Concéntrate, amor, porque realmente vale la pena. Esta semana es muy especial para todos, pero en particular para quienes tienen el signo Aries o el ascendente en Aries.

Atento: Neptuno está en Aries, y el 30 de abril también llega Venus, junto con Mercurio en Aries y Marte en Leo. Toda esta energía de fuego te da un impulso increíble, como si tuvieras llaves mágicas capaces de abrir cualquier puerta, por más cerrada que parezca. Recuerda lo que eres: inteligente, audaz, simpático, divertido y muy capaz.

Eres el más joven del zodiaco, el que inicia todo. Nadie te iguala. Solo evita engancharte con lo que no vale la pena. Sé como un pez resbaloso: que nada ni nadie te atrape con críticas o comentarios malintencionados. Ignora lo negativo, como cuando de niños decíamos: "No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado".

Algunas personas van a intentar sacudirte emocionalmente, y tú ya sabes quiénes son. Están muy cerca, probablemente en el entorno laboral. Usa tu intuición. No todos los que se dicen amigos lo son; algunos están ahí por conveniencia o necesidad.

Esta semana podrías experimentar cambios muy positivos en tu forma de ver la vida, así como en la estructura y dinámica familiar. Podrían surgir reuniones, eventos, viajes o planes compartidos. Y si tienes que firmar contratos, negociar o cerrar acuerdos, este es el momento ideal para hacerlo. Aprovecha esta energía, corazón.

Tauro

Júpiter, el planeta de la buena fortuna, la abundancia, la prosperidad, los viajes y la filosofía, está ahora en Géminis. Esta posición te brinda una gran oportunidad para mejorar tu economía con cambios muy positivos. Es un excelente momento para poner en orden tus finanzas y empezar a manejarlas de forma más consciente.

Un buen consejo: lleva contigo una libreta y anota absolutamente todo lo que compres, incluso lo más pequeño, como un chicle. Esos pequeños gastos diarios, conocidos como "gastos hormiga", se acumulan sin que lo notes. Haz un balance entre lo que ganas y lo que gastas, y te sorprenderás al ver cuántos egresos no tienen sentido real.

Con solo ajustar esos detalles y enfocarte en unas finanzas saludables, puedes lograr muchísimo. Tienes un gran talento para los negocios, para trabajar y generar ingresos. Además, eres una persona muy cariñosa con tu familia y tus amigos, aunque a veces un poco posesiva o celosa, pero tu naturaleza es generosa.

Esta semana trae una energía muy bonita para ti, como si la vida te estuviera quitando vendas de los ojos. Te vas a dar cuenta de cosas que quizás habías ignorado, y eso te permitirá reflexionar sobre lo que hiciste, lo que dijiste, o aquello que tal vez no debiste hacer o decir. Ese tipo de claridad será clave para que mejores tus ingresos.

Eres sumamente trabajador, y ese análisis de tus finanzas puede llevarte a iniciar un proyecto propio o a hacer una compra importante que beneficiará tu futuro cercano. Dentro del hogar, la comunicación es clave, pero debe ser una comunicación equitativa. Cada persona tiene su propio espacio, su individualidad, y cuando se unen, crean algo compartido sin perder su esencia.

Se vienen muchos cambios en tu vida, nuevas responsabilidades y compromisos que también involucrarán a quienes te rodean. Por eso es importante que haya apoyo mutuo y colaboración. Y sí, insisto: tu economía está por mejorar notablemente, siempre y cuando sigas con este enfoque consciente y organizado.

Géminis

Es momento de hablar, expresarte, comunicar lo que sientes y avanzar sin quedarte con las ganas. Esta semana trae mucho triunfo a tu vida. Se abren nuevas propuestas, caminos distintos y oportunidades frescas. Si estás atento a todos los niveles —físico, mental y espiritual— y activas tu intuición, vas a identificar claramente lo que te conviene y lo que no. Es tiempo de tomar decisiones.

A veces, decidir implica soltar algo que duele. Hay ciclos que deben cerrarse, aunque nos cueste, y es ahí cuando decimos con firmeza: “Ahí no es”. Esta semana podrías tener uno de esos momentos de claridad donde te dices a ti mismo: “Me quiero, me valoro y me respeto lo suficiente como para ir tras lo mejor”. Y lo mereces, en lo personal, familiar, laboral, social y económico.

Géminis, con base en los movimientos planetarios y en tu sensibilidad natural, puede que en estos días te sientas un poco desconcertado, pero confía: es parte del proceso de cerrar etapas. Lo que viene después te llenará de alegría. Estás hecho para lograr todo lo que te propongas.

Pero también es tiempo de poner límites. Suelta a los ladrones de sueños, esas personas que absorben tu energía. Das mucho a los demás, y cuando por fin quieres darte algo a ti, ya estás agotado. Recuerda que dar está bien, pero hasta cierto punto. Esta semana vas a darte cuenta de eso con más claridad.

Con Plutón retrogradando en Acuario, se activan cambios profundos que te impulsan a preguntarte: ¿Qué estás esperando? Acuario y Géminis son signos de aire, así que esta energía te afecta directamente, pero será para bien.

Aléjate de relaciones que solo te quitan, esas relaciones “asadónicas”, como ese instrumento de siembra que solo jala hacia atrás. Es tiempo de rodearte de vínculos equilibrados, de dar y recibir por igual. Y sobre todo, de tomar decisiones nuevas que te abrirán caminos mucho más favorables.

Cáncer

Esta semana está llena de carisma, viajes, cambios, atracción, química, magnetismo y nuevas oportunidades. Todo está frente a ti. Solo falta que tomes acción. Nada va a pasar si no te mueves: haz esa llamada, manda ese mensaje, escribe ese correo, toca esas puertas. La oportunidad está ahí, pero depende de ti convertirla en realidad.

Cáncer, eres una persona capaz, trabajadora, íntegra, comprometida. La buena fortuna no está afuera: vive en ti. Tienes todos los dones necesarios para crear la vida que deseas. ¿Tienes ideas nuevas? ¿Quieres transformar tu forma de pensar o sentir? Entonces este es tu momento.

Puede que aún dudes un poco, preguntándote: “¿Será posible?”. Ya lo verás. Esta semana, del 28 de abril al 4 de mayo, está llena de energía especial. Si has estado haciendo introspección, reflexionando sobre tu camino y tus decisiones, esa claridad te ayudará finalmente a tomar esa decisión que has estado aplazando.

El 30 de abril Venus entra en Aries, y el 4 de mayo la luna comienza a crecer. Siendo tú un signo regido por la luna, esa energía te afecta profundamente. Esta transición lunar te hará sentir una mezcla de emoción, motivación y alegría. Y eso es una señal de que algo nuevo está por comenzar.

Vas a recuperar tu lugar, a valorarte más, a hacer cosas diferentes y abrirte a nuevas experiencias. Estás por recibir la abundancia que el universo tiene preparada para ti. Confía, muévete, y prepárate para todo lo bueno que viene.

Leo

Vienen tiempos de muy buena fortuna para ti, Leo. Si estás deseando cosas nuevas y diferentes, recuerda que para lograrlas necesitas actuar de forma diferente también. No puedes esperar cambios si haces siempre lo mismo. Y tú lo sabes: eres arte, magnetismo, belleza, carisma. Tienes ese don natural para hacer que las cosas sucedan.

Como buen Leo, te encanta brillar, recibir aplausos y reconocimientos, pero es importante recordar que a los demás también les gusta sentirse valorados. Así como te gusta recibir, también debes dar. Esa reciprocidad será clave esta semana.

Y hablando de sorpresas agradables, esta semana podrías reencontrarte con alguien de tu pasado que puede jugar un papel muy importante en tu vida. Se trata de una conexión que te conviene muchísimo, ya sea para retomar sueños o iniciar proyectos que venías visualizando desde hace tiempo, incluso desde los eclipses de 2023.

Los días 29, 30 de abril y 1° de mayo serán especialmente significativos. A través de esas amistades o conversaciones pendientes, surgirán ideas y oportunidades que marcarán el inicio de algo grande. Todo empieza a moverse, y aunque no se resolverá todo en una semana, estarás dando los primeros pasos firmes.

En tu hogar, es fundamental que mantengas la paz y la armonía. La comunicación debe ser no solo constante, sino también clara y con entendimiento mutuo. A veces hablamos pero no nos entendemos, como si habláramos diferentes idiomas. Saca esa dulzura que sabes dar, muestra tu lado amable y generoso.

Cuando en casa se vibra con amor, alegría y comprensión, la abundancia fluye con más facilidad. Y créeme, la buena fortuna ama quedarse en hogares donde reina la paz. Así que esta semana, Leo, da ese paso, abre tu corazón y prepárate para recibir lo mejor.

Virgo

Muy buenas noticias llegan esta semana para ti, Virgo. Si has estado esperando una respuesta importante —ya sea un trámite, un acuerdo, una negociación, un papeleo o incluso el resultado de alguna prueba— por fin se empieza a destrabar todo. Ya sabes cómo son esos procesos que piden un papel tras otro, eternos e interminables… pero ahora, por fin, comienzan a avanzar.

A partir del 30 de abril y durante los días 1 y 2 de mayo, notarás avances concretos. Y esta energía se extenderá hasta el 16 de mayo aproximadamente. Lo importante es que esta semana recibirás noticias que te traerán paz, calma y un gran alivio.

Además, se avecinan buenas nuevas en tu entorno familiar, que te llenarán el corazón de alegría y tranquilidad. Si traes en mente empezar un proyecto personal o iniciar algo por tu cuenta, esta es una excelente semana para dar el primer paso.

También hay posibilidad de reencuentros sentimentales o de inicios en el amor. Incluso si has estado sin motivación para hacer ejercicio o cuidar tu alimentación, podrías sentir un impulso renovado desde dentro. ¿La razón? Venus entrando en Aries te está activando de manera especial.

Y no olvides que los próximos eclipses ocurrirán en el eje Virgo–Piscis, lo que significa que tu signo está en un punto clave de transformación. Ya lo vimos con los eclipses pasados en marzo: el 14 en tu signo y el 29 en Aries. Esa energía, junto con la influencia de Mercurio y Venus en Aries, te está empujando hacia adelante con fuerza. Esta semana es tu momento, Virgo. Aprovéchalo.

Libra

Libra, esta semana trae cambios muy positivos en tu hogar: noticias esperadas, armonía renovada y oportunidades que te llenarán de alegría. Desde el lunes 28 de abril ya se empieza a sentir una energía de paz, serenidad y certeza, como esa sensación interna de que todo va a salir bien. Y sí, es porque se viene una etapa de buenas nuevas, tanto para ti como para tu familia y tus seres queridos.

Si estabas esperando respuestas relacionadas con trámites, dinero, cambios laborales o asuntos profesionales, a partir del 30 de abril todo empieza a moverse a tu favor. También pueden surgir cambios de casa, remodelaciones o incluso un cambio de ciudad. Todo esto traerá beneficios y renovación.

Si ya tenías en mente emprender algo por tu cuenta, sobre todo en áreas como ventas, comercio, arte o negociaciones, este es el momento ideal. Venus, tu planeta regente, entra en Aries el 30 de abril y permanecerá allí hasta el 5 de junio. Esto te traerá una energía intensa, activa, y sí: vas a estar de aquí para allá, con mil cosas nuevas que te van a entusiasmar.

Y claro, con el ingreso de Venus en Aries, tu magnetismo natural se multiplica. Esa atracción que ejerces sobre los demás —ese “no sé qué” que simplemente encanta— estará más fuerte que nunca. No solo se trata de atractivo físico o carisma, también es esa facilidad que tienes para caer bien, conectar con la gente y abrir puertas donde vayas.

Es tiempo de hacer que las cosas sucedan. Tienes el apoyo del universo para mover lo que estaba estancado, negociar, iniciar algo, decir lo que sientes o cerrar ciclos pendientes.

También querrás renovar tu entorno: cambios en la decoración, mover muebles de lugar, transformar tu casa con ese gusto tan estético que caracteriza a los Libra. Venus, planeta del arte y la belleza, te inspira a crear armonía en tu espacio.

¿Buscabas mejorar tu economía? Pues aprovecha esta semana. Se ha abierto una puerta que te favorece, y ahora solo necesitas dar el paso.

Escorpión

Escorpio, si quieres que todo funcione y se dé como deseas, debes seguir adelante con confianza, creyendo en la abundancia que el universo tiene reservada para ti.

La reciente superluna nueva en Tauro, ocurrida el fin de semana, marcó un giro importante en tu vida personal y familiar. Te llevó a observar, reflexionar y, sobre todo, a tener una conversación interna muy valiosa. ¿Lo que estás haciendo es realmente lo que tú quieres hacer? ¿O estás siguiendo un camino que otros te dijeron que era “lo mejor”? Esa diferencia es clave, y cuando no viene de ti, eso se llama manipulación. Es tiempo de tener claridad.

Estás en una etapa de reencuentro contigo mismo, de reconocerte, valorarte y darte el lugar que mereces. No solo lo estás entendiendo, lo vas a sentir profundamente esta semana. Y eso, Escorpio, es transformación verdadera.

Con la entrada de Venus en Aries el 30 de abril, se activa una energía que te impulsa a hacer cosas nuevas, a liberarte de lo que ya no te sirve, a cerrar ciclos y ver tu valor con nuevos ojos. Venus no solo representa belleza, sino también autoestima, y en Aries viene con fuerza, acción y decisión.

Tienes una belleza de alma que es poderosa, una intensidad natural que te hace magnético. Además, Escorpio no solo está regido por Plutón, sino también por Marte, por eso toda la energía que se mueve en Aries también te toca directamente. Por eso has sentido tanto movimiento en estos últimos meses: enero, febrero, marzo, abril… y lo que viene. Todo es parte de una transformación profunda, pero positiva.

El universo te está empujando a salir de donde ya no encajas, o te está afirmando que estás justo en el lugar correcto. Lo sabrás porque ahí te vas a sentir en paz, en amor, en plenitud.

¿Quieres cambios en tu economía? No hay problema, sabes muy bien cómo atraer abundancia. Pero esta vez, el primer paso no es afuera, sino adentro: empieza ganando amor propio. Porque esa atracción, ese magnetismo que proyectas hacia los demás, nace de lo que tú sientes por ti. Ámate más, respétate más, y verás cómo todo eso regresa a ti multiplicado.

Sagitario

Sagitario, esta semana llega cargada de retos, oportunidades y caminos nuevos que el destino pone frente a ti. Es un momento muy especial en el que el universo te invita a avanzar, a moverte, a salir de lo conocido.

El 4 de mayo, Plutón entra en fase retrógrada en Acuario, y eso marcará una etapa de transformación profunda. Tal vez sientas que te estás moviendo en varias direcciones a la vez —adelante, atrás, a los lados— pero ese movimiento es justo lo que necesitas para evolucionar. No se trata de incomodidad, sino de romper con viejos hábitos, costumbres y patrones que ya no tienen sentido en tu vida.

Es como hacer una limpieza profunda en casa: dejas ir lo que no sirve y haces espacio para lo nuevo. Y este cambio también es interno. Tu manera de pensar, sentir y actuar comenzará a transformarse. Se cerrarán ciclos, y aunque eso a veces puede doler, es necesario para tu crecimiento.

Tú tienes una gran fortaleza interior: eres generoso, comprometido, audaz, intuitivo. Todo lo que te propones lo puedes lograr, y esta semana será prueba de ello. Se abrirán puertas que no solo te benefician a ti, sino también a las personas que amas y que te rodean.

Además, llegará una noticia que llenará tu corazón de alegría, relacionada con alguien muy cercano a ti, probablemente un miembro de tu familia. Esa felicidad compartida te hará sentir aún más conectado con tu propósito.

Capricornio

Prepárate porque esta semana viene cargada de movimiento: viajes, más viajes, y también cambios importantes en el hogar o relacionados con bienes materiales. Podrías estar pensando en mudanzas, remodelaciones, o incluso un cambio de vehículo. Todo lo que tenga que ver con casas, bienes raíces o automóviles estará muy presente.

Con la entrada de Venus en Aries, se activa una energía de negocios y oportunidades. Aries forma parte de la misma cruz cardinal que tú, así que su influencia te impulsa con fuerza. Esta configuración puede abrirte las puertas a nuevas oportunidades laborales, especialmente en áreas como ventas, bienes raíces o el comercio de vehículos. Si ya estás en eso, podrías avanzar mucho. Si no, podrías iniciar algo en ese camino.

En lo personal y sentimental, te sientes con claridad. Sabes lo que quieres. Y con Plutón en Acuario, que entra retrógrado el 4 de mayo, sentirás un pequeño sacudón interno, como un llamado a revisar tu dirección. No es negativo, al contrario: es un impulso profundo que te recuerda lo fuerte, capaz e íntegro que eres.

Este impulso también se manifestará en lo social. Tus contactos, amigos o conocidos serán clave para que avances rápidamente en un proyecto, una negociación o un sueño que llevas tiempo queriendo concretar. No dudes en pedir apoyo. Así como tú siempre estás ahí para los demás, ahora ellos estarán para ti. A veces, solo necesitas ese pequeño empujón externo para que las cosas se den con rapidez.

Acuario

Esta semana, Acuario, todo lo relacionado con compras, ventas, acuerdos, negociaciones, nuevas oportunidades, creatividad, arte y belleza está a tu favor. Es el momento perfecto para sacar tus sueños, deseos y anhelos del baúl de los recuerdos. Todo lo que tienes guardado en tu mente y corazón, especialmente en lo que tiene que ver con expresarte, comunicarte, escribir, diseñar, y en general, con el arte, está esperando salir a la luz.

Con Venus entrando en Aries el 30 de abril, recibirás un beneficio extraordinario. Este impulso hará que te sientas más carismático, atractivo y lleno de magnetismo. Pero eso no es todo: el 4 de mayo, Plutón entra en su fase retrógrada en Acuario, dándote ese empujón que necesitas para hacer cosas nuevas y diferentes.

El universo te ofrece todo lo que necesitas: carisma, conocimientos, relaciones valiosas, y más. Pero también es fundamental que te alejes de los "ladrones de sueños", esas personas que drenan tu energía o que no están alineadas con tus metas. Saca tus antenas psíquicas y abre tus ojos a todo lo positivo que te rodea.

Aprovecha esta semana, porque lo que siembres ahora te dará grandísimos resultados a corto, mediano y largo plazo. ¡Es tu momento, Acuario! Hazlo con confianza y determinación.

Piscis

Piscis, esta es una semana para que aproveches tu fortaleza, entrega, y compromiso. Tienes la capacidad de hacer que las cosas sucedan utilizando tu poder, tu energía, tu conocimiento y tu inmenso corazón. Vas a avanzar con rapidez en todo lo que deseas, porque el universo te está respaldando, pero lo más importante es que sigas adelante sin mirar atrás.

Es fácil que te hieran las palabras o comentarios de los demás, especialmente cuando eres tan sensible y romántico. Pero recuerda, las palabras de quién vienen. Si alguien te está señalando o criticando, pero esa persona no ha logrado nada en su vida, ¿por qué te agobias? Tú tienes un camino propio que está lleno de éxito, y esas voces solo deben ser ignoradas. Sigue brillando, sigue avanzando con tu creatividad, tu capacidad y tu sabiduría.

Esta semana es un excelente momento para hacer uso de tus contactos sociales, como sueles hacer cuando alguien necesita tu ayuda. Ahora es el momento de pedir ese apoyo para avanzar más rápido en tus proyectos. Ponte al frente de la fila, Piscis. Lleva la bandera de tu luz, paz, amor, y armonía.

Vienen viajes muy importantes para ti, y estos viajes no solo serán geográficos, sino también emocionales. Te llevarán hacia lugares y personas que te darán paz y te permitirán tomar decisiones que habías postergado. Confía en tus guías y ángeles de la guarda, que están listos para acompañarte en este proceso y ayudarte a alcanzar esos avances que tanto deseas.

