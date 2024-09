Nana Calistar: Horóscopos para HOY 27 de septiembre

Aries

A veces te deprime cualquier tontería, aunque eres una persona fuerte. Tu mayor vulnerabilidad es tu familia; aprende a pasar más tiempo con ellos y a no enfocarte tanto en personas que solo te buscan cuando les conviene. Tendrás sueños significativos y recibirás chismes de un amigo cercano, además de que surgirán oportunidades de cambio en tu vida sentimental. Podrías volverte más distante debido a varias traiciones que te han afectado.

Tauro

Es hora de dejar atrás lo que no te sirve; deshazte de cargas y karmas del pasado. Si alguien te ha lastimado, no te preocupes, la vida continúa. No malgastes tu energía intentando hacerles daño, el universo se encargará de su destino. Si tu relación no muestra mejoras, considera cambiar la rutina y la forma de interactuar con tu pareja, esa podría ser la clave. Además, cuida tu alimentación, ya que podrías ganar algo de peso en esta época.

Géminis

Si tu pareja se siente distante, puede que estén cansados de la misma rutina. Necesitan reinventarse y cambiar su forma de vivir; dejen de frecuentar siempre los mismos lugares. Así podrán avanzar y revitalizar su relación. Deja de lamentarte por lo que no sucedió y enfócate en las oportunidades de mejora en aquellos aspectos en los que cometes errores. Es normal que te sientas algo triste en estos días; el inicio del otoño puede activar emociones que te hagan sentir un poco inestable.

Cáncer

La vida te pondrá a prueba y te enseñará a valorar las cosas pequeñas. Un amor a distancia comenzará a desvanecerse. No te sientas culpable por errores que no son tuyos y deja que cada persona asuma su responsabilidad. Ten cuidado con los chismes; no hables mal de nadie, ya que podrías ser indiscreto. Protege tu corazón, ya que podrías lastimarlo al fijarte en la persona equivocada. Hay buenas oportunidades para iniciar un negocio relacionado con la comida, lo cual podría generarte excelentes ganancias, ya que se te dan bien las ventas.

Leo

Pronto empezarás a centrarte en ti mismo y a darte cuenta de que no necesitas a nadie más que a tu propia motivación, fuerza y talento para ser feliz. Persigue tus sueños y metas sin frustrarte si no lo logras de inmediato; la constancia será clave para alcanzar lo que deseas. Empieza a cuidarte más y a prestar atención a tu bienestar físico. Aunque lo más importante son los sentimientos, eres exigente al buscar pareja, así que reflexiona sobre lo que realmente deseas.

Virgo

Ten cuidado al abrir tu corazón a quienes no han mostrado cariño o amor hacia ti. Si tienes pareja y se ha distanciado, considera que tu carácter a veces puede ser un obstáculo. Esfuérzate por mejorar tus defectos, pero asegúrate de exigir lo mismo de tu pareja. Siempre encontrarás lo que buscas, pero depende de ti lograr lo que deseas. Evita complicarte demasiado y toma decisiones rápidamente; tu mayor problema es dar muchas vueltas a lo que ya es evidente.

Libra

Se presenta un amor prohibido, pero no te compliques la vida; recuerda que estás destinado a ser el plato principal, no un postre. Tu carácter será cambiante, así que tranquilízate; tus sueños y metas están cerca de concretarse, pero necesitas esforzarte. Ten cuidado con lo que dices sobre las personas que te rodean, ya que podrías ser indiscreto y meterte en problemas. Presta atención a tu vida, ya que podrías cometer errores de los que te arrepentirás pronto. Hay buenas posibilidades de iniciar una relación con alguien con quien empezarás a salir pronto.

Escorpión

No caigas de nuevo en relaciones del pasado; no vale la pena seguir aferrándote a recuerdos que no te aportan nada nuevo. Cuida la forma en que te muestras en las citas y tómate tu tiempo para conocer a tu pareja. Podrías desanimarte en tus proyectos si algo no sale como esperabas, pero recuerda que la constancia es clave. Ten precaución con tus amistades, ya que algunas solo buscan obtener información y aprovecharse de ti.

Sagitario

Si tu pareja ha estado distante, reflexiona sobre qué estás haciendo para que se acerque más. La rutina y la falta de comunicación son los enemigos de la cercanía. Cuida mucho tu alimentación, ya que podrías ganar peso fácilmente. Aunque te rodeen personas poco inteligentes, depende de ti no dejarte influenciar y seguir tu propio camino. Es momento de cerrar ciclos y mirar hacia adelante; la vida te ha puesto a prueba, pero siempre has salido adelante. Dedica tus esfuerzos a ese sueño que tienes, y se concretará antes de lo que piensas.

Capricornio

Presta atención a los trámites y pagos, ya que podrías cometer un error. Una amistad necesita tu apoyo más que nunca, y pronto sabrás de quién se trata. Cuida tus piernas, que son una parte importante de tu físico. Mientras sigas aferrándote a alguien que no te valora, continuarás sufriendo. Recuerda que cuanto mejor trates a estas personas, más mal te tratarán, y cuando dejes de quererlas, puede que comiencen a sentir algo por ti.

Acuario

Si estás en una relación donde no hay reciprocidad, es hora de cuestionar si estás con la persona adecuada; no puedes ser el único que da más. Una amistad podría estar hablando mal de ti, y te enterarás pronto de quién es. Un familiar se enfermará, pero no será grave. No te desgastes en cosas que no valen la pena; aprende a valorar lo realmente importante. Se acerca un ligero estrés y pensamientos negativos por el fracaso de algunos planes que tenías.

Piscis

Si ya tienes una relación, la comunicación mejorará, aunque tus inseguridades podrían provocar una discusión con tu pareja. Aprende de tus experiencias y no confíes en quienes te han decepcionado. Eres muy apasionado y disfrutas de la intimidad, así que aprovecha para explorar nuevas formas de conectar con tu pareja, lo que fortalecerá la relación. Tu inmadurez y falta de amor propio pueden llevarte a cometer errores, pero podrás rectificarlos. Se aproxima una etapa positiva en la que comenzarás a dejar atrás la ingenuidad y a alejarte de personas que solo te generan malestar.

Con información de Nana Calistar

MF