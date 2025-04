Mhoni Vidente, reconocida por su precisión y fama en el mundo del esoterismo, comparte sus revelaciones zodiacales del día. Este jueves 10 de abril, la astróloga no solo presenta el horóscopo habitual, sino también un consejo especial relacionado con el amor para cada signo.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tu vínculo amoroso se mantendrá firme. Estás adquiriendo ropa nueva para un evento de gran relevancia. Te conectarás con figuras influyentes y de poder. Las personas de Géminis, Leo y Capricornio son tus mayores afinidades.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

La buena fortuna te acompaña en temas sentimentales, y podrías entablar nuevas relaciones. Eso sí, “recuerda no confundir la amistad”. Vivirás una etapa llena de transformaciones, con apoyo espiritual para mejorar tu bienestar. Compatibilidades destacadas con Virgo, Capricornio y Acuario.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Estás comenzando a sentir algo por alguien fuera de tu relación, pero Mhoni advierte: “esa persona solo te está usando”. Es momento de cortar con recuerdos del pasado que solo te traen pensamientos negativos. Tus mejores aliados emocionales serán Virgo, Libra y Acuario.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Debes centrarte en visualizar tus metas y confiar en tu capacidad para crecer. “El tiempo pasa y no regresa”, por lo que es importante renovarte y avanzar. Tus mejores compatibilidades las encontrarás con Escorpión, Sagitario y Piscis.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Una figura del pasado podría volver a buscarte, pero Mhoni sugiere: “mejor aléjate de esa energía y corta lo negativo”. En el terreno amoroso, las conexiones con Piscis, Aries y Sagitario serán las más favorables. Invoca la energía del arcángel Rafael si necesitas sanar.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu panorama sentimental sigue estable y lleno de buenas vibras. Si estás soltero, podrías encontrar pareja, ya que eres una persona querida y rodeada de buenas energías. Las personas de Capricornio, Aries y Tauro son tus combinaciones más prometedoras.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

No te confundas en cuestiones del corazón: “este no se compra”. Es momento de dejar atrás lo que ya no te deja avanzar. Las mejores opciones sentimentales llegarán con personas de Acuario, Aries o Géminis.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tienes un fuerte poder de atracción, pero necesitas actuar con sinceridad. “Sé sincero y elige a una sola pareja”, recomienda Mhoni. Las personas nacidas bajo Cáncer, Piscis y Capricornio pueden traerte estabilidad emocional.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Si aún guardas sentimientos por alguien del pasado, es tiempo de aclarar las cosas. “Háblale y haz las paces”. Aléjate de amistades dañinas, amores conflictivos y hábitos poco saludables. Tus mayores afinidades serán con Aries, Tauro y Leo. El viernes destacará como tu mejor día.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Busca estabilidad emocional y evita confundir atracción con verdadero afecto. “No confundas sexo con amor”, aconseja Mhoni. Imagina un futuro más pleno para ti y acércate a personas de Aries, Virgo o Libra para fortalecer tus relaciones.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Presta atención a tus sueños, podrías recibir un mensaje importante: “Tendrás una revelación divina... no la ignores”. Tu conexión espiritual está muy activa, así que cuida tu entorno energético. Las personas de Sagitario, Libra y Géminis resonarán contigo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Es momento de soltar lo que ya no tiene espacio en tu vida. “No busques a quien no quiere estar contigo, es tiempo de que madures”. En el amor, quienes mejor vibran contigo son Virgo, Acuario y Cáncer.

