Irina Baeva confesó haber vivido momentos muy complicados al lado de Gabriel Soto.

Fue en el más reciente programa "Montse y Joe", de Unicable, donde la rusa soltó la bomba: el galán de telenovelas le fue infiel… y no solo una vez.

"Mi relación pasada, a decir verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas".

Lo peor, a decir de la rubia, fue el modo en que supo de los adulterios de su pareja. "Creo que la verdad está de más, porque aparte está todo contado. Creo que el mundo del espectáculo, la gente, todos se enteraron mucho antes de lo que yo me había enterado del tema. Todo el mundo se enteró antes que yo", confesó Irina con voz firme, pero el dolor aún visible en sus ojos.

En diciembre de 2022, se rumoraba que Soto tuvo un romance con la colombiana Sara Corrales, lo que habría provocado el quiebre de la relación de Gabriel e Irina.

Pero eso no fue todo. Sin mencionar a su ex, Baeva dejó entrever que también vivió violencia dentro de la relación, aunque ésta no fue física.

"Sí, lo puedo decir en este momento. Es difícil porque creo que muchas veces las mujeres nos lo quedamos guardado, nos cuesta mucho expresarlo... Viví varios tipos de violencia de los cuales ni cuenta me daba. Gracias a Dios no llegamos a los golpes, pero el daño fue real", detalló.

Cuando se le preguntó por qué nunca se defendió públicamente de los ataques que la señalaban de que ella "abandonó" a Soto durante una enfermedad, Irina fue tajante: "Yo estuve cuando tenía que estar. La enfermedad no fue la razón de la ruptura. Eso ya venía de antes".

Sin buscar generar lástima, la actriz hizo una reflexión: "¿Cómo pude haber permitido tanto? Pero me di cuenta a tiempo y decidí no seguir".

Con esta revelación, Irina le pone punto final al silencio.

