Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 27 al 29 de septiembre

Aries

En el horóscopo del Tarot te aparece la carta de la Justicia, que te advierte de posibles traiciones de personas del pasado, por lo que debes ser más discreto y cauteloso. También indica que tendrás éxito en asuntos legales o en la aprobación de un crédito.

La carta te fortalece ante nuevos desafíos, como cambiar de trabajo o iniciar un negocio, y asegura que tendrás éxito. Los números 07 y 18 te traerán suerte, y el color rojo será importante este fin de semana, que estará marcado por la reflexión personal.

En el amor, un Capricornio o Cáncer podría quedarse en tu vida, y el domingo será un día especial con una sorpresa feliz. Además, recibirás un perfume de regalo y se recomienda limpiar tu hogar con incienso para atraer buena suerte.

Tauro

Este fin de semana será un momento de reflexión, donde te invitarán a una carne asada y el amor de un Virgo o Acuario estará cerca.

La carta del Tarot "La Sacerdotisa" te aconseja tomar tiempo para ti, disfrutar de la vida y pasar tiempo con tus seres queridos este fin de semana. Además, te anima a dejarte amar sin complicar las cosas con prejuicios, ya que el amor es sencillo.

La carta trae suerte, especialmente en juegos de azar, con los números 01 y 16, y te recomienda usar el color rojo . También señala prosperidad y abundancia, pero advierte sobre relaciones prohibidas.

Géminis

En tu horóscopo del Tarot ha salido la carta del Mago, lo que indica que tendrás una gran fuerza espiritual en estos días y lograrás lo que te propongas.

Esta carta significa que superarás momentos difíciles y entrarás en una etapa de abundancia. Sin embargo, te advierte sobre personas envidiosas que podrían causarte pérdidas, por lo que se recomienda encender una vela blanca el viernes 21 como protección.

En cuanto al amor, tendrás un fin de semana apasionado con tu pareja. Si estás soltero, un nuevo amor de los signos Acuario o Libra, muy compatible contigo, podría aparecer. Se sugiere visitar a tu familia, ya que son tu principal apoyo. Además, recibirás una invitación para una salida al campo el domingo, y comenzarás un régimen de ejercicio que te beneficiará. Tus números de la suerte son 21 y 33, y tu color es el verde.

Cáncer

En tu horóscopo del Tarot salió la carta del Carruaje, que indica progreso profesional y la posibilidad de recibir un reconocimiento por tu trabajo. Es un buen momento para formar una familia, ya que tu signo tiende a necesitar compañía para avanzar en la vida. Si estás soltero, podrías encontrar un amor compatible con los signos de Piscis o Escorpio.

Por el lado negativo, la carta advierte sobre posibles infidelidades y la importancia de cuidar tu relación de pareja. Evita prestar dinero para no afectar tu suerte.

Este fin de semana disfrutarás de diversión y tiempo en familia, además de comprar ropa nueva.

Es un buen momento para tomar cursos de comunicación o diseño, áreas en las que destacas. El domingo lo pasarás con la familia, celebrando un cumpleaños, y podrías ganar un premio en la lotería con los números 02 y 79, finalmente tu color de la suerte es el amarillo.

Leo

La carta del As de Bastos en tu horóscopo del Tarot indica que tendrás el poder necesario para alcanzar tus metas, pero debes evitar caer en la soberbia y no involucrarte en problemas ajenos.

Esta carta te brindará la fuerza para superar obstáculos y sugiere que tomes cursos de Ventas o Administración, ya que te serán útiles en el futuro. Además, es un buen momento para un ascenso laboral o para iniciar un negocio.

Debes estar atento a posibles infecciones de garganta y visitar a un médico. En el amor, tu relación seguirá estable, y si estás soltero, podría llegar una nueva pareja de Aries o Capricornio. Tendrás un golpe de suerte el domingo, con los números 07 y 14, y tu color de la suerte es el naranja.

Virgo

En el horóscopo del Tarot te salió la carta del Loco, que indica que debes cuidar tu salud mental, en especial los nervios y dolores de cuello. Te recomienda soltar problemas que no te pertenecen y dejar atrás los rencores para mejorar tu bienestar.

Estás en una fase de tomar decisiones importantes que beneficiarán tu vida profesional. Te proponen un negocio para los fines de semana y te sugieren mantenerte ocupado, incluso con un curso de superación personal.

Tendrás suerte el domingo con los números 20 y 40, y el color amarillo te traerá abundancia. Además, recibirás familia en casa el domingo para celebrar un cumpleaños.

Libra

La carta de la Estrella en tu horóscopo del Tarot indica que recibirás buenas noticias en lo laboral y en el amor, dejando atrás una mala racha. Aunque te esperan momentos positivos, se te aconseja ser prudente con los gastos y empezar a ahorrar para el futuro, especialmente con tu cumpleaños cercano.

En cuanto al amor, esa persona especial finalmente se declarará y será un buen momento para formar una familia. Para los Libra solteros, llegará un amor compatible de los signos Tauro o Géminis.

Tendrás suerte el viernes con los números 04 y 19, y tu color de la suerte es el verde. Este fin de semana será ideal para compartir con tus seres queridos y celebrar.

Escorpión

El As de Oros en tu horóscopo del Tarot indica que lo que has deseado llegará a tu vida, pero recuerda ser paciente y no sabotear tu propia fortuna. Esta carta sugiere que pronto recibirás una oferta de trabajo bien remunerada y tendrás éxito en un nuevo negocio. Sin embargo, debes ser cauteloso con las traiciones y no compartir tus metas con todos.

Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 19 y 33, y se recomienda usar el color azul. Si estás soltero, podrías conocer a alguien compatible de los signos Piscis o Cáncer.

Se aproximan días de fiestas y reuniones, donde te sentirás bien, pero cuida tu salud estomacal. Además, este fin de semana recibirás una invitación a una boda o cumpleaños, por lo que sería ideal renovar tu look.

Sagitario

En tu horóscopo del Tarot, la carta de El Sol indica que es momento de cerrar capítulos difíciles y comenzar de nuevo, resaltando tu capacidad de reinventarte.

Estos próximos tres días son ideales para renovarte en todos los aspectos; considera iniciar una rutina de ejercicio y mejorar tu alimentación, así como tomar cursos de idiomas los fines de semana para tu desarrollo profesional.

Durante este tiempo, es probable que resuelvas conflictos familiares y que experimentes un periodo de diversión. Ten cuidado con tu generosidad, ya que algunas personas podrían abusar de ella, así que aprende a identificar quién realmente necesita tu apoyo.

Se anticipa un golpe de suerte el sábado con los números 13 y 40, y tu color de la suerte es el naranja.

Capricornio

En tu horóscopo del Tarot, la carta del Mago indica que se acercan nuevas oportunidades profesionales. Este viernes será ideal para aplicar a trabajos y asistir a entrevistas, lo que podría llevarte a un mejor salario. La carta te motiva a avanzar en tus proyectos y, si estudias, es buen momento para tomar un curso de idiomas.

En el amor, hay desafíos en tus relaciones; reflexiona sobre tus sentimientos y considera la fidelidad. Recibirás una invitación a una fiesta familiar el domingo, y amigos te proponen un viaje para tu cumpleaños.

Además, piensas en cambiar tu apariencia y comenzar una dieta y ejercicio. Un amor de Aries o Virgo te traerá felicidad, pero es importante controlar tu mal carácter para evitar conflictos. El domingo te traerá buena suerte, especialmente con los números 21, 30 y 99, y tu color favorable es el amarillo.

Acuario

En tu horóscopo tarot, apareció la carta de La Fuerza, lo que indica que recibirás una importante oferta laboral, así que es un buen momento para que asumas un papel de liderazgo, ya que tu carisma e ingenio te llevarán al éxito. No olvides solicitar esa oportunidad para ser reconocido.

La carta también sugiere que eres un conquistador natural y que disfrutes de tus conquistas amorosas, sin dejarte atrapar por una sola relación.

Este sábado, podrías tener suerte con los números 00 y 15, y usar el color blanco te brindará fuerza espiritual, y un amor de Aries o Libra podría buscarte para retomar la relación, y tus padres necesitarán tu ayuda con un negocio familiar.

Piscis

En tu horóscopo, la carta de la Torre indica que tendrás la oportunidad de crecer en tu trabajo en los próximos días, como recomendación, evita compartir tus planes para que se concreten.

En el amor, esta carta te fortalece, impulsándote a buscar la felicidad y a abrir tu corazón a quien realmente lo merece. Aunque eres fuerte, ten cuidado, ya que algunas personas pueden aprovecharse de tus vulnerabilidades, así que no seas demasiado transparente.

Recibirás un dinero extra, posiblemente por un premio de lotería con los números 08 y 31, y tus colores afortunados son el morado y el blanco . Recuerda que los fines de semana son para disfrutar, así que relájate y sé feliz.



