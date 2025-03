Nana Calistar: Horóscopos para HOY 24 de marzo de 2025

Aries

Tu familia será fundamental para que encuentres la paz que buscas. Las exparejas no tienen ningún valor, ni siquiera para generar incomodidad en la madre de la persona, así que no malgastes tu tiempo con alguien que no tiene intención de cambiar.

Tienes una tendencia a enamorarte de dos personas al mismo tiempo y no saber a quién elegir. Es importante que aclares lo que sientes, ya que si alguna vez sentiste algo por otra persona mientras tenías pareja, tal vez no amabas con la intensidad que pensabas a tu pareja o faltaba algo en la relación.

Tauro

Es probable que conozcas a alguien interesante en una fiesta o reunión con amigos, y pronto empiecen a enviarte mensajes a través de redes sociales. En tu entorno laboral, te enterarás de ciertos chismes que rondan.

Algunos problemas que te han estado preocupando comenzarán a resolverse y tomarán un buen camino. No tengas miedo a los cambios, ya que serán estos los que te ayudarán a madurar y a dejar atrás la torpeza que te ha acompañado en los últimos años.

Géminis

Las amistades en tu vida son fugaces, pero tú sabes quiénes son los que realmente merecen estar a tu lado y en quiénes puedes confiar. No pierdas de vista tus orígenes y el rumbo que deseas tomar.

La vida te brindará nuevas oportunidades en diferentes áreas, y en lo económico se vislumbra una mejora. Aprovecha esta oportunidad, pero ten cuidado de no gastar en cosas innecesarias o en lo que no es indispensable por el momento.

Cáncer

Se avecinan grandes cambios en los que aprenderás valiosas lecciones de experiencias pasadas. Ya no serás tan confiado con las personas, debido a traiciones que ya viviste o que podrías vivir pronto.

Si tienes pareja, es posible que estés generando tensión en la relación debido a celos y reclamaciones que pueden parecer irracionales. Es importante reflexionar sobre tu comportamiento para evitar dañar lo que tienes.

Leo

Es posible que experimentes estrés en el trabajo, acompañado de dolores estomacales e irritación. Además, un familiar podría enfermar, pero se recuperará favorablemente. Podrías sentir la tentación de buscar a alguien de tu pasado, pero ten en cuenta que si decides regresar, podrías repetir los mismos errores y sufrimientos.

En el ámbito amoroso, te espera una sorpresa: empezarás a desarrollar sentimientos por una amistad que comenzará a mostrar interés en ti. Mantente alerta y sigue adelante con lo que sientas que es lo mejor para ti.

Virgo

Una llamada o mensaje podría hacerte replantear muchas cosas y hasta cambiar tus decisiones. Es importante que aclares tus sentimientos y evites entregarte demasiado o esperar más de lo que te ofrecen, ya que podrías arriesgarte a que te lastimen y terminar siendo la persona que más sufre.

En cuanto a tu agenda, podrían surgir retrasos en tu ciclo, reuniones o en la llegada a algún evento. Organiza mejor tu tiempo y trata de no estresarte por cosas que no puedes controlar.

Libra

Si estás en una relación, ten cuidado con los celos y no pidas más de lo que estás dispuesto a ofrecer. A veces, tanta desconfianza y reproches pueden cansar a tu pareja, al punto de que podría estar pensando en terminar la relación.

Es momento de ponerte las pilas, no permitas que sigan afectando tu paz y aprende a poner límites. No dejes que nadie te falte al respeto ni te haga sentir menos, porque permitirlo una vez puede abrir la puerta a que se repita constantemente.

Escorpión

A partir de ahora, todo lo que logres será gracias a tu esfuerzo. Sabes que tienes mucha fuerza de voluntad y capacidad para tomar decisiones, pero en ocasiones tomas decisiones que no te benefician.

No te preocupes por quienes están o no en tu vida, que quienes te prometen cosas lo demuestren con acciones, no solo con palabras. Se empezará a planear un viaje y recibirás visitas de familiares. Ten cuidado con los aparatos eléctricos, ya que podrían fallar o descomponerse en estos días.

Sagitario

Si estás en una relación, ten cuidado con malentendidos y chismes que podrían generar discusiones y conflictos. No descuides a tu familia, ya que son los únicos que siempre estarán dispuestos a apoyarte incondicionalmente.

Podrías encontrarte con un amor de una noche. Si tienes pareja, sé más cariñoso y atento, y no dejes que se pierda la chispa que había al principio de la relación. Eviten caer en la monotonía y el aburrimiento; la clave para que la relación prospere será la innovación y el esfuerzo mutuo.

Capricornio

Ten cuidado con lo que compartes, ya que muchos de tus planes podrían ser saboteados por personas envidiosas. Un familiar podría enfermarse en los próximos días. Mientras más intentes cambiar a las personas, más corres el riesgo de que te rechacen.

Aprende a aceptar a los demás por su esencia y su forma de ser. Si algo no te gusta o no te parece bien, no insistas, déjalo ir y busca a alguien que se ajuste mejor a lo que necesitas.

Acuario

Vas a conocer a alguien a través de una amistad o una red social, y esa persona te va a atraer bastante. Hay posibilidades de que surja algo positivo en el corto plazo. Sin embargo, ten cuidado con quién confías, ya que podrías meterte en problemas.

Es importante que seas más cauteloso o cautelosa, porque en este momento te rodeas de personas que solo buscan obtener información de ti o complicarte la vida. Se aproxima un proyecto interesante o la oportunidad de iniciar un negocio, lo cual podría ser muy beneficioso para ti.

Piscis

Si sientes la necesidad de buscar a alguien que ya no está en tu vida, tal vez sea el momento adecuado para cerrar ese ciclo. Es una oportunidad para decir todo lo que no pudiste expresar en su momento y liberarte de lo que quedó guardado.

Pronto verás grandes cambios en tu vida, incluyendo la llegada de nuevas personas que te orientarán y la posibilidad de iniciar un nuevo trabajo. La forma en que mires la vida será clave para lo que suceda a partir de ahora, así que es importante que adoptes una actitud más positiva. Recuerda que tu mentalidad atrae lo que te rodea.

Con información de Nana Calistar.

