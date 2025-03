En la astrología, cada nuevo ciclo celeste trae consigo energías únicas que afectan a todos los signos del zodiaco de maneras diferentes.

En este contexto, la astróloga Mhoni Vidente ha hecho reveladoras predicciones sobre cómo la Era de Aries, que abarca desde el 21 de marzo hasta el 21 de abril, traerá una dosis de suerte y oportunidades para ciertos signos.

Este período, conocido por su energía audaz y dinámica, promete transformar la vida de algunos signos zodiacales, abriendo puertas a la prosperidad, el crecimiento personal y cambios significativos.

Aries

Aries sigue brillando con una energía única, respaldado por la carta del Sol y la carta de la Estrella, lo que le otorga un poder inmenso. Es un signo fuerte, generoso y con control total sobre las situaciones.

Aries es un signo que siempre logrará los objetivos que se propone. Si algo no sale como espera, no descansará hasta conseguirlo, lo que puede llevarlo a ser algo terco y persistente. Este signo es inteligente, capaz de hacer lo necesario para alcanzar el éxito y acumular riqueza.

A pesar de su impresionante habilidad para el trabajo, Aries tiende a ser soberbio, con un gran ego y, a veces, infiel por naturaleza. Uno de los mayores miedos de Aries es la vejez, ya que sabe que, con el paso del tiempo, su mente podría volverse más lenta y su capacidad de acción podría disminuir.

Aries es un signo radical que no duda en cambiar de ciudad, de país, e incluso de pareja si eso les ayuda a sentirse más realizados. Su autoestima está muy alta, lo que los lleva a tomar decisiones audaces y a transformarse cuando lo consideran necesario.

Cáncer

Este año, Aries estará muy bien acompañado por tres signos que le traerán abundancia y crecimiento. Cáncer, un signo sentimental y apasionado, será uno de los mejores aliados de Aries, especialmente en lo relacionado con la estabilidad económica y los cambios de trabajo. La relación con Cáncer será una fuente de prosperidad.

Sagitario

Por otro lado, Sagitario debe aprender a ser más flexible y a no aferrarse a lo que no funciona. A veces, Sagitario se terquea con amores o parejas que no le convienen, pero debe entender que no todas las cosas deben salir como espera. Aprender a seguir un nuevo camino y resignarse cuando es necesario será clave para lograr el éxito.

Capricornio

Capricornio, conocido como el líder nato, también será un aliado fuerte para Aries. Este signo destacará especialmente en los negocios, el crecimiento económico y el trabajo. Sin embargo, Capricornio deberá ser honesto consigo mismo y con los demás, evitando mentiras y personas falsas que puedan desviar su camino. La honestidad será crucial para tener éxito, y este año podría implicar nuevos viajes, la posibilidad de iniciar un negocio propio, o la compra de propiedades.

Números de la suerte

Para estos cuatro signos Aries, Cáncer, Sagitario y Capricornio, la suerte será especialmente favorable.

Los números de la suerte son el 00, 21 y 30, y los colores que traerán más energía positiva son el naranja y el rojo.

Con información de Mhoni Vidente

MF