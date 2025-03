Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 24 al 30 de marzo

Aries: Aries, esta semana tienes todas las de ganar, pero es importante que enfoques tu energía y tus impulsos. Hay muchos planetas en tu signo, pero Mercurio y Venus, aunque saldrán de tu signo el 27 y el 29 de marzo, seguirán retrógrados hasta principios de abril. A pesar de eso, los movimientos planetarios te favorecerán, sobre todo el 30 de marzo, cuando Neptuno pase a tu signo por los próximos 13 años. Este tránsito te dará una gran intuición y serenidad. Aprovecha esta semana para hacer que las cosas sucedan, pero también deja que los demás tomen sus propias decisiones. Este es un ciclo para tomar buenas decisiones y recibir lo que te corresponde por derecho.

Tauro: Tauro, esta semana te impulsa a tomar decisiones firmes. Con Marte favoreciéndote, podrías estar experimentando cambios importantes en tu hogar, como mudanzas o la llegada de nuevos miembros a la familia. El eclipse del 29 de marzo trae cambios favorables en tu economía, así que es un buen momento para actuar. Aprovecha el impulso para hacer las cosas hoy, no dejes nada para mañana.

Géminis: Géminis, tu semana se perfila excelente. Con Júpiter aún en tu signo, los cambios que realices te darán grandes resultados. Si las cosas no han salido como querías, es momento de probar un camino diferente. Aprovecha los días previos al eclipse solar del 29 para sembrar nuevas ideas y proyectos. Es una semana de acción y de cerrar ciclos que te abren nuevas oportunidades.

Cáncer: Cáncer, este eclipse solar del 29 de marzo trae soluciones a las preocupaciones que has tenido en tu vida, especialmente en lo económico y laboral. La serenidad y paz te permitirán tomar decisiones con mayor claridad. Este es un buen momento para atenderte a ti mismo tanto como atiendes a los demás, y así traer equilibrio a tu vida.

Leo: Esta semana es para ti, llena de aplausos, reconocimientos y pasión. A pesar de los recientes cambios planetarios, esta es tu oportunidad para reafirmar quién eres y qué quieres. Si has estado pensando en cambios importantes en tu vida, ya sea en tu hogar o tu trabajo, es el momento perfecto para recibirlos. Lo que se va, se tenía que ir, y lo nuevo que viene será motivo de alegría.

Virgo: Virgo, después del eclipse lunar de marzo, el eclipse solar del 29 de marzo traerá grandes beneficios. Este es un ciclo de renovación, donde dejarás atrás lo que no te sirve y abrirás nuevas puertas, especialmente en el ámbito laboral y económico. Los próximos seis meses serán cruciales para tu crecimiento personal y profesional. Prepárate para recibir todo lo bueno que has sembrado.

Libra: Libra, esta semana es clave para tu evolución. El sol en Aries y Venus en conjunción favorecen tu crecimiento, pero también te invitan a aprender a ser paciente. Los cambios que has experimentado en los últimos meses te han fortalecido, y ahora es momento de ver los frutos. Las decisiones que tomes serán cruciales, especialmente en lo económico. La buena suerte y la prosperidad te acompañan.

Escorpión: Escorpión, esta semana es para soltar lo que ya no te sirve. Estás en un ciclo de transformación profunda y es crucial que dejes ir lo que te pesa, ya sea a nivel material o emocional. Aprovecha tu magnetismo personal para abrir puertas y tomar decisiones con seguridad. No guardes rencores, es momento de avanzar con humildad y agradecimiento por todo lo que has vivido.

Sagitario: Sagitario, ¡gran semana para ti! El eclipse del 29 de marzo te trae oportunidades sorprendentes, sobre todo si has trabajado y sembrado lo que te corresponde. Prepárate para grandes cambios, tanto en tu vida personal como profesional. Las decisiones que tomes ahora te llevarán a nuevas aventuras. No firmes nada hasta después del 7 de abril, ya que Mercurio aún está retrógrado. Es un tiempo de crecimiento y expansión.

Capricornio: Capricornio, tu mente poderosa te llevará a grandes logros. Esta semana es para aprovechar todas las oportunidades que lleguen a ti, especialmente en el ámbito profesional y económico. No dudes en delegar responsabilidades a los demás, permitiéndoles crecer. Los próximos cambios en tu vida traerán grandes beneficios, especialmente si estás planificando nuevos viajes o mudanzas.

Acuario: Acuario, esta semana tu intuición y magnetismo personal estarán en su punto más alto. Estás en un excelente momento para hacer cambios importantes en tu vida, ya sea en el trabajo o en tu vida personal. El eclipse y Neptuno en Aries te traerán oportunidades para abrir puertas que antes parecían cerradas. Sin embargo, es importante esperar a que Mercurio salga de su retrogradación antes de firmar cualquier contrato.

Piscis: Piscis, tu momento ha llegado. Después del eclipse del 14 de marzo, el eclipse solar del 29 de marzo te traerá una gran dosis de alegría y satisfacción. Esta es una semana para disfrutar de lo que has logrado, especialmente en lo económico y profesional. El paso de Venus y Mercurio a tu signo te da la oportunidad de recibir lo que mereces, por todo lo que has trabajado y luchado. Aprovecha el ciclo del sol para avanzar hacia nuevos comienzos y nuevos sueños.

MF