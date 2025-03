Celia Cruz fue una de las grandes personalidades que América Latina le dio al mundo. Cantante, artista, estrella, mujer, afrocubana; su trayectoria se compone por múltiples récords en la historia de su país, dejando un legado musical y de vida que sigue latente en cada fiesta, verso y coro cantado por ella, en cada mujer que inspiró, en su voz irrepetible y ese estilo característico que ha sido imitado, parodiado y respetado por igual, pero que trascendió a la cultura. Una cubana a la que no obstante, no se le permitió regresar ni morir en su tierra.

La vida de Celia Cruz es la de una mujer cuya carrera inició en una isla llena de ilusiones y angustias. De sus primeros años se conoce poco, porque la misma Celia los resguardó del mundo en algún rincón del corazón.

¿Cómo llegó Celia Cruz a convertirse en esa celebridad? ¿Cómo descubrió su voz, cómo se dio a conocer, cómo es que pasó de ser una de las voces más reconocidas de su país a ya no poder volver a pisar nunca la tierra donde nació? La escritora cubana Rosa Marquetti Torres se dio la tarea de documentar los primeros años de la carrera de Celia Cruz antes de que fuera la estrella en la que se convirtió: su juventud en Cuba, el descubrimiento de su voz, sus primeras andanzas en la música, sus aportaciones a un acervo musical poco explorado, sus noches de gloria en un país que hace mucho ya no existe, y que incluso ha silenciado el nombre de una de sus mujeres más notables.

Recopilando fotografías, testimonios, entrevistas, artículos de periódicos y revistas, “Celia en Cuba, 1925-1962”, fusiona distintas ramas de la literatura; biografía, crónica, ensayo, historia y narrativa, como una manera de reconstruir los primeros años en la carrera de la intérprete, y que suelen pasar desapercibidos en su trayectoria.

En conversación con EL INFORMADOR, la escritora dio a conocer el proceso de construcción del libro, y cómo es importante dar a conocer la historia de Celia Cruz antes de su estrellato, pues fue una mujer que abrió un parteaguas en muchos sentidos, que llevó a Cuba en el alma aun cuando la política le dio la espalda y que siempre fue capaz de cantarle a la vida y a la felicidad.

Los años en la isla

El mismo éxito de Celia Cruz terminó por opacar sus primeros años que, no obstante, fueron fundamentales en su carrera. Muchos factores se dieron para formar esta cortina en su historia; uno de los más importantes, y un dolor que marcó su vida para siempre, fue la nueva política revolucionaria que le impidió regresar a Cuba tras la llegada al poder de Fidel Castro, ni siquiera por la muerte de su madre y que, básicamente declarándola traidora, el régimen castrista prohibió su música, hasta el día de hoy, en la isla.

La razón por la que Rosa Marquetti Torres se adentró en esta aventura literaria, responde a muchas cosas: ser mujer afrocubana como Celia Cruz, marcada por los cambios históricos de su patria al igual que la cantante, y por la escasa información que existía sobre la estrella durante sus años de formación en la isla. Años que, finalmente, desembocaron en su fama.

“Se sabe que la parte de la vida y la trayectoria artística de Celia es la que desarrolló en el exilio, después de que ella sale de Cuba, en 1960. Y yo sentía que incluso ella misma había abordado con poco detalle muchos hechos significativos que ella protagonizó“, explica la escritora.

“Lo que me decide a comenzar a investigar y conformar un texto que arrojara luz sobre esa etapa de formación y desarrollo en Cuba, es una frase que escuché alguna vez de un fanático, la cual es una opinión bastante generalizada: que la carrera de Celia había comenzado después de Cuba. Y realmente eso no es así”.

“Ella hizo mucho antes de su exilio. Y fui investigando y me fui apasionando de descubrir muchísimas cosas que desconocía, además de que soy una gran fan de Celia Cruz. Inicialmente ni siquiera pensé que esto podría ser un libro. La etapa de Cuba es absolutamente crucial en su carrera”, apunta la escritora.

Lectura para descubrir su inmenso legado

Rosa Marquetti Torres asegura que su libro no es el primero ni el último que hablará sobre la vida de Celia Cruz. No obstante ella, al igual que la cantante, es una mujer afrocubana marcada por la historia y por los acontecimientos sociales de su país.

“Yo soy cubana, mujer, afrocubana, y tengo una mirada desde mi propio ángulo que quería compartir, porque hay situaciones y acontecimientos de la historia de mi país y que son los que marcan la vida de Celia”, dice la escritora, que a la vez deja este libro como legado para que las nuevas generaciones sigan conociendo a Celia Cruz, a la mujer, a la joven cubana que no nació en cuna de oro, pero que salió adelante con el poder de su voz, a la que ya nunca pudo regresar a su hogar.

“Invito a los lectores de Guadalajara y de EL INFORMADOR que se aproximen a este libro con el mismo cariño con el que Celia cantaba hacia los mexicanos. Celia recorrió todo México, quiso mucho a México, y México la quiso mucho. México juega un papel muy importante en este libro, y México está presente en todas las facetas de la cantante”, finalizó Rosa Marquetti Torres.

Una voz prodigiosa llena de soledad

El libro abarca la vida de Celia Cruz desde 1925 hasta 1962, en los que el talento de su voz, su determinación y su disciplina le fueron abriendo camino en estaciones de radio, orquestas locales, cabarets, teatros, y discos históricos.

Fueron además esos años donde tomó la decisión irrevocable de dejar una profesión como docente y entregarse de lleno a la música; fue la época donde formó su imagen, persona y el nombre con el que se daría a conocer. También fue la época de cambios sociales con la llegada de Fidel Castro que cambiarían a Cuba para siempre, y que a su vez trastocarían el destino de Celia Cruz, para bien y para mal.

Por un lado, el estrellato, la gloria, la consolidación de su carrera. Por el otro, la tristeza de no haber estado con su madre en sus últimos momentos, y de salir de Cuba para no volver jamás.

“Celia Cruz sale de Cuba sin saber que no va a regresar, el 15 de julio de 1960. Yo llevo el libro hasta 1962, el momento en el que muere su madre, porque me interesaba enfocar ese periodo de incertidumbre que ocurre tras el triunfo de la Revolución Cubana con la llegada de Fidel Castro. Cuando muere su madre, ella no puede regresar a Cuba a enterrarla. Ese es el parteaguas de su vida”.

La misma Celia Cruz, por su parte, tampoco habló mucho de esos años de su carrera, ni profundizó en detalles. Diversos factores políticos, como la tensa relación entre Cuba y Estados Unidos, y la incertidumbre de miles de exiliados con el futuro en las sombras, llevaron a que la cantante fuera un tanto recelosa sobre su carrera en la isla.

“Era un fantasma persiguió a Celia”, asegura la escritora. “Era lógico que ella no quisiera hablar mucho sobre eso”.

CT