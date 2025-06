Nana Calistar: Horóscopos para HOY 23 de junio de 2025

Aries

Deja de enfocarte en lo que no te gusta de ti y comienza a trabajar en aquello que sí puedes mejorar. Si ya sabes qué aspectos te limitan, transfórmalos o, al menos, aprende a manejarlos con inteligencia. No te quedes con las ganas de intentar algo nuevo, porque lo que se evita por miedo termina generando arrepentimiento. Por otro lado, mantente alerta ante posibles fraudes: no arriesgues tu dinero en cosas poco claras. Se vislumbran buenas oportunidades laborales, pero deberás hacerte notar. Además, un viaje podría ayudarte a liberarte de cargas emocionales y abrir espacio para lo nuevo en tu vida.

Tauro

Hay momentos en los que lo familiar te duele y el corazón se siente más vulnerable. En lugar de guardarte todo, expresa tu cariño y deja que tus acciones hablen por ti. No te encierres en el papel de víctima; tienes la fuerza para superar cualquier reto, solo necesitas confiar más en ti. Tu intuición está especialmente aguda, así que escúchala con atención. Si algo no te da buena espina, toma distancia. También podrías vivir el cierre de una amistad que ya venía fracturada. No te lo tomes personal: algunas personas simplemente dejan de formar parte de tu camino.

Géminis

No te quedes con dudas ni con ganas de intentar algo; la vida se vive una sola vez y no admite ensayos. Se acercan días emocionalmente intensos, donde la nostalgia por personas ausentes podría hacerte mirar atrás. Está bien sentir, pero no te quedes ahí. Evita poner tus expectativas en quienes apenas pueden con lo suyo, podrías terminar decepcionado. No es tu responsabilidad salvar a quienes no quieren ayudarse a sí mismos. Cada quien debe hacerse cargo de su camino. Tú concéntrate en el tuyo, sin cargar lo que no te corresponde y sin dejarte arrastrar por lo ajeno.

Cáncer

Se aproxima un viaje que te vendrá muy bien para despejar la mente y recargar energía. Ya sea con tu familia o tu pareja, aprovecha cada momento y no te limites: también se vale disfrutar lo que tanto te ha costado. Por otro lado, es importante que empieces a tratarte con más amabilidad; sueles ser demasiado duro contigo mismo y no todo lo que sale mal es tu responsabilidad. En el ámbito laboral, se percibe un avance positivo, aunque también podrías recibir una noticia relacionada con una amistad que tocará fibras sensibles. Permítete sentir sin perder tu centro.

Leo

Deja que hablen, no necesitas probarle nada a nadie. Si hay críticas, es señal de que vas avanzando. No te distraigas con quien no aporta; tu energía vale más que cualquier sombra ajena. Es tiempo de dejar las quejas y comenzar a demostrar tu valor con acciones, no con discursos. Se vienen días ideales para replantearte actitudes: enfócate en ti, en tus metas, no en opiniones externas. También es importante que cuides tus reacciones; esos cambios de ánimo repentinos pueden afectar a personas que no tienen culpa de lo que estás cargando. Sé justo contigo y con los demás.

Virgo

Deja de cargar culpas ajenas; cada quien debe hacerse responsable de sus propios enredos emocionales. Pronto podrías enterarte de que alguien cercano enfrenta un problema de salud, así que mantente disponible sin absorber lo que no te corresponde. También hay asuntos pendientes con trámites o documentos que conviene resolver cuanto antes para evitar complicaciones. En lo económico, una deuda podría salirse de control si no la atiendes, así que ordena tus finanzas con la misma claridad con la que ordenas tu espacio personal. Además, se aproxima un viaje que te ayudará a salir de la rutina y soltar viejas inseguridades.

Libra

Es momento de soltar ese pasado que te sigue deteniendo. No puedes avanzar si cargas recuerdos que ya no tienen lugar en tu presente; lo que dolió ya cumplió su ciclo y merece descanso. En temas del corazón, una amistad podría transformarse en algo más profundo. La conexión es fuerte y hay química de sobra, así que podrías pasar de la risa a algo mucho más íntimo. Se avecina una noche intensa con alguien nuevo, y tú tendrás que decidir si se queda en una aventura o si permites que se convierta en algo más estable y significativo.

Escorpión

Se acercan cambios importantes, de esos que remueven todo por dentro y marcan un antes y un después. Es tiempo de renovarte, soltar lo que ya no te aporta y prepararte con fuerza para lo nuevo que está por llegar. Días llenos de buena energía te rodean, así que disfrútalos al máximo, especialmente con tu familia. Comparte, ríe y crea momentos que queden en la memoria. Eso sí, mantén tus planes en reserva; no todos los que te escuchan desean lo mejor para ti. Hay quienes solo observan para criticar o interferir. Cuida tu energía y tu rumbo con discreción.

Sagitario

Se asoma una oportunidad de viaje que podría ser justo lo que necesitas para renovarte, pero no lo dejes al azar. Si quieres disfrutarlo de verdad, comienza a organizarlo desde ahora o podrías terminar enfrentando contratiempos innecesarios. En temas del corazón, si esa persona te demuestra interés con acciones y no solo con palabras, permítete sentir sin reservas. El amor también se vive con valentía. Además, hay posibilidad de un reencuentro con alguien del pasado que podría despertar emociones dormidas. Entre risas y recuerdos, podrías encontrarte suspirando más de lo que imaginabas. Déjate sorprender, pero con los pies en la tierra.

Capricornio

Prepárate, porque pronto te enterarás de algo inesperado que podría cambiar tu percepción sobre una amistad cercana. Será una revelación que te dejará pensativo, pero no todo será sorpresa negativa: también llegan buenas noticias en lo laboral, con avances y mejoras económicas que te motivarán. En el amor, si tienes pareja, es momento de dejar de ignorar la distancia emocional que ha surgido. No esperes a que sea demasiado tarde para reconectar. Y si estás en plan de aventuras, cuida tus decisiones: las consecuencias no siempre avisan, y podrías enfrentar algo que altere más que tu rutina.

Acuario

Esta semana será intensa emocionalmente, con recuerdos del pasado que podrían aparecer sin aviso y no siempre de la mejor manera. No permitas que eso te hunda; ya superaste esas etapas y es momento de seguir adelante. Además, cuida tu salud: reduce las fiestas y el alcohol, pues tu cuerpo está pidiendo descanso y podría pasarte factura si no le haces caso. La vida te ha enseñado valiosas lecciones, pero ahora es tu responsabilidad aplicarlas. Haz una pausa para reflexionar sobre quién eres, qué deseas y hacia dónde quieres dirigir tu camino. El cambio comienza desde adentro.

Piscis

Si alguien habla mal de ti o lanza comentarios sin fundamento, ignóralos con dignidad; no permitas que te distraigan de tus objetivos. Se avecinan tensiones familiares que podrían desembocar en separaciones o divorcios, así que mantente firme para no cargar problemas que no te corresponden. En el amor, si tienes pareja, estate atento: hay personas intentando interferir y, lo peor, es que tu pareja podría estar facilitando la situación. No se trata de celos infundados, sino de proteger lo que construyes. Mantén los ojos bien abiertos y cuida lo que realmente importa.

Con información de Nana Calistar.

