Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 23 al 29 de junio

Aries

Con Neptuno y Saturno en tu signo, Aries, tienes en tus manos llaves mágicas para emprender proyectos distintos y transformadores. Sin embargo, debes controlar tus impulsos y aprender a tener paciencia, pues no todo crece de inmediato. Tienes asuntos importantes en puerta: para que se concreten, guarda silencio y canaliza tu energía en lo que realmente deseas.

Esta semana es ideal para firmas importantes a partir del 25, con la Luna nueva y Mercurio en Leo, especialmente en reuniones: observa, escucha y habla con precisión. Además, se visualizan viajes en tu futuro cercano.

Tauro

Estás replanteándote decisiones y caminos que seguiste por complacer a otros. Urano, que está por salir de tu signo el 7 de julio, te impulsa a hacer las cosas a tu manera. Este es un ciclo de liberación y transformación.

Hay una fuerte energía de renovación que te beneficiará en todos los aspectos: amor, cambios de casa, decisiones económicas importantes y trámites que por fin fluyen. Es tiempo de confiar en ti y en lo que realmente deseas lograr.

Géminis

Con Plutón en Acuario y Urano pronto entrando en tu signo, Géminis, todo se alinea para que brilles. Estás en una etapa de viajes, eventos y celebraciones. Aunque estamos en la temporada de Cáncer, sigues bajo la influencia del ciclo solar cercano a tu cumpleaños, ideal para concretar metas.

Canaliza tu pasión de forma constructiva y evita los celos. Es momento de reorganizar tu hogar, y estas semanas (finales de junio y primeras de julio) serán clave para esos cambios.

Cáncer

Con tantos planetas en tu signo, incluida la Luna nueva del 25, estás revitalizado, liberado de cargas emocionales y listo para avanzar. Te has dado cuenta de quién sí y quién no en tu vida, y ahora te sientes en paz.

Esta semana es ideal para cerrar ciclos pendientes y abrirte a nuevas oportunidades con una energía completamente renovada. Mercurio en Leo te impulsa a iniciar proyectos frescos que te darán libertad emocional y mental.

Leo

Marte te da impulso para expresar lo que necesitas, y Mercurio, que entra a tu signo el 26, potencia tu comunicación. Aprovecha este tránsito para hablar desde la autenticidad y poner tus cartas sobre la mesa con optimismo.

Has reflexionado mucho en las últimas semanas y sabes que lo que has hecho ha valido la pena. No te tomes todo tan personal; recuerda que muchas personas hablan desde sus propias heridas. Esta semana es ideal para cerrar ciclos y comenzar otros nuevos.

Virgo

Esta semana, nada ni nadie podrá detenerte. Estás más relajado, pero también decidido a romper con ciertos hábitos que ya no te aportan nada. Mercurio, tu regente, entra a Leo el 26 y te impulsará a hacer cosas diferentes, a brillar y fortalecer tu autoestima.

Es buen momento para iniciar relaciones, fortalecer las existentes y vivir el amor con intensidad. Además, la creatividad será tu mejor aliada para lograr excelentes resultados.

Libra

Esta semana, Libra, las puertas comienzan a abrirse. Con Plutón en Acuario y Júpiter en Cáncer, tu energía fluye con más libertad. Saturno en Aries te cuestiona: ¿qué has dejado de hacer por agradar a los demás?

Ahora toca cosechar éxito, abundancia y triunfo en todas las áreas. La Luna nueva del 25 y la entrada de Mercurio en Leo el 26 traerán avances, acuerdos y logros que te harán sentir como si hubieras soltado una carga de años.

Escorpión

Tu intuición, de por sí poderosa, estará aún más afinada esta semana. Hay personas que necesitas soltar, y lo harás sin conflicto. La Luna nueva del 25 marca el cierre automático de ciclos y la partida de quienes ya no suman.

El día 27 será clave: es una fecha de fortuna y expansión que impulsará tus metas personales, laborales o profesionales. El universo te recompensará por tu resiliencia y agradecimiento. Prepárate para recibir buenas noticias.

Sagitario

Sagitario, esta es una semana de siete estrellas. Tu carisma natural atraerá propuestas en todos los ámbitos: amoroso, profesional, comercial. Con Júpiter en Cáncer, Saturno y Neptuno en Aries, y Mercurio en Leo, estás rodeado de energía positiva.

Es tiempo de actuar, no de pensar demasiado. Todo fluirá a tu favor, incluso trámites que parecían trabados. Tu mente, corazón y alma están en sintonía y eso se nota: la abundancia llegará en cascada.

Capricornio

Te encuentras en búsqueda de nuevos caminos profesionales o personales. Saturno en Aries y Júpiter en Cáncer te empujan a renovarte. Esta semana, con la Luna nueva en Cáncer y Venus también en ese signo, sentirás más calma, pero también mayor compromiso contigo mismo.

Si estás buscando trabajo, iniciar un negocio o resolver temas sentimentales, es un momento ideal. Evalúa bien a tu entorno: no todos están alineados con tu visión. Tu intuición te dirá quién sí y quién no.

Acuario

Se abren puertas importantes en tu vida económica y profesional, Acuario. Proyectos que ideaste desde 2020 o 2021, que no avanzaban, ahora lo harán con rapidez. Todo tu trabajo interno y emocional ha dado frutos.

Esta semana verás materializar acuerdos, firmas, cambios de casa o ciudad y buenas noticias familiares. Prepárate para concretar tus sueños con más claridad y seguridad que nunca.

Piscis

Los días 25, 26 y 27 son fundamentales para ti, Piscis. Todo lo que inicies en ese periodo crecerá con rapidez y éxito. Aprovecha esa energía para sembrar proyectos personales o financieros.

Organiza tus ingresos, ya que podrías estar a punto de iniciar algo propio o pagar deudas pendientes. Incluso podrías recibir un ingreso inesperado. Además, descubrirás la verdadera cara de algunas personas a tu alrededor: confía en tu intuición y pon límites con tranquilidad.

