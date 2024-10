Nana Calistar: Horóscopos para HOY 16 de octubre

Aries

Algunas amistades te miran con afecto, pero tú atraviesas un período de desconfianza incluso hacia lo que te rodea. Tienes nuevos proyectos en mente y planeas un viaje, aunque debes cuidar tus gastos para evitar sorpresas desagradables.

Es crucial que pongas límites a quienes son falsos y solo buscan perjudicarte con sus comentarios. Pronto experimentarás momentos de nostalgia al recordar a personas importantes de tu vida que ya no están en contacto contigo.

Tauro

Se avecinan rumores y críticas de personas que intentan hacerte daño. No dejes que sus palabras te afecten; considera la fuente de los comentarios. No dudes en aprovechar nuevas oportunidades laborales, ya que la vida te ofrecerá lo que deseas, pero mantente alerta para no arriesgar un buen empleo por una opción poco rentable.

Te sentirás frustrado por ciertos planes que no han salido como esperabas, pero recuerda que cada cosa llega a su debido tiempo. Además, alguien de piel morena clara podría complicar la relación con tu familia.

Géminis

Surgen problemas familiares relacionados con el dinero. Ten cuidado con lo que dices, ya que podrías herir a quienes son importantes para ti sin querer.

Es un buen momento para aprender de tus errores pasados y evitar repetirlos. Busca el equilibrio en tu vida y no dejes que chismes de personas ociosas arruinen tu día. Nuevas amistades llegarán que te enseñarán a disfrutar más de la vida sin tantas preocupaciones.

Cáncer

Ten cuidado de esperar algo que puede no suceder; mejor enfócate en trabajar por lo que realmente deseas. La vida ofrece muchas oportunidades, pero debes ser astuto para elegir la correcta. Prepárate para una posible traición de un amigo cercano que te dolerá.

No temas a los cambios, ya que te esperan momentos inolvidables con una persona especial que ha llegado o está por llegar. Mantente alerta ante posibles accidentes automovilísticos. Recuerda que el amor se devuelve, así que si alguien te demuestra cuánto vales, retribúyelo con el mismo cariño.

Leo

Se acercan días positivos en los que muchos de tus sueños empezarán a hacerse realidad, especialmente en relación a ese negocio o viaje que has anhelado. Experimentarás cambios en la manera de relacionarte con ciertas personas, y comenzarás a verlas tal como son.

Tendrás que enfrentar tu pasado para liberarte de viejas heridas que aún te afectan. Puede surgir una oportunidad laboral que te generará algo de tensión; enfrenta la situación y sigue lo que te indique tu corazón.

Virgo

Podrías enfrentar celos por parte de una amistad que a veces muestra interés sentimental y en otras ocasiones te ignora. Es importante que dediques tiempo a tu familia y no descuides ese círculo fundamental, ya que son quienes siempre estarán a tu lado.

Se avecina una fiesta y la llegada de una noticia especial. Si estás en una relación, ten cuidado de no involucrarte con otras personas. No confundas tus sentimientos y evita dar segundas oportunidades, ya que podrían decepcionarte nuevamente. También existe la posibilidad de un viaje y de reencontrarte con familiares a quienes no ves desde hace tiempo.

Libra

A veces te frustras al no ver tus metas cumplidas; recuerda que lo único que cae del cielo es la lluvia. Es hora de activarte y trabajar en lo que deseas, ya que se acerca su realización. Si estás en una relación, considera consentir más a tu pareja y dejar atrás esos errores que reavivan conflictos.

Pronto conocerás a alguien que te enseñará a volver a confiar en las personas. No te limites en tus sueños; confía en ti mismo, pues ahí radica tu poder para alcanzar lo que te propongas. No trates de ser alguien que no eres; enfócate en lo que realmente quieres y necesitas, pero recuerda que los sueños se concretan con esfuerzo.

Escorpión

No dejes que te manipulen; tú tienes el control de tu vida y tu voz debe ser escuchada. Exige lo que mereces. Tienes conflictos no resueltos del pasado que afectan tu percepción del presente, así que perdónate y busca la felicidad en las cosas simples.

Una amistad podría terminar y necesitará tu apoyo. No finjas sentimientos que no sientes, y evita exigir más de lo que puedes ofrecer. Ten cuidado con accidentes en el trabajo o en la calle. No te involucres en situaciones ajenas y no intentes cambiar tu esencia para complacer a quienes solo buscan aprovecharse de ti.

Sagitario

Deja de darle vueltas a las cosas antes de dormir; disfruta del presente y confía en que Dios se encargará del futuro. Cuida tus negocios y proyectos, ya que un error podría derribar lo que has construido con esfuerzo.

Hay posibilidades de un viaje o de cambiar de coche o residencia, así que date algunos gustos. No te preocupes por lo que te falta; disfruta de lo que te rodea. Hay alguien de piel clara que siente interés por ti, pero algunas de tus actitudes negativas han hecho que se aleje. Se aproxima un ciclo positivo y pronto recibirás noticias de personas importantes en tu vida.

Capricornio

No te compliques la vida; es momento de alejarte de quienes solo te generan estrés. Habrá días en los que te costará levantarte, así que deja atrás los pensamientos negativos y concéntrate en tus sueños. Es hora de trabajar duro por tus metas.

Una amistad podría comprometerse pronto, y podrías sentir celos por alguien que no te pertenece; ten cuidado, ya que esto puede indicar que tienes sentimientos. Te alegrará saber que una amiga está embarazada, y pronto recibirás un ingreso extra. Recuerda ser cauteloso con tus palabras, ya que podrías herir a alguien que realmente quieres.

Acuario

Te sentirás confundido por una persona que ha llegado a tu vida; aprende a disfrutar de las relaciones, sin aferrarte a ellas. Si ya tienes pareja, evita repetir los errores del pasado y valora lo que tienes a tu lado, mostrando madurez en tus decisiones.

Busca llevar una vida más plena y feliz, disfrutando de cada experiencia, ya sean triunfos o fracasos, pues de todo puedes aprender algo positivo.

Piscis

Duerme más y cuida tu salud, ya que podrías enfermarte pronto. Se avecina un viaje y nuevas amistades; intenta ser más paciente y no enojarte por errores ajenos. Habrá cambios en tu trabajo y una oportunidad para emprender un negocio importante.

Te enfrentarás a un periodo laboral intenso, así que organiza bien tu tiempo para que todo salga bien. Podrías tener dudas sobre la fidelidad de una amistad debido a comentarios negativos; no creas todo lo que escuchas y verifica la información antes de hacer acusaciones.

