A los mortales que buscan la verdad, he aquí mis palabras como Oráculo de Delfos. La voluntad de los dioses se manifiesta en los signos del cielo, y en este día, los designios del destino se despliegan ante ustedes, cuando las Moiras tejen sus hilos con intenciones ocultas.

Atiendan, pues, la sabiduría de los dioses menores que, aunque ocultos a menudo en las sombras, sostienen el equilibrio del amor y la fortuna.

No pasarás por alto: Aranceles de EU serán la cúspide de una crisis comercial global

Profecías del Oráculo de Delfos para este jueves 3 de abril

ARIES (21 de marzo - 19 de abril)

En las llamas de la pasión, Hestia observa tu hogar. Si hay frialdad en tu lecho, enciende el fuego con palabras sinceras. En la economía, Aristaeus, dios de la apicultura y la abundancia, aconseja que siembras antes de cosechar. No gastes sin medida.

TAURO (20 de abril - 20 de mayo)

La diosa Carmenta, protectora del destino, te recuerda que en el amor, el pasado no debe encadenar el presente. Suelta lo que ya fue. En lo material, Temis susurra que la justicia se impone: un pago o deuda pendiente será saldado.

GÉMINIS (21 de mayo - 20 de junio)

Auge y declive se entrelazan como las serpientes de Caduceo. En el amor, Hermes, tu protector, anuncia un mensaje inesperado. En los negocios, Evios, dios del comercio, te advierte: negocia con astucia o perderás lo ganado.

CÁNCER (21 de junio - 22 de julio)

Soter, el salvador, ilumina tu sendero. Si has sufrido desamores, una revelación cambiará tu percepción. En la economía, cuidado con lo que prestas: los favores pueden convertirse en cadenas.

LEO (23 de julio - 22 de agosto)

Eunomia, diosa del buen orden, te insta a poner en equilibrio tu corazón. No todo lo que brilla es oro, y no todo amor es eterno. En los bienes materiales, Dolos, espíritu del engaño, acecha. No firmes sin leer cada letra.

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

Dice Leto que la paciencia es virtud de los sabios. En el amor, alguien distante volverá, pero ¿traerá dicha o quebranto? En el dinero, Plutus, dios de la riqueza, te sonríe: una inversión dará frutos si esperas el momento justo.

LIBRA (23 de septiembre - 22 de octubre)

Dice, diosa de la justicia, augura que el equilibrio llegará a tu corazón: lo que diste, recibirás. En las finanzas, Némesis advierte: la soberbia traerá caída, pero la humildad te conducirá a la victoria.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hécate ilumina los misterios del amor. No temas el cambio, pues la transformación te hará renacer. En lo económico, Tique, diosa de la fortuna, gira su rueda: un golpe de suerte se aproxima.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Brizo, protectora de los sueños proféticos, te insta a escuchar tu intuición en el amor. No ignores las señales. En la economía, tu ambición crecerá, pero Eurínome te pide mesura: la codicia es la perdición del mortal.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 19 de enero)

Asteria, diosa de los oráculos nocturnos, te envía visiones en sueños: en el amor, la respuesta está en tu interior. En los bienes materiales, Ocnus te advierte contra la procrastinación: actúa o perderás oportunidades.

ACUARIO (20 de enero - 18 de febrero)

Dice Ananké, la necesidad inquebrantable, que el amor no siempre es elección, sino destino. Acepta lo que llega. En la economía, Príapo, guardián de la fertilidad, anuncia prosperidad si sabes cuidar lo que ya posees.

PISCIS (19 de febrero - 20 de marzo)

Galene, la calma marina, te envuelve: en el amor, tras la tormenta, llega la serenidad. En las riquezas, Epimeteo, hermano de Prometeo, te dice que no actúes sin pensar. Reflexiona antes de arriesgar.

El oráculo ha hablado. Que cada cual tome su designio con sabiduría, pues los astros y los dioses muestran el camino, pero son los mortales quienes lo recorren.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO