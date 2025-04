Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 4 al 6 de abril

Aries

Este viernes estarás rodeado de tareas y con mucho trabajo, especialmente preparando informes y finalizando un proyecto. Además, recibirás un pago pendiente que aliviará tu situación económica, pero no olvides liquidar las deudas de tu tarjeta de crédito para mejorar tus finanzas. Ten cuidado con el insomnio, ya que puede afectarte si no descansas lo suficiente, y recuerda que es uno de tus puntos débiles.

En el plano emocional, puede que te invadan recuerdos de un amor que ya no está, pero es un buen momento para dejar ese capítulo atrás y empezar a disfrutar de tu propia compañía. Este sábado realizarás el pago de un curso de idiomas, y un viejo amor te buscará para invitarte a salir.

Ten precaución con personas que puedan tener malas intenciones y evita compartir tus planes. Los números de la suerte son 06 y 07, y tu color es el rojo. Además, recibirás un regalo que te llenará de alegría, ya que estás viviendo una etapa muy positiva, justo cuando celebras tu cumpleaños.

Tauro

Este viernes será un día para conocer personas con intereses similares a los tuyos. Estás en una fase en la que las relaciones públicas se vuelven clave, así que es el momento de cuidar tu apariencia, vestirte bien y usar algo de perfume.

Una deuda del pasado será saldada, y empezarás a organizarte para pagar tu colegiatura y otros trámites relacionados con tus estudios. Tienes habilidades naturales para áreas como ingeniería o medicina, así que vale la pena que consideres estas opciones en tu futuro profesional. Es hora de soltar una relación que ya no te beneficia; no te engañes más.

Este sábado, disfrutarás de una fiesta familiar, pero ten cuidado con la comida callejera, ya que podrías sufrir algún malestar. El domingo será ideal para reflexionar sobre qué quieres realmente en la vida y hacia dónde te diriges. Los números de la suerte son 01 y 29, y tu color es el azul.

Géminis

El viernes estarás pensando en un posible cambio de trabajo, ya que deseas obtener más ingresos. Tu signo necesita estabilidad financiera para sentirse tranquilo y avanzar, por lo que buscar nuevas fuentes de ingresos será clave.

Un amigo te invitará a una fiesta este fin de semana, lo cual te permitirá relajarte y liberarte del estrés. Un familiar podría enfermar, pero no será algo grave y estarás allí para brindarle apoyo. También terminarás de hacer algunos pagos y actualizarás tus cuentas bancarias.

Es el momento de dejar atrás los rencores y enfocarte en lo que está pasando ahora, sin mirar tanto al pasado. Los números de la suerte son 01 y 25, y tu color es el verde. Además, cambiarás tu celular por uno más moderno. El domingo, disfrutarás de un paseo familiar.

Cáncer

Este viernes estarás en conversaciones para cerrar un negocio con una empresa extranjera, y decidirás vender una propiedad para mejorar tu situación financiera. Eres muy hábil para las ventas, por lo que sería útil que te capacitaras más en este campo.

También recibirás noticias sobre un trámite legal que saldrá favorable para ti. En el amor, es importante recordar que no todo debe ser por conveniencia, y es crucial que seas honesto con tu pareja. Si estás casado, tal vez necesites un espacio para reflexionar y comenzar de nuevo.

Este fin de semana, disfrutarás de momentos de diversión y visitas familiares. Los números de la suerte son 02 y 40, y tu color es el blanco.

Leo

Este viernes tendrás una grata sorpresa económica, ya que recibirás un pago pendiente de hace tiempo. Asegúrate de no prestar dinero para evitar malentendidos en el futuro. Es importante que te cuides, especialmente de tu salud, y no descuides tus revisiones médicas.

Estás pensando en viajar este mes de abril, así que aprovecha para comprar tus boletos y disfrutar de un tiempo con tu familia. El sábado, celebrarás el cumpleaños de un ser querido, y un toque de suerte te acompañará.

Los números de la suerte son 09 y 21, y tu color es el naranja. Un amor del pasado querrá reavivar la relación, pero lo más importante es que busques tu propia felicidad. Si estás casado, vivirás una etapa muy armoniosa con tu pareja, y podrían hablar sobre la posibilidad de tener hijos. El domingo lo dedicarás a recargar energías en la naturaleza, algo que te hace muy bien.

Virgo

Este viernes serás de gran ayuda para un familiar que atraviesa dificultades económicas, y aprovecharás para ponerte al día con algunas deudas. Estás en una etapa muy favorable para los negocios, así que abril será un mes clave para avanzar en tus proyectos.

Tal vez puedas aprovechar los fines de semana para vender productos como ropa o comida y aumentar tus ingresos. En el ámbito sentimental, es recomendable que no discutas tanto con tu pareja; la paciencia será fundamental.

Los números de la suerte son 04 y 20, y tu color es el amarillo. El domingo lo dedicarás a hacer algunos arreglos en tu hogar para hacerlo más cómodo y agradable.

Libra

Este fin de semana estarás rodeado de sorpresas agradables. Es una etapa en la que el amor entra en tu vida, con personas compatibles acercándose a ti. Aprovecha este momento y disfruta de las nuevas conexiones que surjan.

El viernes estarás en reuniones laborales con tus superiores, donde discutirán los cambios necesarios para aumentar la eficiencia. Recuerda que te gusta la perfección, por lo que querrás que todo salga bien. Evita caer en los rumores sobre amores pasados, es el momento ideal para cerrar ciclos y seguir adelante.

Un familiar te invitará a una fiesta este sábado, y también aprovecharás para hacer algunos cambios en tu hogar para renovar las energías. El domingo te espera un plan relajante, con una salida al cine y un paseo familiar. Ya estás pensando en tu viaje de Semana Santa, así que tómate un tiempo para relajarte. Los números de la suerte son 01 y 27, y tu color es el rojo.

Escorpión

El viernes llegarás a enfrentarte a algunos obstáculos en el trabajo y en la escuela debido a las malas energías que te rodean. Es recomendable que lleves un poco de plata y un limón verde en tu bolso para cortar esas energías negativas.

Recuerda que tu signo brilla con luz propia y es por eso que siempre hay personas envidiosas a tu alrededor, así que mantén una actitud cautelosa con los que te rodean. Te invitarán a un viaje en Semana Santa, y será una excelente oportunidad para despejarte y disfrutar. Además, recibirás un ingreso extra por la venta de una propiedad.

En el amor, un nuevo interés podría captar tu atención, así que no dudes en dar el primer paso y disfrutar de esa relación. El domingo será un día familiar en el que recordarás a alguien que ya no está en tu vida. Los números de la suerte son 10 y 28, y tu color es el verde fuerte.

Sagitario

Este fin de semana estará lleno de actividades deportivas y reuniones con familiares y amigos. Disfruta de cada momento, ya que tu signo se siente pleno cuando está rodeado de sus seres queridos. Ten cuidado con los gastos innecesarios, ya que a veces las compras impulsivas no ayudan a mejorar tu ánimo. Mejor, sal a caminar o haz ejercicio para sentirte mejor.

El domingo, una invitación de viaje con tu pareja te permitirá disfrutar de unos días fuera de la rutina. También aprovecharás para hacer algunos arreglos en tu hogar y organizar tu ropa, permitiendo que las energías positivas se renueven.

Este fin de semana traerá consigo un golpe de suerte. Los números de la suerte son 00 y 21, y tu color es el naranja.

Capricornio

Este fin de semana estarás lidiando con mucho trabajo atrasado y exámenes pendientes. Es un buen momento para ponerte al corriente y organizarte mejor. Recuerda que siempre hay tiempo para todo si te administras bien.

En cuanto a tu carácter, trata de no dejarte llevar por la ira y evita decir cosas que puedan herir a tus seres queridos. El viernes te invitarán a una cena y disfrutarás mucho de la velada. También te comprarás ropa y zapatos para la temporada de verano.

Es hora de olvidar lo malo que pasó en una relación anterior y dar espacio para nuevas oportunidades amorosas, quizás con alguien de Aries o Virgo. Decidirás empezar una rutina de ejercicios y dieta para mejorar tu calidad de vida. Los números de la suerte son 07 y 30, y los colores son el azul y blanco. El domingo, estarás en contacto con la naturaleza, disfrutando de un paseo al aire libre.

Acuario

Este viernes estarás ocupado con trámites pendientes, como papelería de impuestos y pagos atrasados. Es fundamental que te organices, ya que tu signo siempre necesita mantener el orden para no estar presionado económicamente. Sigues manteniendo una rutina de ejercicio, lo que te ayuda a sentirte más activo y con energías renovadas.

Este fin de semana será especialmente favorable para tu vida amorosa, con suerte con personas de Tauro y Géminis. También tendrás que llevar tu carro al taller para reparaciones, y ayudarás a una amiga que atraviesa un problema personal.

En las relaciones, intenta no ser tan celoso ni tan intenso; la confianza es clave. Te ofrecerán un curso de neurociencia aplicada que te ayudará a mejorar interiormente. Los números de la suerte son 14 y 55, y tus colores son el rosa y rojo.

Piscis

Este viernes te encontrarás muy enfocado en el trabajo, con nuevas ideas para un negocio propio. Siempre estás buscando cómo mejorar tu situación financiera, y ahora te encuentras en una etapa de reinvención laboral. Sin embargo, ten cuidado con los excesos, especialmente con el alcohol o los vicios, ya que durante el fin de semana habrá muchas fiestas. Mantén una mentalidad fuerte para evitar que te dominen.

Tienes un gran talento para ayudar a los demás, pero eso puede cargarte de energías negativas. Es recomendable que te des baños de agua bendita y sal en grano los viernes para cortar esas malas vibras.

En el amor, aún no has encontrado a la persona ideal, y sigues tratando de reemplazar un amor que ya no está. Es importante que dejes que el amor llegue de manera natural. Además, arreglarás tu carro y liquidarás las deudas pendientes con él. Los números de la suerte son 10 y 31, y tus colores son el rojo y amarillo. El domingo lo dedicarás a la meditación, buscando paz espiritual.

Con información de Mhoni Vidente

MF