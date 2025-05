Nana Calistar: Horóscopos para HOY 14 de mayo de 2025

Aries

¡Cuidado, Aries! Hoy podrías topararte con alguien cuyo drama supera al de cualquier telenovela. Si esa persona ya te ha jugado malas pasadas antes, no caigas en la misma trampa: ya vivimos ese guión de lágrimas de tu parte y desprecio total del otro, con indirectas en redes sociales. Mantén los ojos bien abiertos con tus ex; parece que planean un desquite o al menos un mensajito cargado de pasivo-agresividad a deshoras. No te dejes arrastrar a su juego ni respondas —esto no es un ring de debate—. Conserva tu energía para lo que realmente importa, empezando por ti mismo. Recuerda: tus palabras tienen peso, pero también pueden herir.

Tauro

¡Alerta, Tauro! Hoy te quitarás las gafas de fantasía y verás claro que esa persona a quien admirabas… no era más que un espejismo. Sí, se te desvanecen algunas ilusiones, pero mejor ahora antes de que empieces a imaginar casa, perro y Wi-Fi compartido. Deja de actuar como el héroe que siempre salva; no todos quieren ser rescatados. Muchos solo se enganchan para flotar mientras tú terminas hundido. Confía en tu instinto y ahórrate el esfuerzo. ¡Tu bienestar primero!

Géminis

Ponte alerta, Géminis: tu día trae un giro de thriller, y podrías topar con un engaño urdido por alguien muy cercano. Esa misma persona de sonrisa inofensiva que ya te hizo desconfiar antes… presta atención a tu sexto sentido, no está fallando, ¡está afinado! Olvídate de hacer drama de víctima: sí, la vida a veces lanza zapes inesperados, pero tú también has decidido con los ojos vendados y el corazón al aire. Toca asumir tu parte de responsabilidad y enderezar el rumbo antes de que el berrinche sea aún mayor.

Cáncer

Oye, mi cangrejito sensible, es momento de activarte y dejar de derramar lágrimas por quien ni se inmuta por ti. El amor no se suplica con indirectas ni se regala a quien nunca hace el mínimo esfuerzo. Si esa persona ni aparece ni por casualidad, ya fue: no desperdicies más tu tiempo con quien no mueve ni un dedo por estar a tu lado.

¿Buscas un amor auténtico? Empieza por dártelo tú mismo. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de caducidad, y tú ya llevas demasiados boletos vencidos en la mano. Abre bien los ojos, protege tu corazón y mantente alerta: hay alguien dispuesto a darte lo que mereces… pero tú sigues aferrado al pasado como si fuera tu serie favorita. ¡Momento de soltar y seguir adelante!

Leo

¡Actívate, Leo! Los astros están dispuestos a darte ese empujón que tanto necesitas para ordenar tu vida: viejos proyectos toman fuerza, comienzas nuevos negocios y una dosis de madurez se instala en ti… aunque llegue casi a regañadientes, casi por obligación. No te impacientes si el avance no coincide con tu ritmo acelerado: recuerda que cada fruto requiere su tiempo de cosecha antes de ser realmente delicioso.

Virgo

Recuerda: la vida no tiene ensayo ni botón de reinicio. Si algo te late, lánzate sin pensarlo, y lo que otros opinen, que se quede en su propio mundo. No te quedes con las ganas, porque el remordimiento es más amargo que un café de oficina recalentado. Hoy, tu mejor química podría encontrarse con Tauro, Capricornio o Cáncer, con quienes podrías conectar desde un café casual hasta planes de largo plazo. Pero ojo con Géminis: su humor cambia tan rápido como el clima, de sol radiante a tormenta emocional en un instante. ¡Aprovéchalo y mantén tu energía en lo que te hace feliz!

Libra

Prepárate: hoy llega una sacudida en tu clan que te hará contemplar mudarte… ¡incluso a otro planeta! Se avecina un choque de opiniones y podrías perder la calma antes de darte cuenta. Tómate un respiro profundo y elige con cuidado tus luchas: no todo merece una disputa. Es momento de tomar las riendas y actuar con propósito. Borrar la sensación de andar por la vida como si estuvieras en el súper sin lista de compras. ¡Ponte las pilas, Libra!

Escorpión

Si estás soltero o soltera, bájale dos rayitas y deja de cazar al amor como si estuvieras en rebaja. Disfruta tu espacio y tu tiempo, porque en cuanto llegue junio ¡pam!, alguien especial llegará a tu vida, y antes de darte cuenta estarás enviando stickers cursis a media noche. Ojo con los chismes familiares que se están gestando: pueden salpicarte como aceite hirviendo si no te desmarcas a tiempo (y sin malas palabras). Mantén la compostura y no te involucres en lo que no te incumbe, a menos que sea para ponerte firme con elegancia. Los astros te sonríen con energía favorable; esos proyectos y sueños que veías lejanos podrían empezar a tomar forma muy pronto.

Sagitario

¡Sagitario, este es tu despegue! Es hora de tomar el control, aceptar retos y dar pasos audaces. Los cambios no esperan y, si no te subes al volante ahora, pronto mirarás atrás con nostalgia. Viniste a este mundo a crecer y reinventarte, tanto en lo personal como en lo profesional. Exprésate sin vergüenza: si alguien se incomoda, ese es su problema, no el tuyo.

Eso sí, cuida tu bolsillo: evita compras impulsivas y apuesta siempre por aquello que sea una verdadera inversión, no un capricho momentáneo. Y prepárate para un toque de nostalgia en el corazón: un viejo amor podría reaparecer y poner tu mundo patas arriba. ¡Saca tu arco y flechas, Sagitario, y lánzate sin miedo!

Capricornio

¡Capri, llegó tu turno de tomar el volante! Basta de que otros manejen tu destino; la vida es tu tablero y tú eres quien debe lanzar los dados, no tu círculo. Te has desgastado complaciendo a todo el mundo y casi te olvidas de lo que tú anhelas. Tranquilo, aún hay tiempo para reconectar con tus metas: decide con firmeza, actúa con convicción y ponte en marcha hacia lo que realmente te importa. ¡Este juego lo ganas tú!

Acuario

¡Hey, Acuario, qué montaña rusa traes hoy! Tus cambios de ánimo son tan bruscos que deberían llevar una etiqueta de “Advertencia: puede girar en cualquier instante”. Detestas la rutina, pero te frustra aún más no alcanzar lo que te propones. La buena noticia: naciste para liderar y el dinero parece buscarte con más ahínco que las cucarachas tras un apagón. Solo falta que concentres tu energía en tus metas para convertir esa inercia caótica en éxitos concretos. ¡Aprovecha tu chispa innata y enfoca tu visión!

Piscis

¡Ey, Piscis! Se acabaron las excusas para no ser honesto contigo mismo. ¿Te cuesta expresar tus emociones? Hoy el cosmos te brinda la oportunidad de hablar con total claridad… ¡y sin rodeos! Si alguien se incomoda, que lo asuma: es preferible soltar lo que llevas dentro antes que acumular sentimientos y estallar como olla a presión. Deja de callarte para no hacer olas y permítete ser auténtico.

