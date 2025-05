El actor estadounidense Robert de Niro recogió ayer la Palma de Oro de Honor, en lo que fue el inicio de la edición 78 del Festival de Cine de Cannes, en Francia, y lo hizo con un llamamiento a reaccionar y a hacerlo ya porque los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el cine “son inaceptables”.

“El presidente filisteo de Estados Unidos” empezó recortando ayudas para el arte, los derechos humanos y la educación, comentó De Niro, que en ningún momento pronunció el nombre de Trump, “y ahora quiere imponer un cien por cien de aranceles para las películas producidas fuera de Estados Unidos”, añadió.

“La creatividad no tiene precio; sus ataques son inaceptables”, afirmó el veterano actor, para quien no se trata de un problema sólo de su país, sino de una situación global y por eso pidió que haya una reacción, “hoy, sin violencia y con determinación”.

Porque el arte es democrático, inclusivo y une a la gente, abraza la diversidad y por eso es una amenaza. “Somos una amenaza para los autócratas y los fascistas de este mundo”, dijo De Niro, con todo el auditorio del Grand Théatre Lumiere de Cannes en pie.

Un discurso emotivo, en el que quiso dejar claro que los estadounidenses son conocidos “por ser democráticos y abiertos al mundo”, por luchar por la democracia, que no consideran como algo adquirido.

De Niro cerró su discurso con un sentido homenaje al lema de la Revolución Francesa de 1789: “A la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

Varias ovaciones interrumpieron las palabras de De Niro, que recogió su Palma de Oro de manos de Leonardo DiCaprio mientras varios minutos de aplausos le llevaron casi hasta las lágrimas.

“Gracias Leo por estar aquí conmigo y por mí”, dijo De Niro, que recordó que la primera vez que participó en el Festival de Cannes fue en 1973 con “Mean Streets” y la última 50 años más tarde con “Killers of the Flower Moon”, también de Marty, como él llama al realizador.

Por su parte, DiCaprio reconoció que su vida cambió cuando con sólo 15 años se cruzó con De Niro en “This Boy’s Life” (1993).

“Bob no dice muchas cosas, pero cuando habla lo escuchamos, ya sea sobre la familia o los amigos, de su compromiso con la democracia o su apoyo al cine. Está ahí, presente”.

Y recordó cuando su padre le hizo ver las primeras películas de De Niro, en las que se sintió fascinado por su calma, por “ese estado de espíritu que expresa en silencio”, algo que le enseñó que “los momentos sin palabras a veces son los más fuertes”.

También provocó risas cuando se dirigió a los asistentes. “Ha enseñado a toda una generación cómo mirarse en un espejo y cómo hablar. No me digan que no lo han hecho”.

“No hay nadie que merezca más una Palma de Oro que él”, sentenció.

Agencias

Arranca con grandes expectativas

Durante los próximos días, hasta el 24 de mayo, Cannes será el anfitrión de estrenos de gran magnitud, como los de “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, “Highest 2 Lowest” y “Eddington”.

Las actividades iniciaron con la presentación del jurado encabezado por Juliette Binoche, un homenaje de tres películas a Ucrania y la cinta de apertura de la noche, el romance francés “Leave One Day”, de Amélie Bonnin.

La edición de este festival promete superar a la de 2024, en la que surgieron varios contendientes al Oscar, entre ellos: “Emilia Pérez”, “The Substance”, “Flow” y la ganadora a Mejor película, “Anora”.

Cabe señalar que Cannes arrancó el mismo día en que Gérard Depardieu, uno de los actores más famosos de Francia, fuera declarado culpable de haber agredido sexualmente a dos mujeres en un set de filmación en 2021. En uno de los casos más destacados del movimiento #MeToo en Francia, Depardieu recibió una sentencia de prisión suspendida de 18 meses. El actor, de 76 años, había sido una presencia habitual en Cannes durante mucho tiempo.

Para la jornada de hoy, se espera el regreso de Tom Cruise. Tres años después de que trajera “Top Gun: Maverick” al festival, vuelve con la más reciente película de “Mission Impossible”.

Veintidós películas competirán por la Palma de Oro, el máximo galardón de Cannes. Entre ellas están: “The Phoenician Scheme”, de Wes Anderson; “Nouvelle Vague”, de Richard Linklater; “Die, My Love”, de Lynne Ramsay; “Sentimental Value”, de Joachim Trier; “The Mastermind”, de Kelly Reichardt; “The History of Sound”, de Oliver Hermanus; “Alpha”, de Julia Ducournau y “A Simple Accident”, de Jafar Panahi.

Juliette Binoche, actriz francesa y presidenta del jurado de la edición 78 del Festival de Cine de Cannes. EFE

CT