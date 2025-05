Yo soy Pitia, oráculo eterno en el ombligo del mundo. Desde el santuario de Delfos, traigo las revelaciones para este 13 de mayo, día marcado por cuerpos al límite.

No desafíes la voluntad de los dioses, ni te dejes arrastrar por la cólera. Que cada signo escuche su frase sagrada y tome el camino que le es debido.

Predicciones de la salud y el dinero HOY 13 de mayo, según el Oráculo de Delfos

ARIES (21 de marzo - 19 de abril)

“Quien corre en línea recta ignora el abismo que gira.”

Te susurra Sybaris, la bestia que fue tragada por la tierra: no te precipites con tu salud, no todo dolor muscular es fatiga. El dinero llega si aceptas ayuda ajena sin orgullo. Hoy podrías equivocarte si actúas sin medir consecuencias.

TAURO (20 de abril - 20 de mayo)

“Ni el buey más fuerte puede con tres yugos a la vez.”

Te ronda Icthyocentaurs, centauros marinos con sabiduría astral: cuidado con lo que comes, tu estómago guarda secretos. Tu esfuerzo económico comienza a rendir, pero no te encapriches con lujos. No seas terca, no la arruines por no escuchar.

GÉMINIS (21 de mayo - 20 de junio)

“Dos voces dentro de ti, pero una sola herida cuando fallas.”

Se acerca Cynocephalus, el hombre con cabeza de perro: analiza lo que dices, tu lengua puede herirte más que curarte. La salud mental es clave hoy. El dinero entra, pero no malgastes en banalidades. No mientas, ni a ti ni a otros.

CÁNCER (21 de junio - 22 de julio)

“La luna que te protege también es la que te arrastra a las mareas.”

Desde las aguas te mira Karkinos, el cangrejo enviado por Hera: controla tus emociones, tu corazón se fatiga. Buenas noticias económicas si sabes negociar. No te aísles, la autocompasión puede hacerte tropezar.

LEO (23 de julio - 22 de agosto)

“El rugido no siempre impone, a veces delata.”

Te espía Empusa, la devoradora de vanidosos: revisa tu piel y tu descanso. El dinero fluye si delegas. Hoy puedes fallar si actúas por capricho. Deja de querer tener siempre la razón.

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

“Quien pule demasiado la piedra, pierde la forma.”

Te susurra Alectón, una de las Erinias olvidadas: el estrés te puede enfermar. Ganas estabilidad económica si sueltas el control excesivo. No la cagues intentando corregir lo que no es tuyo.

LIBRA (23 de septiembre - 22 de octubre)

"La balanza rota aún marca el peso de tus actos.”

Habla Antiope, la amazona traicionada: cuida tus riñones y evita el azúcar. Hay justicia en tus finanzas, pero no firmes sin leer. No confundas equidad con complacencia. El error hoy es dejarte llevar por lo que "queda bien".

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

“Quien cava hondo encuentra oro… o su propia trampa.”

Te ronda Lamía, madre convertida en monstruo por venganza: tu hígado y tu energía están en juego. El dinero viene si aprovechas la oscuridad creativa. No manipules ni controles, o se vuelve contra ti.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

“El que apunta lejos a veces olvida dónde pisa.”

Desde el Olimpo olvidado llega Poine, espíritu del castigo: tus rodillas y caderas son advertencia de que necesitas reposo. Ingresos por caminos lejanos. Pero no la cagues prometiendo más de lo que puedes cumplir.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 19 de enero)

“La cima no siempre es más alta que el abismo que la precede.”

Aparece Scylla, la criatura de múltiples bocas: tus huesos y articulaciones exigen cuidado. Lo económico mejora con estrategia, no con tozudez. No te encierres en tu mundo. Hoy podrías errar por exceso de frialdad.

ACUARIO (20 de enero - 18 de febrero)

“El que mira las estrellas debe también limpiar su lámpara.”

Te observa Talos, el autómata gigante: el sistema nervioso requiere atención. Tus ideas traen dinero si sabes explicarlas. Hoy el riesgo es evadir la realidad por idealismo. No te pierdas en utopías.

PISCIS (19 de febrero - 20 de marzo)

“El pez que duerme en la corriente, sueña con su naufragio.”

Te guía Delphyne, la dracaena que guardaba el rayo de Zeus: tus pies y sistema linfático piden descanso. El dinero llega si valoras tu intuición. No confundas sensibilidad con debilidad. No te autosabotees.

