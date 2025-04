Aries

Es momento de reflexionar sobre lo que realmente deseas en el amor. No finjas sentimientos que no sientes; si alguien te interesa, dale la oportunidad de dejar que las cosas fluyan. No permitas que las influencias externas interfieran con tus relaciones. Las decisiones amorosas que tomes ahora marcarán tu futuro, así que actúa con claridad y sinceridad.

Tauro

En el amor, se avecinan desafíos, pero no dejes que las malas energías de personas con malas intenciones afecten tu paz. Si alguien no te valora o no está comprometido contigo, déjalo ir. Aprovecha el tiempo para enfocarte en lo que realmente importa y prioriza las relaciones que te aportan felicidad.

Géminis

Si alguien realmente te mueve el corazón, no tengas miedo de entregarte por completo. Se acercan nuevas oportunidades en el amor, y podrías conocer a alguien que transforme tu vida. Confía en tu proceso y en tu capacidad para atraer lo que mereces, incluyendo una relación que te haga sentir pleno.

Cáncer

Es importante no conformarse con menos en una relación. No te conviertas en una opción secundaria; mereces ser una prioridad. No dudes del amor que está por llegar, incluso si has pasado por momentos difíciles. La vida te sorprenderá y te demostrará que el amor verdadero está más cerca de lo que imaginas.

Leo

Es hora de cerrar ciclos con amores del pasado. Si alguien te falló, aprende a perdonar pero no a confiar nuevamente. El amor no debe ser una carga; aprende a priorizar tu bienestar. Una relación intensa podría surgir, pero también habrá personas que se alejen por no estar alineadas con lo que buscas. Sigue adelante sin mirar atrás.

Virgo

Si estás en pareja, podrían surgir momentos tensos . Es vital mantener la calma y trabajar en la relación. No te dejes llevar por el pasado, y si alguien te rechazó anteriormente, piensa bien antes de volver a abrir tu corazón. Cuida de ti mismo y recuerda que el amor propio es la base para cualquier relación sana.

Libra

Tu intuición estará más afinada en lo que respecta a relaciones amorosas. Si una relación no está funcionando, no te aferrres a ella. Las oportunidades para un nuevo comienzo amoroso están cerca. No dejes que el miedo o las inseguridades te frenen; sigue adelante y permite que el amor se desarrolle de manera natural.

Escorpión

Es un buen momento para cerrar el capítulo con una relación que ya no te aporta lo que necesitas. Aprende de las experiencias pasadas y deja ir lo que no te hace bien. En lo emocional, es esencial no quedarte atrapado en resentimientos; permite que el tiempo te ayude a sanar y a ver las cosas con claridad.

Sagitario

Si escuchas rumores sobre alguien del pasado, no te dejes afectar. El karma se encargará de poner a cada quien en su lugar. En lo amoroso, es tiempo de enfocar tu energía en lo que realmente te hace feliz y en lo que tienes hoy. No pierdas tiempo en personas que no tienen la intención de quedarse en tu vida.

Capricornio

Próximamente se darán cambios en tu vida amorosa. Si sientes que tu relación está pasando por un mal momento, es una buena oportunidad para mejorar la comunicación y el entendimiento. Recuerda que el amor debe ser una fuente de bienestar, no de conflictos. Concédele el valor que merece sin dejar que te desgasten las pequeñas cosas.

Acuario

No sigas invirtiendo tiempo en relaciones que no te aportan. Si alguien te hizo daño, es momento de dejarlo ir. Recuerda lo que vales y no permitas que nadie te manipule emocionalmente. El amor verdadero llegará cuando estés listo para dejar de lado lo que no te sirve y abrirte a lo que realmente te hace bien.

Piscis

Es tiempo de confiar en ti mismo y en lo que el amor puede ofrecerte. Si en tu relación actual surgen problemas, no dudes en tomar las riendas de la situación y trabajar en lo que deseas. No te quedes esperando que los demás actúen por ti. Si quieres amor verdadero, es momento de actuar y dar pasos firmes hacia lo que realmente quieres.

Con información de Nana Calistar.

EE