Nadie le saca a Adrián Uribe el futbol de la cabeza

Todos conocemos, por lo menos, a una persona apasionada del futbol; sin embargo, pocos son quienes llegan a ser tan dedicados espectadores a este deporte como lo es “Mariano Cárdenas”, interpretado por Adrián Uribe, un aficionado que llega al extremo de no importarle ni su trabajo, ni su esposa, ni siquiera cuando ocurre un fallecimiento logra dejar de pensar en el futbol.

Él es el protagonista del filme “Tuya, mía, te la apuesto”, película que se estrena el 23 de marzo en toda la República Mexicana. En ella, el espectador podrá ver al personaje principal sorteando múltiples obstáculos, pues un evento desafortunado sucede el día del partido de la Selección mexicana contra Estados Unidos, por lo que Cárdenas deberá organizar sus prioridades y decidir qué es lo más importante para él: su familia o un partido de futbol.

Adrián Uribe, en entrevista con este medio, nos cuenta cómo es dicho personaje a quien interpreta y qué es lo que lo cautivó de éste: “‘Mariano Cárdenas’ es un tipo que yo lo aprendí a querer, porque no es fácil, la verdad, es un tipo muy egoísta, muy ensimismado, pensando sólo en lo que lo hace feliz que es el futbol, que es su fuga en verdad, porque él no está satisfecho con su vida, no es pleno, está frustrado en su trabajo, vive con toda la familia, no puede ni tener relaciones porque todo el mundo lo escucha...”

Pese a las malas cualidades que presenta su personaje, Uribe disfrutó interpretándolo por varias razones, una de ellas es que exhibe la realidad actual de más de una persona: “Vive pensando en futbol en vez de tomar las riendas de su vida, incluso quiere tener un hijo para que lo rescate, quiere que sea futbolista para que lo saque de pobre. Entonces, lo que me gusta de esta historia es que es muy real y el personaje lo es también”.

Otro de los motivos que lo llevó a realizar este papel, es que le ofreció una opción diferente de trabajo a lo que él estaba acostumbrado a realizar y, por ende, el espectador podrá ver a Uribe más allá del tipo de comedia por la que lo conocemos: “Rompe con los personajes que la gente puede relacionar conmigo, es decir, es un personaje que no estoy muy acostumbrado a hacer, porque a pesar de que es una comedia, es una comedia de situación, yo no estoy haciendo el chiste ni soy chistoso, el espectador se ríe por lo que le está sucediendo. Hay una muerte, una tragedia... así es la vida, los mejores chistes salen en un funeral. Dicen que la diferencia entre la comedia y la tragedia es el tiempo, pasa algo trágico que pasado el tiempo te ríes de lo que sucedió”, remata.