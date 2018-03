NSYNC tendrá estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Una de las bandas más icónicas de finales de los 90 e inicios de los 2000, NSYNC, pronto tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Según Variety, la banda conformada por Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick recibirá el reconocimiento el 30 de abril.

https://media.giphy.com/media/4XZa6bYZLHLMI/giphy.gif

La estrella de NSYNC estará ubicada en el Boulevard de Hollwywood 7080, cerca de la esquina de La Brea, donde se unirán a otras "boy bands" como Backstreet Boys, Boyz II Men, New Kids on the Block y New Edition.

El grupo se separó en 2002 y ha vendido más de 30 millones de álbumes en Estados Unidos, además de haber sido nominado para merecer ocho Grammys.

Los oradores de la ceremonia aún no han sido anunciados.

JB.