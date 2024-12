Como cada año, nuevos artistas se suman a presentar música navideña, algunos desde el mes de octubre comienzan a ofrecer adelantos de sus propuestas de villancicos o incluso canciones inéditas alusivas a la Navidad y este año no fue la excepción.

Thalía, Ana Victoria y David Bisbal se dejaron deslumbrar por la magia de estas festividades y presentaron a la audiencia sus respectivos materiales discográficos, otros en cambio, como Lady Gaga, Cher y Ricardo Montaner, ofrecieron sencillos navideños, perfectos para amenizar toda reunión de temporada o disfrutar de esa cena especial.

No tienes pretexto para que en las cenas de Navidad y Año Nuevo escuches música alusiva a estas fiestas en voces de estos artistas, dichos materiales los puedes encontrar en las plataformas musicales de tu preferencia.

“Navidad Melancólica” de Thalía

A través de su casa Sony Music, el pasado 1 de noviembre, la autonombrada “emperatriz de la belleza”, Thalía, lanzó su reciente EP “Navidad Melancólica”, el cual incluye temas inéditos en ritmos latinos como la bachata, además, el primer sencillo fue la canción cristiana “Nació la luz” en colaboración con Marcos Witt, por si fuera poco, a manera de bonus track, el pasado 4 de diciembre, Thalía lanzó también el sencillo “Joy to the world” en versión spanglish.

“Decidí lanzar un disco navideño para transformar estas fechas, que a menudo están cargadas de presión social y emociones intensas, en una experiencia más positiva y liberadora. Con este disco, busco acompañar a quienes desean convertir momentos vulnerables en recuerdos alegres y duraderos. Además, vi en este proyecto una hermosa oportunidad para inmortalizar mis propias vivencias”, compartió Thalía.

“Paz en Navidad” de Ana Victoria

El pasado 15 de noviembre, la hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, publicó a través de DIAM Music y TANGO, un disco doble llamado “Paz en Navidad”, cuyo título es la canción inédita que escribió la estrella quien recientemente se convirtió en madre por segunda vez, justamente para este proyecto navideño.

El sonido es de jazz y mientras que el disco uno son las versiones en español, el disco dos son las versiones en inglés.

Ana Victoria y sus talentosos músicos se reunieron en el estudio, siguiendo la entrañable tradición de grabación “a la antigua”.

Esta conexión íntima y auténtica entre los artistas, impregna cada canción de una energía vibrante, convirtiendo cada melodía en una caricia al alma.

Con su voz cálida y profunda, Ana Victoria rinde homenaje a icónicas canciones como “Santa Baby”, “I’ll Be Home for Christmas” y “Blue Christmas”.

ESPECIAL

“Todo es posible en Navidad” de David Bisbal

Bajo el sello de Universal Music, el 15 de noviembre pasado el español David Bisbal publicó el álbum "Todo es posible en Navidad".

Hacía tiempo que el cantante anhelaba un proyecto artístico así y ahora cumple ese sueño con este proyecto, un álbum que suma nuevas perspectivas a su carácter de intérprete polifacético y aventurado.

“Todo es posible en Navidad” sobresale más allá de los márgenes del género gracias a su amplitud instrumental con el acompañamiento de la Budapest Art Orchestra.

Producido y arreglado por Cheche Alara, “Todo es posible en Navidad” es el fruto de un trabajo colectivo con el que David Bisbal cumple uno de sus deseos más ansiados, mientras brinda para que los de sus fans también se materialicen.

Este álbum es todo un regalo, no cabe duda, pues tiene canciones como “El burrito sabanero”, “Jingle bell rock”, “Los peces en el río” y “Blanca Navidad”, entre otras.

ESPECIAL

Sencillos imperdibles

La nena de argentina, María Becerra, unió su voz al inmortal Bobby Helms para crear una nueva versión de “Jingle bell rock”. Por otro lado, el venezolano Ricardo Montaner presentó su canción navideña, “María” a ritmo de bachata donde cuenta su propia versión. La camaleónica Lady Gaga publicó una versión muy rockera de “Santa Claus is coming to town”.

Mientras que Cher, para darle continuidad a su disco navideño del 2023, lanzó nuevos reversiones como “Angel in the snow” en versión discoteca y “DJ play a christmas song” con tres colaboraciones distintas, con Belinda, con Kelly Clarkson y Giovanni Zarrella.

Para los nostálgicos que viven lejos de su familia, Joaquina publicó “Aeropuerto” y para quienes deseen mover el cuerpo DJ Deorro lanzó “Querido Santa Claus”, mientras que Ryan Castro, Juanes y SOG presentaron el tema “El Chucu Chucu”.

Música del recuerdo

En tu playlist navideña no puede faltar la música de Mariah Carey con “All I Want for Christmas Is You”; Wham! con “Last Christmas” y Ariana Grande con “Santa tell me”, así como las propuestas de Kelly Clarkson, Kylie Minogue, Britney Spears, Gwen Stephanie, Bing Crosby, Elvis Presley, Frank Sinatra, Nat King Cole, The Beach Boys, Barbra Streisand, Johnny Cash, Céline Dion y Dolly Parton.

En cuanto a México se refiere, Pandora, Yuri, Daniela Romo, así como los integrantes de La Academia como Myriam Montemayor y Carlos Rivera, tienen sus propuestas navideñas.

CT