“Levantamuertos”, cortometraje con Lyn May, se estrenará en el Festival de Rotterdam

El cortometraje mexicano “Levantamuertos” del joven director José Eduardo Castillo, el cual cuenta con las actuaciones de David Illescas, Vitter Leija y Lyn May, tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam como parte de la sección Short and Middle Lenght. Dicho evento se realizará del 30 de Enero al 9 de Febrero de 2025.

David Illescas, ganador del Premio Ariel a Mejor Actor de Reparto por “Sin señas particulares” y Vitter Leija, quien forma parte de la serie “Ugly”, protagonizan la historia de “Chuy” (Illescas), un solitario embalsamador con una gran pasión por la cumbia y el don de hablar con los muertos, quien se encuentra en su morgue con el cadáver de “Kevin” (Leija), el bully que hizo miserable su infancia; al descubrir que “Kevin”, ahora un ferviente católico, enterró una fortuna antes de morir, “Chuy” decide emprender un viaje en carretera con el cadáver para recuperar el dinero, a pesar de la antigua enemistad entre ambos.

Narrativamente se trata de una Road Movie que se inspira en el Realismo Mágico y estéticamente rinde homenaje al Cine Serie B al igual que al Cine de Ficheras. Además, cuenta con la actuación estelar de la legendaria actriz y vedette Lyn May, quien hace su triunfal regreso al cine ahora en el papel de la bailarina Cleopatra, la cual se cruzará con Chuy y Kevin en medio del viaje que estos realizan.

En entrevista, José Eduardo y Vitter hablan de esta aventura cinematográfica que rodaron. “Este será el primer festival de ‘Levantamuertos’ donde tendrá su primera proyección. El cortometraje lo filmamos en noviembre del 2023 y todo este año lo estuvimos post-produciendo para que justo ahora en enero iniciamos con la ruta de festivales, Rotterdam era nuestra primera opción y cayó, así que con este estreno esperemos que haya más oportunidades de que se siga viendo”.

Además, José Eduardo comparte que este es su segundo cortometraje, el primero fue “Aguacario” y forma parte de su carrera en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). “Es mi segundo trabajo, pero es el primero que hago con un humor mucho más oscuro, a mí es lo que más me interesa como director, es a lo que he llegado últimamente con respecto al tipo de historias que me gustan, explorar la comedia tiene un poder súper importante y poderoso, siento que a través de ella se pueden hablar cosas interesantes y chidas, es una manera más accesible de hablar de cosas importantes donde además la gente lo disfruta”.

La trama toma contexto en parte de una noticia que José Eduardo vio, “a unas personas se les murió su abuelito en otro Estado y en lugar de tener que lidiar con la burocracia, lo subieron a un coche y se lo llevaron a su lugar de origen. Entonces, me encantó la idea de un road trip con un cadáver. Y de ahí partió la idea, la cual se fue transformando en un proceso súper lindo con Vitter, que durante el guion, estuve yendo con una embalsamadora real a investigar y ella nos ayudó mucho, luego Vitter fue también a la morgue, así que fue un proceso creativo súper chido con toda la gente que se fue sumando”.

En ese sentido, Vitter resalta que fue todo un reto interpretar a “Kevin”, un joven que acaba de morir. “Lalo tenía sus propias referencias acerca de cómo quería que se vieran sus muertos, y de pronto ir a ese sitio cómo embalsamaban a la gente, para mí fue un shock, fue bastante difícil, no era algo que tuviera las ganas de hacer, pero disfruté hacer el personaje, porque el reto actoral fue desarrollar ciertas habilidades para poder expresar a un muerto, me divertí un montón”.

Finalmente, con respecto al trabajo con Lyn May, Vitter recuerda que él ya la conocía de “Ugly”, sin embargo, en este corto ya les tocó compartir escena a través de un baile sensual que ella le hace a él. José Eduardo no imaginó trabajar con la vedette, pero esto fue gracias al trabajo de las productoras. Destaca que Lyn es una profesional muy franca que en el set siempre dijo lo que pensaba y eso le pareció bien para desarrollar el trabajo de las escenas.

