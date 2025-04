Entre la intuición y la experimentación; Meme del Real presenta su proyecto solista

Tras 35 años siendo parte fundamental de Café Tacvba, Emmanuel del Real, mejor conocido como Meme, se prepara para dar un gran paso en su carrera: el lanzamiento de su primer álbum como solista. Un proyecto que, aunque gestado durante años, apenas ahora encuentra su cauce natural.

Con dos sencillos ya publicados, "Princesa" y "Tumbos", Meme abre la puerta a una nueva faceta en su trayectoria musical, una donde no solo está al frente con el micrófono, sino también con su cuerpo, su intuición y su mirada creativa particular.

En entrevista con EL INFORMADOR, el músico nos comparte cómo ha sido esta transformación, el proceso creativo detrás de su nuevo material y lo que significa para él enfrentarse a la soledad del escenario, lejos —aunque nunca del todo— de sus compañeros de banda.

El reto de estar al frente

Meme del Real no es ajeno al protagonismo. En Café Tacvba ha sido la voz principal de temas emblemáticos como "Eres", pero generalmente lo hemos visto en su papel habitual detrás de los teclados, la guitarra o su icónica caja de ritmos. ¿Cómo se siente ahora que está solo al frente?

"Traté de que la experiencia que tengo tocando con el grupo me ayudara. Aprovechar ese momento del escenario donde estamos juntos, el público canta, baila… Yo he tratado también de pasarlo así, de disfrutarlo. La diferencia es que ahora no están mis compañeros, que me arropan de alguna manera. De pronto es estar allá adelante cantando, y eso para mí sí es todo un reto. Pero me dije: ‘¿Cómo me puedo conectar mejor?’ Pensé en eso. Tenía que hacer lo que sé hacer: disfrutarlo, verlo en la gente. Y eso es lo que al final me dio la seguridad, la tranquilidad, la energía".

Un proyecto que nació de las sobras

El primer indicio de que Meme del Real quería probar suerte en solitario llegó hace ya varios años con "Todo va a estar bien", una canción que sugería el inicio de algo más personal. Sin embargo, el proyecto no se concretó hasta ahora.

"Así es —recuerda—. Comenzó por ahí, por rascarle a ver qué había dentro de estas piezas que estaban guardadas, que no se usaron, que tal vez no quedaron en el grupo. A ver si había algo ahí que pudiera yo desarrollar. Lo que empezó a pasar es que, a partir de esa exploración, comenzaron a salir ideas nuevas. Entonces brotaron estas canciones, en su mayoría recientes, aunque algunas inspiradas en ideas más antiguas”, relata.

En ese momento, Meme recurrió a alguien clave en la historia de Café Tacvba: Gustavo Santaolalla. "Me dio una perspectiva que redondeaba el proyecto. Me dijo que había canciones muy valiosas, que había que seleccionarlas, trabajarlas, hacer una síntesis… Y sin duda es un material que da para un disco mío. Así las depuramos, y llegó a donde está ahora".

Entre la bachata, el bolero y la electrónica

El segundo sencillo, "Tumbos", es una muestra del universo sonoro que Meme está construyendo en este álbum debut. Una canción inclasificable por naturaleza, que toma elementos del bolero, la bachata y los beats electrónicos, todo pasado por su sello personal.

"Pensé: ¿qué pasaría si pego esto con esto? Dulce de chile de manteca. Y es así todo el tiempo, o eso intento en mis canciones. Hay unas que son más específicas, más delicadas, como de porcelana. Y otras que son como plastilina, donde puedes meter la mano, descomponer, pero al final no las puedes destruir porque ya una composición —buena o mala— es difícil de destruir. La puedes transformar, hacer crecer, mezclar con otra cosa. Es una cosa muy lúdica, muy primitiva, casi infantil".

El video de "Tumbos" también nació de esa espontaneidad. "Tenía que bailar, sin mucha idea de cómo hacerlo, pero la misma canción me empujó. El corazón de ese performance es la primera toma, cuando no sabía lo que iba a pasar. Lo replicamos desde varios ángulos y fue quedando. Tiene una cosa intuitiva que me gusta, que sigue siendo muy viva".

Cuerpo, música y expresión

En esta nueva etapa, el cuerpo de Meme ha tomado un papel central. A diferencia de su trabajo con Café Tacvba, donde el foco visual suele recaer en Rubén Albarrán, ahora es él quien lidera desde el cuerpo y la emoción.

"Me siento cómodo porque estoy queriendo disfrutar la oportunidad de estar en este lugar, llamémoslo incómodo. No era mi intención lanzar un proyecto solista, pero si no lo hacía así, estas canciones no podían salir tal como están. Entonces pensé: ‘Bueno, me gusta bailar, pues bailo’. ¿Cómo lo haría en una fiesta? ¿Cómo me muevo cuando estoy en un escenario? Trato de revivir eso en otro contexto. Todavía no sé bien qué va a pasar. Apenas van dos canciones publicadas, un show. Para mí, de alguna manera, todo es nuevo. Y lo agradezco".

"Estoy queriendo disfrutar la oportunidad de estar en este lugar, llamémoslo incómodo", Meme del Real. ESPECIAL

Un estreno nervioso en el Vive Latino

Fue en la edición número 25 del Festival Vive Latino donde Meme presentó en vivo por primera vez su proyecto en solitario. Paradójicamente, Café Tacvba también estuvo en la primera edición del festival hace más de dos décadas. El regreso, ahora como solista, fue especial… y lleno de nervios.

"Estaba extremadamente nervioso antes de subirme. Como a veces me pasa con el grupo, pero esto era muy diferente. Aunque sabía que lo peor que podía pasar era que saliera horrible, y eso tampoco le hace daño a nadie. Sabía que esos nervios eran naturales y me estaban diciendo que estaba vivo, que me estaba aventurando. A la vez pensaba: ‘Puta, ¿para qué me meto en estas cosas?’. Pero ya en el escenario, no supe en qué momento me relajé, me moví, vi a la gente".

Un disco diverso y contrastante

El álbum de Meme del Real verá la luz en julio. Incluirá 11 canciones y promete ser tan ecléctico como sus primeros adelantos.

"Primero salió 'Princesa', luego 'Tumbos', y podrían ser una muestra del eclecticismo del disco. Estas dos no se parecen, pero tampoco se parecen muchas entre sí en el resto de las canciones. Gustavo Santaolalla me dijo que el disco tiene una narrativa con muchos contrastes. Esa es parte de su valor y riqueza".

De la democracia a la intuición

En Café Tacvba, las decisiones creativas pasan por un proceso colectivo. Ahora, Meme tiene la última palabra, y eso implica asumir una nueva responsabilidad.

"Es retador, porque dentro del grupo somos cuatro puntos de vista. Es más complejo en un sentido, pero también más fácil, porque la responsabilidad es comunal. Aquí, al tener ese voto final, hay más carga. Pero también confío mucho en la intuición y en la gente que me rodea. Se ha conformado un equipo bonito que me apoya. Y si siento una resonancia verdadera, genuina, entonces lo suelto".

Próximas presentaciones y el recuerdo de Guadalajara

El próximo 4 de abril, Meme se presentará en el festival Pa’l Norte de Monterrey, y el 5 de abril en el Festival Ceremonia de la CDMX. ¿Y Guadalajara?

"Ojalá pronto. Yo con que me inviten, feliz. Me encanta Guadalajara. Después de la Ciudad de México, es donde más hemos tocado. Fue de nuestras primeras salidas, llegábamos en el tren nocturno, fuimos a la FIL… Hay muchos recuerdos. Me gustaría compartir esta nueva etapa con el público de allá".

Uno de esos recuerdos, por cierto, es una anécdota ocurrida en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, cuando Café Tacvba apenas comenzaba a presentar su segundo disco, 'Re' y los bajaron a pedradas.

"Era de las primeras presentaciones del 'Re'. Acababa de salir el disco y una de esas primeras presentaciones fue en Guadalajara y se nos ocurrió la brillante idea de tocar todo el disco en la secuencia del disco, ahora ya es del agrado de muchos, pero en su momento era complejo. Nos invitaron a tocar en un festival donde antes de nosotros tocó La Cuca... tras la segunda o tercera canción que tocamos llegaron los chiflidos y las pedradas, nos aventaron tierra y daban gritos para que Cuca regresara. Fue duro para nosotros, nos bajamos y después subimos a tocar unas cuantas más pero no aguantamos el público", finalizó.

"Tumbos", es una muestra del universo sonoro que Meme está construyendo para su debut como solista. ESPECIAL

