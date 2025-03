Después de varios años sin presentarse en Guadalajara, Rocío Banquells vuelve a los escenarios tapatíos con un espectáculo lleno de nostalgia, gratitud y música. La cita será el 13 de marzo a las 21:00 horas, en el Teatro Galerías, un recinto que la ha recibido en diversas facetas de su carrera, pero al que ahora regresa con su faceta de cantante, dispuesta a reencontrarse con su público.

“Estoy muy contenta de poder festejar y que Guadalajara sea la primera ciudad después de la Ciudad de México en la que voy a celebrar mis cuatro décadas como cantante. Más que festejar, quiero agradecerle al público la oportunidad que me da de seguir vigente, de poder seguir cantando mis canciones y contar con su apoyo, con sus aplausos. Sobre todo, el hecho de poder seguir estando en un escenario y que se me abran las puertas de un lugar como el Teatro Galerías, donde ya he estado haciendo obras de teatro”, compartió la intérprete en entrevista con EL INFORMADOR.

Su emoción por este regreso es evidente, especialmente porque su última presentación musical en la ciudad fue hace varios años. “Ya hacía un buen rato que no cantaba en Guadalajara. Estoy muy contenta, muy feliz y muy agradecida con Dios, con la vida y con el público”, enfatizó.

Cuatro décadas de carrera y la misma pasión

Con una trayectoria de más de 40 años en la industria musical, Rocío ha vivido la evolución del espectáculo y de su propio camino artístico. Su debut en teatro se remonta a 1972, cuando apenas era una niña, y en 1985 grabó uno de sus primeros éxitos, “Luna mágica”. Desde entonces, ha sabido mantenerse en la preferencia del público, algo que no da por sentado.

“(De la Roció de sus inicios) queda el entusiasmo, todo el nerviosismo de entrar a un escenario. Me siento como si fuera nueva. Todas esas mariposas en el estómago que sientes cuando te enamoras de algo, y yo estoy enamoradísima de mi profesión. Sigo teniendo el mismo entusiasmo, las mismas ganas y también el mismo temor de no gustar”, confesó.

Para mantenerse vigente, la cantante ha aprendido a renovarse constantemente, tanto en imagen como en el sonido de su música. “Me preocupo por estar en constante evolución, tanto físicamente con mis looks y vestuario, como musicalmente, llevando arreglos nuevos a mis canciones para conectar con la gente joven”.

La rapidez con la que la música cambia en la actualidad es algo que también ha sabido entender y adaptar a su carrera. “Antes sacabas un sencillo y, si tenía éxito, duraba al menos seis meses en promoción. Ahora, todo es tan rápido que tienes que estar renovando todo el tiempo porque, si no, la gente en redes sociales se aburre. Es algo que ya aprendí y sigo aprendiendo a manejar”, reconoció.

A pesar de las diferencias entre la industria musical de antes y la de ahora, Rocío mantiene un profundo respeto por su carrera y por el público que la ha acompañado durante décadas. “Sigo sintiendo lo mismo desde 1972, cuando debuté en teatro, y desde 1985, cuando grabé mi primer éxito. Sigo con mucho entusiasmo, con mucho respeto y con mucho cariño por lo que hago”.

La relevancia de los años 80 en la música

Para la intérprete, la década de los 80 marcó un antes y un después en la música en español. “Fue un parteaguas. Antes, en la radio se escuchaba más música en inglés. Para que un artista en español tuviera éxito, tenía que sonar en la radio y luego ser invitado a Siempre en Domingo con Raúl Velasco. En esa época, la relación entre la música en inglés y en español era de 70-30, pero con los 80 eso cambió: la música en español empezó a dominar la radio”, recordó.

Rocío atribuye este cambio a la combinación de grandes voces, arreglistas y compositores que marcaron la diferencia. “Salieron cantantes con personalidades muy distintas, que no necesitaban presentación porque sus voces eran inconfundibles. Fue una época en la que se reconquistó la radio de habla hispana, y México siempre ha sido la plataforma para los cantantes de otros países que quieren hacer un crossover”, explicó.

Ejemplos de ello, dijo, son artistas como Shakira, Ricky Martin, Enrique Iglesias y Miguel Bosé, quienes tuvieron que consolidarse en México antes de alcanzar el éxito internacional. “Este país maravilloso siempre ha sido el trampolín para los grandes artistas de habla hispana”.

Un setlist creado con ayuda del público

El espectáculo que presentará en Guadalajara está cuidadosamente diseñado para complacer a su audiencia. Gracias a la interacción con sus seguidores en redes sociales, Rocío ha podido conformar un setlist basado en las canciones más solicitadas. “Las nuevas tecnologías tienen sus pros y sus contras, pero en este caso me han servido para recibir retroalimentación de los fans. He visto las canciones que me piden, algunas de las cuales ni siquiera recordaba. Canciones que sólo canté cuando las grabé y nunca incluí en un concierto”, reveló.

Uno de los momentos más especiales de su presentación será un popurrí con los temas más solicitados, una dinámica que ya probó con éxito en su reciente concierto en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México. “Tuve un lleno maravilloso y lo agradezco enormemente. Además, al público le gustó mucho”, dijo con entusiasmo.

Pero su espectáculo no se limitará a sus éxitos. Rocío también incluirá una sección dedicada al teatro musical, un género en el que ha trabajado desde el inicio de su carrera. “Hice teatro de comedia, teatro clásico, teatro de drama, pero más que nada, me dediqué al teatro musical. Entonces, también incluiré algunas canciones de este género”, adelantó.

Uno de los momentos más emotivos de la noche será un homenaje especial al legendario compositor Leo Dan. “Voy a hacer un popurrí con tres de sus canciones más famosas. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero lo admiro muchísimo”.

Además, tras la respuesta positiva de su público en otros conciertos, Rocío ha decidido incluir un homenaje a la cantante Dulce, con quien compartió escenario en el concepto “GranDiosas”. “Cantaré un tema que interpretábamos juntas: ella cantaba ‘Tú Muñeca’ y yo ‘No Soy Una Muñeca’. Es un dueto que se hizo muy famoso dentro del concepto y quiero retomarlo con mucho respeto, admiración, cariño y tristeza hacia ella”, comentó.

CT