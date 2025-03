Después de haber pasado una noche en el penal de Santa Martha, apenas tras haber sido expulsada de “La Casa de los Famosos All Star”, Aleskia “N” fue dada de alta para enfrentar su caso en libertad condicional. Deberá entregar su pasaporte, no podrá salir de México y tendrá que firmar periódicamente.

Su arresto el 10 de marzo, luego de ser eliminada de "La Casa de los Famosos All Stars", desató un escándalo. Apenas dejó el set, agentes de la Fiscalía del Estado de México la detuvieron por el delito de robo agravado.

En audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, el juez catalogó como legal la detención; sin embargo, la defensa refirió que contaban con un amparo.

Así mismo, su hermana Michell Roxana Castellanos denunció que la aprehensión fue pactada con la producción del reality para generar morbo. Según Castellanos, los agentes estuvieron en las instalaciones desde las 5:00 de la tarde sin que nadie notificara actividad. "Desde el principio, la producción sabía todo sobre el caso", dijo para luego recalcar que la orden de captura "no era válida ni estaba en las carpetas oficiales".

La familia de Aleska apunta al empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, excuñado de la modelo, como el artífice de su detención. "Esto estaba planeado", enfatizó Castellanos. También acusó a la abogada de Endemol Shine, Karime Gayón, de ignorar procedimientos legales y "entregar" a Aleska sin justificación.

El 20 de enero del año pasado, la modelo había sido detenida por el robo de relojes de alta gama; entonces, cuando quedó libre y amparada, declaró: "No me esconderé como una delincuente porque no lo soy", segura de poder demostrar su inocencia.

El escándalo sigue, pero al menos hasta este martes Aleska está libre.

