La banda estadounidense Tool pisará tierras tapatías por primera vez en su carrera. El concierto será el 18 de marzo, en Calle 2, a las 18:00 horas. Su presentación forma parte de una gira por México que también incluye presentaciones en Monterrey y Ciudad de México. En este contexto, Daniel Miranda, director de operaciones de Music Vibe —la promotora mexicana responsable de la organización— compartió detalles sobre la negociación, la logística y algunas controversias que rodean a la empresa.

“Es algo que hemos venido trabajando y se fue cocinando hace aproximadamente un año que iniciaron las conversaciones formales para que esto sucediera”, reveló Miranda a EL INFORMADOR sobre el proceso para traer a Tool a México. “Durante ese tiempo no había una fecha concreta para que el grupo viniera a Latinoamérica, incluso no había una confirmación, pero sí arrancamos las pláticas. Hubo un poco de silencio durante algunos meses y finalmente nos confirmaron que la banda sí tenía planes de hacer una visita. Todo caminó muy rápido: creo que habrán sido unas dos o tres semanas de negociación y finalmente se pudo lograr”.

Una producción sin precedentes

La magnitud del espectáculo que Tool presentará no pasa desapercibida. Daniel Miranda subrayó que la banda es conocida por sus músicos virtuosos y una producción de alto nivel. “Es un despliegue de audio, luces y video pocas veces visto en el género. Además, Tool es un grupo con un concepto muy profundo que se verá proyectado en los visuales de las pantallas gigantes. Es una combinación de música virtuosa, una gran producción y visuales extraordinarios”.

La elección de Calle 2 como sede también responde a estas exigencias. Miranda explicó. “Un Auditorio Telmex se queda muy corto para una producción de este tamaño. Es un recinto que limita las capacidades de producción que se necesitan para ejecutar el show. El tour de Tool es para espacios abiertos. Hemos elegido Calle 2 por la misma versatilidad del espacio, porque lo puedes adaptar para una gran cantidad de personas. Pueden ingresar 25 o 30 mil personas”.

La importancia de Guadalajara como plaza

Para Music Vibe, Guadalajara representa un mercado clave. La promotora ya ha traído espectáculos de géneros diversos a la ciudad, como Luis Miguel, Daddy Yankee, Romeo Santos y Slipknot. “Guadalajara es un mercado muy importante para nosotros. “Hemos trabajado prácticamente en todos los recintos de la ciudad, y siempre entra en nuestros planes”.

“Somos una empresa independiente”

Music Vibe no ha estado exenta de señalamientos. En redes sociales y foros especializados, se ha especulado sobre la relación de la promotora con Live Talent y figuras como Javier Castañeda o Juan Carlos Guerrero, sin embargo, Miranda fue contundente al respecto. “Somos una empresa independiente. Yo soy el director de la compañía Music Vibe y hay un director general que se llama José Luis de Alva. No conozco a ningún Juan Carlos Guerrero, a Javier Castañeda sí lo conozco, pero él no tiene nada que ver con nuestra empresa ni en nuestro negocio”.

Otra crítica recurrente está relacionada con los cargos adicionales que FunTicket, la boletera preferida de Music Vibe, aplica en sus eventos. En el caso del concierto de Tool, los boletos tienen un sobrecargo de hasta el 25%: “Son prácticas de mercado”, explicó Miranda. “Cuando haces un evento masivo necesitas un servicio de distribución de boletos, así como contratas audio, luces y video. Desde la perspectiva de consumidor, tampoco me gusta, pero es necesario. En el caso del concierto de Tool, pueden aprovechar la taquilla en Landmark Guadalajara, donde los boletos no tienen este cargo por servicio”.

¡Siente el rock!

El show de Tool contará con la participación de The Cult y Seven Hours After Violet, banda liderada por Shavo Odadjian, el bajista de System of a Down. Las entradas para el concierto de Tool están disponibles en FunTicket.mx con precios que van desde mil hasta 3 mil 100 pesos. La cita es el 18 de marzo, en Calle 2, a las 18:00 horas.

“Todo está claro”

Music Vibe también enfrentó más de mil quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en su mayoría relacionadas con la posposición de un concierto de Luis Miguel en 2023. Miranda aseguró que estas denuncias ya se resolvieron. “El concierto se pospuso para el año pasado y se realizó en diciembre. Los que solicitaron reembolso lo recibieron. Todo está claro y transparente”.

CT