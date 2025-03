Paté de Fuá sigue manteniéndose en alto como una de las agrupaciones musicales que han hecho de la experimentación, la exploración y la versatilidad su sello característico. Sin establecerse en un género específico, sino abarcando las posibilidades ilimitadas que tan sólo la música puede dar, desde el tango y el jazz, las tarantelas y el dixieland, la agrupación, que se conformó en la Ciudad de México hace casi veinte años, regresa a la Perla Tapatía con más fuerza que nunca.

Este viernes 14 de marzo, Paté de Fuá llega a Guadalajara para dar a los tapatíos una noche de música, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde presentará “Rompecabezas”, su nuevo material discográfico, y muchas otras de sus canciones clásicas con las que han conservado a sus fanáticos —y creado nuevos a diario— a lo largo de casi dos décadas.

En exclusiva con EL INFORMADOR, el argentino Yayo González, líder de Paté de Fuá, compartió su entusiasmo por tocar en Guadalajara, una ciudad que considera tiene un público exigente, y cómo han logrado atravesar veinte años como agrupación en un mundo en el que la música cambia, se transforma y se modifica a diario.

“Ir a Guadalajara siempre me emociona, me encanta, me encanta la Guadalajara”, expresó Yayo González. “Es una de mis ciudades favoritas. Amo cómo nos recibe el público de Guadalajara, siempre ha sido muy generoso con nosotros. Siempre que toca ir a Guadalajara para mí es una alegría, la verdad”, agregó.

Actualmente, Paté de Fuá está conformado por músicos de nacionalidades y países muy distintos: Argentina, México, Brasil y Palestina, lo cual ha brindado a la agrupación un mosaico de talento y creatividad fundamental para su sonido y su esencia.

“Paté de Fuá ha tenido integrantes desde muchos países diferentes. Algunos somos extranjeros y nos hemos vuelto mexicanos con los años, porque llevamos mucho tiempo en este hermoso país y decidimos vivir en este país. Hay una cuestión que tiene que ver con el que podamos comunicarnos a través de la música, y en realidad es una característica que tiene la disciplina en general y las artes en general. Esa es un de las cosas interesantes de la música, que puedes compartirla con cualquier persona, inclusive si no hablas el propio idioma”, compartió; a lo que añadió: “Entonces esa característica de Paté creo que tiene que ver también con el espíritu cosmopolita de México. México siempre ha sido un lugar que albergado muchos extranjeros. En Paté el trabajo de composición lo hace cada quien por su lado, y una vez que tenemos el material lo montamos, hacemos los arreglos necesarios, porque Paté de Fuá funciona como una pequeña orquesta, en realidad, y así montamos la música”.

El público tapatío está en su corazón

Para el concierto de este viernes en el Conjunto Santander, Paté de Fuá interpretará “Rompecabezas” por primera vez en Guadalajara, lo cual será un deleite para los tapatíos, pues podrán escuchar el material discográfico más reciente de la agrupación en vivo y en directo.

“Estamos muy emocionados porque es un disco que salió a fines del año pasado, es un disco que está muy reciente, y me encanta ir a Guadalajara y presentarlo. Ya estuvimos el año pasado, tocamos alguna piecita, un adelanto de esa música nueva, pero ahora vamos a tocar más. Lógicamente, también vamos a tocar todas esas canciones que son importantes para nuestro público y que todo mundo quiere oír”.

El próximo año, Paté de Fuá cumplirá dos décadas tras haberse creado en la Ciudad de México, e iniciar su historia.

“No es fácil para una agrupación alcanzar esta cifra, considerando que el panorama musical cambia a diario, que artistas van y vienen, y muchos sin siquiera dejar huella de su paso”, así lo explicó Yayo González.

“El secreto es amor a la música. Somos músicos que disfrutamos mucho lo que hacemos, más allá del resultado. El público es una consecuencia, conecta y llega al final, cuando tú ya hiciste la música, cuando tú ya te preparaste como músico durante años, y es maravilloso congregarse en algún lugar y ver cómo la gente disfruta de tu música. Es un regalo, porque no siempre sucede. La música cambia mucho y cada vez cambia más rápido. Veinte años no es poco tiempo, todo ha cambiado desde que nosotros comenzamos hasta ahora”, sumó.

Por el último, Yayo González se dijo emocionado de regresar a Guadalajara, donde hay un “público exigente”, al que lleva en el corazón: “Estamos muy contentos de regresar a Guadalajara, es una capital artística musical de México y el mundo, que está llena de artistas, grandes músicos, de grandes bandas. Tiene un público muy exigente, que siempre nos ha tratado con mucho cariño, y al que en lo personal yo llevo siempre en el corazón. Nos la vamos a pasar increíble este viernes en el Conjunto Santander, como no puede ser de otra manera”, finalizó.

El concierto de Paté de Fuá tendrá lugar este viernes 14 de marzo, en la sala 3 del Conjunto Santander de las Artes Escénicas, en punto de las 9:00 de la noche. Boletos en taquilla y en la página web, desde 500 pesos.

