El músico de Guadalajara, Pez Kokomo, desde hace poco más de dos años ha está desarrollando su proyecto sonoro que navega entre los sonidos tropicales, urbanos, el punk y lo psicodélico. El sencillo que lo dio a conocer fue “Hamaca” en 2021. Y ahora ya está en miras de lanzar su primer álbum de estudio titulado “Jungle Punk Love”, el cual recopila los piezas que ya están disponibles en plataformas digitales más otros temas nuevos, en total son 12 y este viernes 12 de abril publica la canción “Todo es igual” y el 24 de mayo “Orilla”.

En entrevista con EL INFORMADOR adelanta que el disco en su totalidad lo estaría lanzando a finales del 2024. “El álbum ya está definido. Y programadas para salir tengo estas dos canciones, más una tercera que todavía está por programarse. El tema más reciente, que ya está disponible y que fue con el que abrí el año, se llama ‘Postales’, la cual es una canción donde nombro a las playas mexicanas que tienen una conexión emocional con mi vida”.

Resalta que “Todo es igual”, más que ser un tema que remita a la playa, como la mayoría de sus canciones, en esta se adentra a hablar más de la ciudad, “porque sí siento que la playa y la ciudad tienen dos vibras muy diferentes, la gente en la calle está más estresada y se siente. Así que ‘Todo es igual’ es un poco una protesta a la monotonía de lo que se vive en la ciudad, pero también la canción tiene un toque fresco, no es tan pesimista”. En tanto, describe a “Orilla” como una canción más emocional y profunda, “habla de cómo sanar heridas y de cómo un poco el agua salada te ayuda con eso”.

Confiesa que desde la primera canción que publicó en el 2021 se ha ido dando el proceso de armar su álbum debut. “Le hemos invertido un buen de tiempo a cada canción y también ha sido un proceso de aprendizaje, pues al ser un artista independiente, ha sido saber cómo tienen que hacerse los lanzamientos y la constancia que hay que tener con ellos. Al final yo soy el encargado de todo, de las producciones de video y de la música, pero siempre de la mano de grandes amigos. Pues de repente no hay dinero y tengo que hallar la manera de tener los recursos para todo el álbum, por eso es que he tomado tanto tiempo, como unos dos años y medio que saqué la primera canción y desde entonces he ido poniéndole las vías al tren conforme va avanzando todo”.

Además, expresa que todas las canciones del disco hasta ahora las ha ido sacando como sencillos para que el público se vaya sumando, pueda conectar con ellas. “Yo creo que el mes de octubre sería el mejor tiempo para soltar el álbum y empezar ahora con las presentaciones de éste”.

En cuanto a cómo define su sonido, resalta que el concepto del álbum fue mezclar la esencia de lo urbano con lo tropical y lo psicodélico, “esos siempre han sido los tres puntos gravitacionales del concepto del disco y de Pez Kokomo, pero también hay toques de punk, el cual se va a encontrar más en las letras. Crecí escuchando a Green Day y a NOFX y eso me dejó algo ahí, escribir canciones con una ligera protesta, como en ‘Todo es igual’ que es una respuesta a la monotonía”.

