TV Azteca apuesta de nueva cuenta por las series, y de lunes a viernes, a las 19:30 horas, por Azteca Uno, se puede ver la teleserie “Dra. Lucía”, un drama médico bajo la dirección de Carlos Carrera y Raúl Caballero, la cual es protagonizada por Marimar Vega, Kuno Becker, Ana Layevska y Mauricio Islas.

Este melodrama busca conectar con el público de todas las edades, gracias a la universalidad de sus temas que van de la salud al el amor, además, presenta casos atípicos que pondrán a prueba las capacidades del equipo de especialistas en urgencias médico quirúrgicas del “Hospital Matilde Montoya”.

Mauricio Islas y Ana Layevska conversan con EL INFORMADOR sobre esta trama, donde ambos comparten que para darle veracidad a la trama contaron con la guía de un urgenciólogo para que sus personajes fueran creíbles: “Este proyecto es una especie de híbrido entre telenovela y serie, que hasta cierto punto también puede ser un programa unitario, pues a pesar de que tenemos una historia central, cada capítulo es un caso diferente. Es una serie de doctores, como tantas que han tenido mucho éxito a lo largo de la historia de la televisión; es una producción mexicana que cuenta con un muy buen elenco y con un director reconocido que es Carlos Carrera”, dice Ana, quien comparte además que la trama “tiene un toque de veracidad que puede ser muy atractivo para la audiencia”.

Ella interpreta a la antagonista de la historia, a “Mariana Esquivel”, una urgencióloga: “Es un personaje que me divierte y me satisface, porque siempre me ha gustado la medicina”, rivalizará con la “Dra. Lucía”, interpretada por Marimar Vega.

Reitera Ana que aprendió mucho porque tuvo cursos de primeros auxilios y conoció cómo se trabaja en una ambulancia: “Siempre teníamos un doctor residente en el set, quien nos corregía sobre enfermedades, medicinas y dosis, también sobre cómo hacer un RCP o inyectar; aprendimos bastante de medicina. Por mi parte vi varios documentales y poco a poco me fui enamorando de lo que conlleva y lo apasionante que puede ser entender el cuerpo humano”.

Por su parte, Mauricio Islas refrenda que “Dra. Lucía” entrelaza las historias de los doctores tanto en su vida profesional como laboral con los sucesos de sus pacientes, “a través de estos casos unitarios que tanto nos gustan a los mexicanos”. Todos los actores representan a médicos de urgencias, aunque él es el director del hospital.

Interpreta al médico internista, “Carlos Reséndiz”, quien lleva más de 20 años trabajando en el hospital “Matilde Montoya”, quien a sus 50 años y tras la pérdida de su matrimonio vive una crisis personal y en este momento de su vida se siente un poco perdido: “Este es un personaje que viene de un pasado de doctores, su padre fue un gran médico y le pesa el apellido; además, tiene esta separación que le afectó”.

Mauricio, a partir de los cursos que recibió, entendió cómo funcionan ciertos casos médicos, “porque hay unos que son más urgentes que otros y había que detectarlos”. Esta serie representa un gran reencuentro para Ana, Kuno y Mauricio, pues hace más de 20 años los tres, junto con Anahí y Valentino Lanús, protagonizaron “Primer amor… a 1000 x hora”.

CT