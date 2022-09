Para Pedro Capó “Volver a casa” se siente bien y se encuentra emocionado de regresar a los escenarios para compartir con su público los procesos difíciles que ha atravesado en los últimos dos años, como: la tristeza, la soledad y también la alegría de “estar en ese espacio donde sientes cariño”. El cantante puertorriqueño visitó Guadalajara y habló en exclusiva con EL INFORMADOR para contar todo sobre su nuevo sencillo.

“Me siento muy bien y estoy feliz de compartir escenario con grandes colegas que admiro y con la ilusión de siempre traer una canción nueva, que es lo que más me emociona de esta carrera”, resaltó Pedro Capó antes de su presentación en el Showcase Romance que tuvo junto a Leonel García, Ricardo Caballero, George Rhoads y Seggi, en Guanamor Teatro Studio.

Se aventura por la balada

El tema “Volver a casa” ha sido una revelación para Pedro Capó, sus seguidores estaban familiarizados con su música urbana luego de su gran éxito “Calma” que fue parte de la lista “Billions Club” de Spotify por alcanzar los mil millones de reproducciones en la plataforma; sin embargo, el cantante se aventuró y optó por las baladas para integrar su nuevo disco.

“Es como regresar a mis inicios, yo soy más de pop rock, de la balada. Me gusta mucho la versatilidad y sobre todo aventurarme a nuevas áreas de la música”, señaló.

Confesó que su hijo de 17 años fue parte del proceso de la música: “Se ha vuelto como una especie de director artístico, tenemos una dinámica muy bonita, tiene un gusto musical exquisito, él me enseña su música y yo le enseño la de mis tiempos”, dijo orgulloso.

El nuevo tema surgió de la necesidad de hablar cosas importantes como los tiempos duros que colectivamente hemos pasado, por ejemplo, la pandemia, la cual nos han llevado a la introspección.

“Me parece bonito jugar a esa dinámica de espejo y reflejo y es aquí donde yo expongo mi proceso. Yo lo pinto como imágenes de mi realidad. ‘Volver a casa’ es eso: volver a la esencia, volver a un espacio seguro, volver a nuestro hogar después de un día duro de trabajo, volver a nuestro país después de estar fuera. Estamos viviendo tiempos donde todos somos curadores de una realidad, nadie es perfecto y es importante hablarlo, darle espacio a ese tipo de procesos que son pasajeros”, resaltó.

“Honesto”, así es como el puertorriqueño define “Volver a casa”, que ya está disponible en las plataformas digitales. El video fue grabado en Puerto Rico y plasma pedazos de su vida íntima; en él aparecen fotografías con su familia y sus tres hijos. Dentro de la canción, Capó describe lo difícil que es aceptar la crítica siendo parte del mundo artístico.

“Recibimos mucha crítica y algunas veces las recibimos constructivamente y otras no. A nadie le encanta que expongan su vulnerabilidad. Y siento que todos somos una figura pública de alguna manera, ya que estamos expuestos al juicio y a la crítica”.

Regresará a México

El nuevo disco de Pedro Capó contará con 11 canciones y saldrá a la venta el próximo 4 de noviembre. Hasta ahora, el cantante ha lanzado los temas “Gracias”, “La Fiesta” y “Volver a casa”.

“En el disco viene de todo, es un retrato fiel de los últimos dos años de mi vida donde hay días que la he pasado increíblemente bien y otros increíblemente mal; me he enamorado, desenamorado, historias, fracaso. Hablo de la muerte, la gratitud y también del sexo”.

Próximamente tiene programados algunos conciertos en Washington, Tampa, Argentina, Chile; después viajará a Las Vegas para celebrar su nominación del Latin Grammy.

Pedro Capó ama México y asegura regresará en 2023, para consentir a sus fans y presentar su nuevo material completo.

CT