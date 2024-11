Juan Luis Guerra conquistó ayer las principales categorías durante la entrega de los Latin Grammy 2024, en una ceremonia que revivió algunos de los momentos más destacados de los 25 años de historia de los galardones a lo mejor de la música latina.

Guerra y sus 4.40 se llevó el premio al Álbum del año por “Radio Güira” y a Mejor grabación del año por “Mambo 23″. Por su parte, Jorge Drexler ganó el premio a Mejor canción del año por “Derrumbe”. Asimismo, el codiciado galardón a Mejor nuevo artista quedó en manos de la colombiana Ela Taubert, quien lo recibió visiblemente conmovida.

La ceremonia en el Kaseya Center de Miami comenzó con la actuación del Carlos Vives, quien fue agasajado como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.

La puertorriqueña Kany García y el mexicano Carín León también conquistaron los premios. García fue reconocida con el galardón a Mejor álbum tradicional de pop vocal por “García”; mientras que León triunfó en la categoría de Mejor álbum de música mexicana contemporánea por “Boca Chueca, Vol. 1”.

León agradeció a todos los que como él tienen como única misión “seguir poniendo la música mexicana siempre bien en alto”, y dijo que el Latin Grammy iba para Hermosillo, Sonora: “¡Arriba México y arriba el regional mexicano!”, agregó.

Vibró la música

La gala estuvo repleta de presentaciones de celebridades, que alternaron entre un escenario alto y tradicional al final de la inmensa sala, y otro en forma circular más cercano al público. También hubo múltiples videos de las ceremonias pasadas y los discursos conmovedores de los ganadores. Durante la velada se vio pasar a una constelación de estrellas que brillaron en el escenario, tal y como fue el caso de: Vives, Myke Towers, Jon Bon Jovi, Joe Jonas, Anitta, Becky G, Eladio Carrión, Grupo Frontera, Kali Uchis, Pitbull, Luis Fonsi y Juan Luis Guerra, entre otros.

Finalmente, sin lugar a dudas, la presentación que más destacó de la ceremonia fue el dueto que formaron el cantautor estadounidense Jon Bon Jovi y el rapero y cantante estadounidense Pitbull, los cuales interpretaron su nueva colaboración “Now or Never”, un remix del clásico de la banda del originario de Nueva Jersey, “It’s My Life”.

La cantante colombiana Karol G, recibió el premio al Mejor álbum de música urbana por “Mañana será bonito (Bichota Season)”. AFP

Más ganadores

Conoce a los ganadores que fueron reconocidos durante la pregala del evento principal:

Mejor álbum de música alternativa: “Autopoiética”, de Mon Laferte.

Mejor álbum cantautor: “Pausa”, de Leonel García.

Mejor canción de cantautor (empate): “Derrumbe”, de Jorge Drexler, y “García”, de Kany García.

Mejor interpretación de música electrónica latina: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix), de Bizarrap y Shakira.

Compositor del año: Edgar Barrera.

Mejor video musical versión corta: “313”, de Residente.

Destaca presencia femenina en la alfombra roja

Con un mensaje de que las mujeres no pierdan su libertad creativa musical y se atrevan a hacer cosas, ayer se llevó a cabo la alfombra roja de la entrega del Latin Grammy 2024, desde Miami. Por ella desfilaron, entre otros, la cantante chilena Mon Laferte quien habló de la importancia de la mujer exitosa: “De pronto hay tabúes, hay temas que las mujeres no pueden tocar porque dicen que no es correcto, entonces la invitación es para que las mujeres creadoras sean libres”.

De manera similar se expresó Paty Cantú, quien además forma parte del comité directivo de la organización de los Grammy Latino, que cumplen 25 años: “Las mujeres son fuertes, la invitación es para ellas”, exclamó.

La cantante Ángela Aguilar arribó luciendo un vestido claro y su esposo Christian Nodal, de smoking y lentes oscuros.

Y el espíritu de Shakira llegó a Miami con Bizarrap, cuya colaboración “Session 53”, se hizo éxito mundial: “Ella quiso decir todo lo que quiso, pero en todas dejo a los artistas que se exprese como quieran, hay libertad de expresión”, dijo el productor y músico argentino.

El colombiano Carlos Vives, el homenajeado de la gala, se dijo contento por compartir con su familia personal y profesional: “Es celebrar 30 años de carrera, es estar con la familia musical, con la que pocas veces podemos estar”, expresó el intérprete de “La gota fría”.

Finalmente, a su paso por la alfombra, Carín León dijo que desde que comenzó hace cinco años todo ha sido fiesta y disfrute; además, anunció para el próximo año su álbum country en inglés.

