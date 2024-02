El pasado 6 de febrero, el colombiano Camilo publicó su reciente material musical, un EP de tres canciones inéditas llamado “un” donde además de las piezas “Gordo” y “No Se Vale” está “Plis”, una romántica melodía en colaboración con su esposa Evaluna.

Los tres temas vienen acompañados de videos dirigidos por la misma Evaluna y Cristian Saumeth, con la particularidad de que tanto audio como video se grabaron simultáneamente en vivo en el “Taller Creativo” de Camilo en Miami.

El EP está inspirado en la música que Camilo escuchaba de niño a cargo de La Sonora Matancera, La Fania y La Sonora Ponceña, así como Juan Luis Guerra y al Grupo Niche, a quienes empezó a oír más grande, pero también a Joe Arroyo quien para él “es insignia colombiana”.

“Ahora quería cumplir esta idea musical de grabar en bloque y en vivo con todo el combo, que resultamos ser 17 músicos tocando al mismo tiempo mientras grabábamos audio y video. Fue un reto creativo fantástico que no cumplimos para ganarnos una medalla, sino simplemente por la delicia y el gusto de tener esa experiencia única que vivimos en el ‘Taller Creativo’. Estas canciones nacieron para mover el cuerpo”, comenta Camilo en entrevista.

Pero en esta aventura sonora y visual, su esposa Evaluna es pieza clave, sobre todo en el tema donde cantan juntos, repitiendo la hazaña que ya habían hecho con “Índigo”, su éxito internacional.

“Con ‘Plis’, ‘La Pulga’ (Evaluna) y yo estábamos trabajando casi a diario con horarios muy entregados al desarrollo de este proyecto. Evaluna estaba a cargo, junto con nuestro amigo Cristian Saumeth, de todo lo visual, de todo lo que estábamos por grabar, porque esta canción al mismo tiempo está grabada en un audio y video con 17 músicos tocando todo el tiempo. Ella estaba cargando con la responsabilidad de que se viera como se tenía que ver y yo estaba con la responsabilidad de que esa canción tuviera que escucharse como se tuviera que escuchar. Entonces, trabajamos muy sabroso juntos”, comparte.

Por su parte, Evaluna, resalta que “Plis” es un homenaje al principio de su relación como pareja: “Como el primer amor que sentimos, siento que todas las etapas de nuestro amor han sido únicas y no las cambiaría absolutamente por nada, pero me gusta tener una canción que sea como el himno que me recuerde ese momento de nuestras vidas. Y siento que es ésta”.

Comparten los dos que al inicio de la relación, de ese enamoramiento, soñaban con viajar juntos a la playa, percibiendo esa sensación tropical, la cual han cumplido tanto en lo personal como en lo sonoro.



¿Qué hay de los otros temas?

En cuanto a “Gordo” y “No Se Vale”, Camilo refiere que “en el corazón de una persona caben los corazones de todas las personas y cuando tú cuentas una historia, estás contando la de todo el mundo. Por eso es que estos temas que hablan de desamor, son un reflejo de quienes lo han vivido.

“Porque cuando un contador de historias habla de cuando tuvo el corazón roto, toda la audiencia se traslada no al lugar de quien cuenta la historia, sino a su propia historia de un corazón roto. Eso es lo lindo de las canciones, que son como fotografías que ayudan a las personas casi que a un proceso de catarsis”, refiere el músico.

Además, resalta que “Gordo” y “No Se Vale” “son canciones que están cantadas por un ego roto y herido, partido en mil pedazos, y que sé que van a servir de recurso para que toda la gente que hemos vivido momentos así, lo enmarquen y lo pongan en la pared”.

Finalmente, a propósito del Día del Amor y la Amistad -que es hoy- y de la relación que han construido juntos desde que se conocieron, Evaluna expresa que en este momento la versión de su amor es su favorita: “Y siento que cada vez se pone mejor, me da ilusión saber que cada paso que damos es hacia un amor más chévere”.

Además, reflexiona Camilo que cuando alguien está en un momento saludable de su vida y de su interior, como lo es su caso, “uno no solamente trasciende a nuevos momentos del amor, también incluye”, refiriéndose a la historia de vida que ha creado con Evaluna, “nuestras etapas de amor no son pasadas, sino que aunque ya las trascendimos, están incluidas dentro de cada uno de los momentos de nuestra relación”, finaliza.

