Mujer regala peluche de Pumas a chofer para evitar celos de su novio (VIDEO)

Un chofer de Didi conocido como Richy Mx se ha ganado la atención de redes sociales luego de situación que vivió con una pasajera. En el video que ya acumula más de 1.1 millones de vistas en TikTok, el conductor recoge a una mujer después de un partido de los Pumas, a la cual se le puede apreciar un peluche entre sus brazos.

Después de lo que parece ser un momento de reflexión y silencio por parte de la chica, esta le pregunta al chofer si le puede aceptar como regalo el peluche que tenía: “Disculpa, no se si te pueda regalar yo este peluche”, menciona la pasajera. El conductor, aunque de forma confundida, acepta el regalo y procede a preguntarle a la mujer el motivo de la decisión.

“Es que fui al partido de Pumas con un amigo, pero es que ahorita voy a ir a ver a mi novio y me va a preguntar que quién me lo regaló. Es bien celoso y no quiero que me haga preguntas”, explicó. Richy, entre risas, procedió a jugar un poco con el peluche y confesó no ser aficionado al equipo, sin embargo, disfrutó bastante del gesto de su pasajera. “Oye, está chido ¿Neta no lo quieres?”, fue la frase que delató su emoción.

La grabación, publicada el pasado 21 de julio por Richy Mx desde su cuenta, ha generado una mezcla de humor y asombro. Sin embargo, muchos usuarios se mostraron molestos, comentando cosas como: “Lección, chicos: Nunca regalen nada a chicas que solo son tus amigas. Gasta en ti o en tu familia” o “Qué tal si el bro lo compró con sus ahorros y le salen con esto”.

Además del alcance viral, el episodio destaca la creciente tendencia de los conductores de apps a grabar sus experiencias en mientras trabajan. Richy cuenta con una cámara interior que documenta tanto lo cotidiano como lo extraordinario en su trabajo. En su cuenta de TikTok, comparte momentos que van desde rupturas hasta momentos felices y graciosos, lo que le ha valido más de un millón de seguidores.

EM