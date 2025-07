La próxima Luna Nueva en Leo llega este 24 de Julio y Mika Vidente comparte los mejores consejos para cada signo.

Mika Vidente explica que esta Luna Nueva no es para forzar nuevos comienzos, especialmente con Mercurio retrógrado, es ideal para retomar proyectos, relaciones o pasiones que dejaste inconclusas y que aún vibran dentro de ti con deseo, emoción y sentido.

La energía pide revisar, limpiar, ajustar, cuando Mercurio avance, verás frutos más claros. Mientras tanto, recupera tu fuego interno.

Aries

La Luna Nueva en Leo te invita a encontrar equilibrio. Tu energía anda dispersa, así que es momento de reenfocar tu creatividad y canalizar tu impulso con dirección. Prioriza lo que realmente importa y no te desgastes en todo al mismo tiempo. Encuentra tu centro antes de seguir avanzando.

Tauro

Esta etapa toca directamente tus relaciones. Es momento de depurar vínculos: reconoce quién sí suma a tu vida y quién ya no encaja. También podrías retomar lazos pendientes —no necesariamente con un ex, sino con temas inconclusos, como proyectos o reuniones que quedaron al aire. Escucha a tu intuición sobre con quién conectar.

Géminis

Viene un impulso poderoso de inspiración y motivación. Es tiempo de poner en marcha esas ideas que has estado postergando. Aprovecha esta oleada creativa para construir, emprender o liderar. No temas tomar el control: tienes lo necesario para destacar, solo necesitas salir de la flojera y confiar en tu capacidad.

Cáncer

Se te presentarán varias opciones, pero no todas son lo que parecen. Evita repetir patrones del pasado y aléjate de lo que ya sabes que no funciona. Si algo nuevo despierta emoción y te ilusiona, dale una oportunidad. No te disperses ni te aferres a viejas ilusiones. Elige con conciencia.

Leo

Esta Luna Nueva en tu signo marca un gran renacimiento. Tus creencias se expanden y el deseo de explorar o aprender más se hace presente. Es posible que sientas ganas de viajar o iniciar nuevos caminos. También llega un profundo reconocimiento personal: es momento de valorarte y poner límites sanos. Lo que viene para ti es grande, recíbelo con el corazón abierto.

Virgo

La energía de esta lunación te invita al descanso emocional. Tu mente ha estado trabajando de más, y ahora toca conectar con lo que sientes. Baja un poco el ritmo y permítete sentir sin analizar tanto. Es un buen momento para cuidar tu cuerpo, honrar tus necesidades y darte el valor que mereces.

Libra

Cuidado con quedarte atrapada en pensamientos que no corresponden a la realidad. Tu mente puede estar creando historias que solo te angustian. Para salir de esa confusión, habla, pregunta, comunícate. No te aísles ni te dejes llevar por la paranoia, sobre todo con Mercurio retrógrado cerca. La claridad vendrá si te abres al diálogo.

Escorpio

Se abre un ciclo de sanación emocional para ti. La Luna Nueva en Leo te permite reconectar contigo misma, especialmente con partes del pasado que aún necesitaban cerrarse. Lo que viene es una etapa más tranquila, llena de paz interior. Permítete cerrar ciclos personales y empezar tu nueva era desde un lugar más consciente y amoroso.

Sagitario

Tu energía se renueva con optimismo. Esta lunación te ayuda a creer que lo que deseas sí puede suceder. Tu mente y emociones se alinean para comenzar un nuevo camino con más claridad. Lo importante es que pongas tus sentimientos en el lugar correcto y no disperses tu energía. Si actúas desde el corazón, tus intenciones pueden cumplirse.

Capricornio

La Luna Nueva en Leo te muestra que ya es momento de soltar aquello que terminó, especialmente en el ámbito laboral. Si un ciclo profesional se cerró, no intentes forzarlo ni revivirlo. Se abren nuevos caminos para ti, donde tus talentos ocultos podrán brillar más. Confía en tu versatilidad y permite que lo nuevo entre. A veces soltar es el primer paso hacia tu verdadero éxito.

Acuario

Estás en un cierre emocional importante. La Luna Nueva activa tu zona de relaciones, llevándote a soltar vínculos o emociones del pasado que ya no te hacen bien. No te aferres a lo que fue por la intensidad con la que lo viviste. Lo que terminó, terminó. Ahora es tiempo de avanzar hacia conexiones más sanas y auténticas. Permítete sanar y abrirte al amor desde otro lugar.

Piscis

Esta lunación te confronta con una verdad: has estado traicionándote al decir “sí” cuando realmente querías decir “no”. Es momento de dejar de pasar por alto tus emociones, tus principios y tu valor. Aunque pueda doler ver lo que toleraste, este cierre es necesario. No caigas en el drama del pasado. Aprende la lección, perdónate, y empieza a tomar decisiones que te honren de verdad.

Con información de Mika Vidente.

