Chumel Torres arremete contra "Chicharito" por videos machistas

Javier Hernández, conocido mundialmente como "El Chicharito", ha generado una polémica importante en redes sociales debido a una serie de videos motivacionales que ha compartido en sus plataformas digitales. En estas grabaciones, el futbolista expresa ideas que han sido interpretadas como mensajes con contenido machista, lo que ha provocado rechazo en varios sectores sociales y autoridades.

Desde hace algunas semanas, Hernández ha cambiado el enfoque de su comunicación, pasando de hablar estrictamente sobre su carrera deportiva a compartir mensajes propios de un coach motivacional. Sin embargo, uno de sus últimos videos ha generado mayor controversia al afirmar que "las mujeres están fracasando" y que deben "aprender a recibir y honrar la masculinidad".

Este contenido ha sido rechazado por una amplia variedad de personas, incluidos influencers, activistas y líderes políticos, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien expresó su desaprobación ante este tipo de mensajes, que considera no contribuyen a la igualdad de género ni al respeto mutuo entre hombres y mujeres.

Además, la Secretaría de las Mujeres emitió un comunicado oficial en el que manifestó su rechazo a la difusión de discursos sexistas y misóginos. En dicho documento, la dependencia enfatizó que las mujeres cuentan con los mismos derechos y capacidades para desarrollar su proyecto de vida, alejándose de los estereotipos y roles tradicionales impuestos por la sociedad.

Esto dijo Chumel sobre “Chicharito”

En medio de esta controversia, el comunicador Chumel Torres reaccionó a la declaración de la Secretaría de las Mujeres por medio de una publicación en su cuenta de X, anteriormente Twitter.

En ella, Torres reconoció la importancia de defender a las mujeres, pero aprovechó para cuestionar que el futbolista Javier Hernández no haya abordado otros temas críticos relacionados con violencia contra mujeres, como el caso de las tres niñas asesinadas en Sonora o la censura que ha sufrido la periodista Karla Estrella tras denunciar un presunto nepotismo político. Como era de esperarse, sus palabras se difundieron rápidamente y llegaron hasta la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández.

A través de una publicación, Hernández respondió que diariamente atienden casos de violencia contra las mujeres y mantienen comunicación constante con las autoridades responsables de la procuración de justicia; por ello, no consideran necesario mencionar cada caso públicamente, ya que las víctimas están informadas.

"Eres comunicador y no supiste que me pronuncié sobre la sentencia del Tribunal que mencionas", escribió. Además, señaló que los comentarios machistas que Torres suele emplear no contribuyen a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por lo que le recomendó utilizar su voz para promover la igualdad y generar un impacto positivo.

EM