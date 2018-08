Muere Barbara Harris, actriz de "Freaky Friday"

La actriz estadounidense Barbara Harris, quien apareció en la comedia "Freaky Friday", falleció este martes a los 83 años. Harris padecía cáncer de pulmón y se encontraba en Arizona al momento de su deceso, según información "Chicago Sun Times".

La actriz, nacida en Illinois el 25 de julio de 1935, ganó en 1967 el premio Tony por su trabajo en el musical "The Apple Tree".

Fue nominada al Oscar de Actriz de reparto por su trabajo en el drama "Who is Harry Kellerman and Why Is He Saying Those Terrible Things About Me?", de 1971.

Además de "Freaky Friday" otra de sus actuaciones destacadas fue en "Family Plot".

JB