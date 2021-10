Hoy inicia la décimo cuarta edición de Mórbido Film Fest, la cual se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre en Ciudad de México, y del 1 al 5 de noviembre en Chile, comenzando en Santiago de Chile y cerrando en Valparaíso, siendo por primera vez en su historia una edición binacional en una alianza estratégica con SANFIC Industria.

Forgiveness. ESPECIAL/CORTESÍA MÓRBIDO FILM FEST.

Pablo Guisa, director de este festival, comenta que “son tiempos de cambio y reinvención, por ello este año haremos la primera edición binacional de Mórbido, con eventos presenciales en México y Chile así como en toda América Latina por la señal de Mórbido TV”. Agrega que “el tema de este año del festival es El Sacrificio, porque ha costado mucho sacrificio hacerlo, porque se sacrificaron los eventos y porque está dedicado todo esto a los Dioses antiguos para que el 2022 sea un año de salud y abundancia”.

Por lo anterior, la imagen del festival este año remite a la tradición de sacrificios como ofrenda a los Dioses antiguos mexicanos. El arte del póster fue creado por el artista mexicano, Rafael Gallur, leyenda viviente de la historieta.

Las sedes de Mórbido Film Fest 2021 en la Ciudad de México serán Cinépolis Diana, gracias al esfuerzo conjunto con Sala de Arte Cinépolis®, Cinemanía y Autocinema Coyote.

La selección oficial de Mórbido Film Fest 2021 consta de 42 cortometrajes y 18 largometrajes, de los cuales dos son funciones de estreno en la Ciudad de México, tres son estreno nacional y 13 son estrenos latinoamericanos.

La oferta cultural que trae el festival este año representa lo mejor de la cinematografía mundial de género y en su gran mayoría que se muestra por primera vez en México.

La sección de películas mexicanas este año cuenta con tres nuevas producciones: Los minutos negros de Mario Muñoz y los estrenos latinoamericanos de Forgiveness de Alex Kahuam y El exorcismo de Dios de Alejandro Hidalgo.

Quienes tienen la oportunidad de asistir de manera presencial puede obtener mayor información sobre funciones y boletos en la páginaweb de www.cinepolis.com.

Los minutos negros. ESPECIAL/CORTESÍA MÓRBIDO FILM FEST.

Mientras que aquellos que seguirán el festival de forma virtual, por segundo año consecutivo, Mórbido Film Fest llega a la plataforma Cinépolis Klic®, donde el público podrá disfrutar del 1 al 5 de noviembre, de siete títulos con un costo de 50 pesos a la renta. Las películas que podrán ver son Woodlands Dark and Days Betwitched, Spine of Night, The Amusement Park, Apps, Mi adorado monster, Bienvenidos al infierno y Sound of Violence.

Para acceder al contenido, es necesario registrarse sin costo dentro de la plataforma de Cinépolis Klic® en www.cinepolisklic.com, y ahí encontrarán toda la programación.

Por otro lado, Pablo Guisa, agrega que “gracias al modelo híbrido que desarrollamos, que incluye transmisión vía satélite por Mórbido TV, la oferta cultural de Mórbido Fest para 2021 alcanzará a decenas de miles de personas en todo el continente”.

Sigue este festival en sus redes sociales, en facebook MORBIDO FILM FEST, instagram @morbidofest y usa el hashtag #Morbido2021.

Con información de Cinépolis Klic®.

