Mocedades deja atrás la nostalgia

Sin tequilas aún de por medio, la alegría y la buena química que irradia Mocedades se nota desde el primer momento en la entrevista previa que este medio realizó a tres de sus integrantes. Y es que Mocedades celebrará San Valentín este 14 de febrero en nuestra ciudad, con un aire cargado de buena música mexicana. Sobre su visita a Guadalajara, para presentarse en el Teatro Diana, platicamos con Rosa Rodríguez, José Miguel González y con Izaskun Uranga, una de las fundadoras del grupo a finales de los años sesenta.

“Vamos a hacer un recorrido por los temas más emblemáticos y vamos a hacer unos temas del disco con mariachi. Además, tendremos el orgullo de compartir con la primera última voz del Trío Los Panchos, Rafael Basurto, en lo que será una noche inolvidable”, compartió Rosa sobre lo que el público tapatío podrá disfrutar en la velada del día 14.

El más reciente material del quinteto lleva por título “Por Amor a México” y es que la agrupación asegura que están agradecidos con México, al tiempo que celebran casi 50 años de trayectoria. “Estamos felices de que México nos reciba con tanto amor, como el que nosotros les traemos con este disco”, dice José Miguel, quien es el más joven de la agrupación.

“No lo hemos transmitido con palabras, pero el público mexicano ha visto que hay una evolución en nosotros”, puntualiza Izaskun, sobre la forma en que Mocedades se ha puesto al día tanto en integrantes como en la música que realizan. “Es el estilo y una forma de cantar, el que atrae al público y nos ayuda a llenar los escenarios”, finaliza José Miguel.

El disco DVD que lanzaron en este 2018 incluye 15 temas entre los que destacan “Cielo rojo”, “El andariego” y “Un mundo raro” mezclado con clásicos de su carrera como “Tómame o déjame” y “Eres tú”. El álbum fue grabado completamente en el Teatro de la Ciudad, en la capital del país, compartiendo escenario con Armando Manzanero, Aída Cuevas y Napoleón.

Rompe generaciones

“A mí me da mucha pena que se nos defina como nostalgia. Para mí la nostalgia no es positiva, la expectativa de vida de las personas hoy ha cambiado muchísimo”, sentencia Izaskun, a lo que le secunda José Miguel al señalar que “en ese punto de vista la nostalgia no es buena para nosotros porque pretendemos ser un grupo que trascienda los tiempos, renovándose, manteniendo esencias pero, evolucionados. No aquel que lleva haciendo lo mismo desde entonces y vive anclado en el pasado y en aquello que hacía. Nosotros hemos hecho este trabajo e innovado porque Mocedades no había grabado nunca un disco con mariachi, o quién se iba a imaginar que en nuestro anterior disco cantaríamos canciones de Juan Luis Guerra, con bachatas y merengues. Por lo tanto, Mocedades se ha sabido adaptar a las circunstancias y a los tiempos”.

ASISTE

El concierto

Mocedades

Teatro Diana

Miércoles 14 de febrero a las 20:00 horas

Boletos desde $250 hasta $800 pesos