Mizada Mohamed: Receta para aclarar tu dudas por medio de los sueños

Los sueños esos sueños que tenemos que en ocasiones no los entendemos, son señales y mensajes para tomar excelentes decisiones. Hoy tengo para ti una receta buenísima para aclarar tus dudas por medio de los sueños

Los sueños esos sueños que dicen, me acuerdo que soñé pero se me olvidó. Los sueños son los mensajes del inconsciente, son señales, son palabras, son imágenes que nos aclaran muchas de nuestras inquietudes o dudas que tenemos, pero no le hacemos caso

Los sueños son muy importantes y tú puedes aclarar tus dudas por medio de los sueños es súper simple y es maravilloso. Para esta receta vas a necesitar tener tu libretita de los sueños, una libretita de tus sueños.

Vamos a usar una vela morada y una vela blanca, nuestro incienso, un vasito con agua y cerillo, bolígrafo y nuestra hojita blanca. Vamos a escribir nuestras dudas. las dudas que tenemos. Escríbela, sea una, dos, tres, cuatro, las que sean. Escribes cada una de tus dudas.

Tranquilo, relajado, sereno, enciende un incienso que te dé paz, relajación, serenidad, tranquilidad, porque necesitamos estar conectados con la frecuencia. Nosotros muchas veces con la prisa cotidiana, hemos olvidado conectarnos con nosotros mismos y recibir las señales maravillosas que el universo tiene para todos nosotros, está lleno de señales por doquier y los sueños los sueños son interesantísimos, aprendemos a aclarar nuestras dudas por medio de los sueños.

Ya que encendimos nuestra vela morada, nuestra vela blanc,a y tenemos todo listo. Empezamos a escribir nuestras dudas, qué duda tengo, ese trabajo que tengo es el adecuado. No hagas preguntas mezcladas o sean bivalentes, o sí o no la relación sentimental que tengo actualmente debo de quedarme en ella. ¿Cómo le hago para solucionar mi forma de sentir y de pensar? ¿Qué camino debo de seguir para hacer cambios en mi vida personal? ¿Cómo le hago para hacer cambios en mi vida económica? ¿Cómo logro solucionar mis diferencias de comunicación en mi trabajo? lo que tú quieras, tú sabrás cuáles son tus dudas. Yo empecé a decir 3,4,5 después de escribirlas, las voy a repetir en voz alta con mi vasito con agua muy cerquita de mí, mis velitas, y las voy a repetir en voz alta cada una de ellas 11 veces, repito, la primera 11 veces, la segunda 11 veces, a lo mejor nada más tienes una duda o dos o tres.

Al terminar voy a doblar mi hojita. Con mucho amor, con mucho cariño y la voy a poner mis dudas y mis inquietudes y cómo le hago entre abajo, no abajo del colchón, sino abajo donde yo duermo. Levanto el colchón y lo pongo adentro de la almohada o al lado de tu cama, guardadito en tu buró, lo más cercano a ti, es bien importante que esté muy cerca de ti.

Vas a hacer esto por 11 noches consecutivas. 11 noches vas a volver a repetir tus dudas, las vuelves a guardar abajo de tu almohada, colchón y el vasito con agua lo tengo al lado de mi cama. Estoy utilizando los elementos de la naturaleza, que yo requiero para que lo que deseo se me dé que quiero.

Cuando pasen los 11 días dejó eso guardadito abajo de mi colchón todas las mañanas, con mi bolígrafo, y con mi diario de los sueños, voy a escribir lo que sea, lo que venga, lo que me llegue, que un caballo, caballo que un carro, un carro, un niño, un niño, una montaña, iba yo corriendo y de repente me encontré a mi maestra del kinder por lo que sea y le pones fecha primer día, segundo día.

No investigues mucho cuando sea el día 12, 13, 14, vuelve a aprender velas, incienso, a gusto y te pones a ver para que armes el rompecabezas de la señal del mensaje que te van a dar tus sueños, el vasito con agua, lo único que hacemos es todas las mañanas. Cambiamos el agua, ponemos un agua limpia para que se purifiquen los ambientes y vas a ver cómo vas a aclarar de manera maravillosa tus dudas por este medio.

