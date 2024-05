Nana Calistar: Horóscopos HOY 14 de mayo

Aries

Cuando decidas modificar aspectos de tu personalidad, asegúrate de que sea por tu propio deseo y necesidad, no para complacer a otros.

Protege tus emociones, ya que podrías resultar lastimado al enfocarte en alguien indeciso sobre sus propias metas y deseos. Reconoce tu valía y no permitas que nadie te haga sentir inferior.

Tauro

A veces, sientes el deseo de dejar todo atrás y escapar, mientras en otros momentos, estás dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para estar con la persona que amas.

No permitas que nadie te haga sentir menos, recuerda que no estás destinado a rogar ni a ser una opción secundaria.

Valórate y no te rebajes cuando no hay razón para hacerlo. Recuerda que la vida presenta desafíos, altibajos, así que no te desanimes.

Géminis

Momentos maravillosos están en camino y se acercan, se esperan para llegar este mes. Tu pasado se está recuperando rápidamente debido a que has aceptado muchas lecciones que te dejaron las experiencias pasadas.

No te castigues por nada y aprende a aceptar lo que el destino te ofrece. Si estás en una relación, podrías enfrentar dificultades debido a la desconfianza y los celos.

Recuerda tu identidad y tus metas, y mantente firme en tu camino sin perder la perspectiva.

Cáncer

Tu firmeza y perseverancia serán la llave perfecta para alcanzar tus deseos y aspiraciones. Deja de creer que enfrentas la adversidad de todos, permite que tu corazón se ablande, deja de lado el orgullo y comienza por darte la oportunidad de perdonar cada uno de tus errores, ya que si no lo haces tú, nadie lo hará por ti.

En el ámbito amoroso, se avecinan grandes cambios, siempre y cuando trabajes en mejorar tu personalidad y aprendas a expresar tus sentimientos sin temor a parecer demasiado sentimental.

Leo

No permitas que te desanimen ni que tus objetivos fracasen; busca activamente lo que requieres para fortalecer tus planes y aspiraciones. En cualquier lugar encontrarás personas dispuestas a colaborar, pero no te excedas en dar sin recibir a cambio, y protege tu paz interior de cualquier influencia negativa.

Deja de esperar que los demás cambien solo porque lo deseas o lo necesitas; aprende a aceptar a las personas tal como son, o de lo contrario, prepárate para aceptar que intenten cambiar lo que no les agrada de ti.

Virgo

Se avecinan días de transformación; es crucial enfocarse en el presente antes de intentar desentrañar un futuro que aún no ha llegado y que es incierto. En el ámbito del amor, te enfrentarás a cambios desafiantes que podrían llevarte a un triángulo amoroso, potencialmente hiriendo a una amistad.

Si no sentías amor por esa persona con la que estás, sus acciones podrían despertar en ti un profundo afecto. La semilla ha sido plantada; ahora depende de ti si florecerá o se marchitará.

Libra

Es hora de dejar de mirar hacia atrás con pesar, por lo que no se pudo alcanzar o realizar. Es momento de pasar página y retomar esos sueños y objetivos que tanto anhelas desde hace tiempo.

No permitas que las opiniones de los demás te afecten; sigue tu instinto y tu corazón, ellos te guiarán por el camino correcto.

Escorpión

Estás a punto de enfrentar un período desafiante, pero si realmente lo deseas y te comprometes, comenzarás a ver mejoras gradualmente. Es importante que dediques tiempo a reflexionar y buscar esa conexión con lo divino, que quizás se ha desvanecido sin que te des cuenta.

Debes prestar atención a cómo te comportas con tus seres queridos, ya que tu actitud podría lastimarlos, especialmente si has desarrollado un corazón duro e inestable.

Sagitario

Es hora de expandirte en todas las áreas y empezar de nuevo en todos los aspectos para que puedas descubrir tu propia felicidad. Deja de lado las opiniones negativas de quienes solo buscan perjudicarte o afectarte de diversas maneras.

Ten mucho cuidado con lo que compartes o dices, ya que puede haber personas que usen esa información en tu contra más adelante o para tratar de influenciarte.

Capricornio

En cualquier momento, alguien nuevo puede entrar en tu vida y ofrecerte valiosas lecciones. Es crucial que la persona que elijas te ayude a encontrar estabilidad y a controlar situaciones que, a menudo, te resultan desconcertantes.

Si estás en una relación, mantente alerta ante posibles conflictos familiares que podrían afectarla. La envidia de otros puede ser perjudicial, así que es importante no dejar que influya en ustedes. No todos son iguales, y parece que a veces te encuentras rodeado de personas sin empatía.

Acuario

Personas entrarán en tu vida, impartiendo valiosas lecciones, pero partirán sin razón aparente. Permite que sigan su curso, han cumplido su propósito. No temas a nuevas relaciones ni a conocer a otros; disfruta libremente.

Si estás soltero/a, aprovecha para gozar. Es preferible arrepentirse que lamentar lo no vivido.

Piscis

Presta atención a tu autoestima y no dejes que comentarios de otras personas te afecten o te dañen de alguna manera.

Extrañarás mucho a alguien del pasado, y es comprensible, sabiendo que es poco probable que encuentres algo similar en el futuro, ya sea para bien o para mal.

Es momento de finalizar y cerrar proyectos; si quedaron incompletos y no sientes deseos de seguir adelante con ellos, déjalos y enfócate en lo que te apasiona y tienes en mente.

Con información de Nana Calistar

YC