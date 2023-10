Mizada Mohamed: Horóscopos del 9 al 15 de octubre

Aries

Utiliza tus relaciones sociales para que avances con mayor rapidez en todo lo que tenga que ver con el arte, la belleza, la comunicación, las relaciones públicas, compras y ventas.

Hay reuniones o eventos familiares muy importantes con los cuales no solamente te vas a cargar de alegría, amor y paz, sino que también vas a aprender algo o te darán alguna información o consejo que necesitas en estos momentos de tu vida.

Todo lo relacionado con tu vida profesional, deja que fluya en esta semana. Escucha propuestas, escucha ofertas, y espera a tomar determinaciones a partir del 14 o 15 de octubre que ya estamos en Luna nueva.

De momento solo escucha, observa y analiza, y toma decisiones en la próxima Luna nueva.

Tauro

El eclipse está en Libra, y tu Venus también. Esto significa que todo lo relacionado con el hogar, la familia, y la dinámica de los seres amados se marca muy a tu favor pues hay excelente comunicación.

Recuerda que Mercurio está precisamente en Libra, lo cual te ayuda a que cualquier situación de "no me comprenden o no me entienden" quede muy claro que sí te comprenden y te entienden.

En cuestiones de estudios, es una buena semana para iniciar o continuar. También recibirás buenas noticias en cuestiones económicas o profesionales.

Géminis

La Providencia está totalmente contigo, no habrá nada ni nadie que te quite lo que te corresponde por derecho de conciencia, no te enfades, no les des el poder de tu vida a los demás. No permitas que se te note, porque se nota cuando estás molesto y les das fuerza y poder a esas personas que saben exactamente cómo moverte de tu centro.

Pon toda tu creatividad en acción, haz llamadas, manda correos, toca puertas. Estás en giros, cambios y transformaciones.

Escucha a las personas cercanas que sí te pueden aportar cosas positivas, y no le pongas atención a aquellas que no tienen tu forma de hablar, expresar, carisma y simpatía.

Cáncer

Por medio de tus relaciones laborales, harás contactos muy importantes que te convienen a corto plazo, especialmente a partir del 10 de noviembre en adelante. La relación laboral que establezcas en esta semana te dará resultados importantes.

Presta atención y dale continuidad a lo que iniciaste en Luna Nueva, la energía del eclipse y la influencia positiva del Sol en Libra te ayudarán enormemente.

Aprovecha la alegría, felicidad y buen ánimo que te brindan estos astros. Estás en un momento importante, así que si te das cuenta de que estás inquieto o desesperado, no tomes decisiones impulsivas. Observa y confía en que las cosas se acomodarán.

Leo

Todo lo que tenga que ver con negociaciones pendientes, firmas, contratos, convenios y acuerdos se marca muy favorable. La comunicación, expresión, y negociación están a tu favor.

Aprovecha la influencia positiva de Mercurio en Libra ya que este es un buen momento para estudios, así que si quieres iniciar o continuar con estudios, es una semana propicia.

También recibirás buenas noticias en cuestiones económicas y profesionales. La Luna nueva y el eclipse en Libra te brindarán oportunidades para avanzar en distintos aspectos de tu vida, sí que aprovecha estas energías positivas.

Virgo

Estás planificando viajes, cambios de casa, y remodelaciones; también puedes considerar cambios de trabajo, ya que hay buenas propuestas. Este es un buen momento para poner en acción tus ideas.

Los días 10, 11 y 12 son especialmente importantes, realiza un análisis de conciencia para asegurarte de que estás en el camino correcto.

A partir del 14 de octubre, con la Luna nueva y el eclipse, se abrirán canales maravillosos de abundancia en lo laboral. Si quieres hacer un viaje o planificarlo, esta semana es perfecta.

Libra

Júpiter te está dando una varita mágica, por lo que tienes poder mental, intuición y percepción.

Aprovecha la influencia positiva del Sol en tu signo y prepárate para el eclipse en Libra.

Buenas noticias te esperan en lo personal, familiar, económico y sentimental. Estás listo para recibir propuestas laborales que llegarán a tu vida; pasas por un periodo de crecimiento y oportunidades, así que aprovecha al máximo.

Escorpión

Hay una evolución de algo detenido, algo que pensabas que no se movería, comienza a avanzar a partir de esta semana.

Tienes la fuerza, el poder y la energía para lograr lo que quieras en cualquier ámbito de tu vida, pues estás en un momento importante para tomar decisiones y dar pasos importantes.

También se presenta la posibilidad de un reencuentro sentimental o de solucionar diferencias en el hogar, brindándote paz y tranquilidad.

Sagitario

Hay buenas ofertas y seguirán llegando porque estás en una época de ganar, pero la decisión final la tienes tú.

Evita ofuscarte por cosas sin importancia, esta es una buena semana para fluir, escuchar propuestas y recibir lo que mereces. Confía en la abundancia que el universo tiene para ti.

Controla tus impulsos y enfócate en quién eres, qué quieres y a dónde vas. Estás en un momento importante, así que evita alterarte por cosas simples y enfócate en lo que realmente importa.

Capricornio

Estás ante buenas opciones, pero la decisión es tuya, analiza, observa y chequea el camino que has recorrido para llegar hasta donde estás. Reconócete, apláudete y sé consciente de quién eres y lo que has logrado.

Esto te ayudará a tomar decisiones respaldadas por tu propia valía. Grandes aspectos planetarios se están abriendo frente a ti.

Observa, chequea y analiza en lugar de tomar decisiones por impulsos, y si necesitas asesoría, adelante. Este periodo te conviene en tu vida personal y profesional.

Acuario

Podrías estar bajo un poco de presión por no saber delegar, sencillo, pide ayuda, levanta la mano, pero termina haciendo lo que te corresponde.

Enfócate en lo que sabes hacer, especialmente en compras, ventas, relaciones públicas, arte, belleza, creatividad e imaginación. Este es un buen momento para recibir apoyo.

Urano en Tauro no te está afectando negativamente, al contrario, te empuja a hacer lo que debes. No te convenzas de que tienes muchas cosas que hacer, delega y concéntrate en lo que te da éxito y productividad.

Piscis

Todo relacionado con asociaciones, viajes, cambios de casa, remodelaciones, amor y formalización de relaciones se marca muy favorable.

Estás en una semana propicia, pero estas energías positivas te acompañarán aproximadamente hasta el 14.

Mantente atento a consejos, mensajes y llamadas. Piensa en las personas que pueden ser de ayuda en estos momentos para los planes que tienes en mente.

Hay una noticia en el hogar que te llenará de paz y alegría. Además, tu economía experimentará un crecimiento maravilloso. Aprovecha estas oportunidades y confía en la abundancia que está llegando a tu vida.

YC