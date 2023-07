Mizada Mohamed: Horóscopos de las semana del 3 al 9 de julio

Aries

Hay justicia marcada para ti, te toca la de ganar, te toca cosechar lo sembrado, especialmente todo aquello que tú sembraste a finales del 2022 principios del 2023 y que tú no habías visto resultados. Esta semana es espectacular se abren tus canales de abundancia, de triunfo, de éxito, de prosperidad, lo más importante de todo es que tú siempre debes de mantenerte con tu corazón de niño, porque eres el bebecito del zodiaco, el alegre, el simpático, el divertido, el carismático.

Si alguien intenta quitarte toda esa alegría y esas ganas de de estar y de vivir alejalo de tu vida mi amor, tu llegaste con dones, para dar alegría y felicidad, si te enfocas y aprovechas las oportunidades, en cuanto se presenten, todo estará a tu favor, evita los celos, tú sabes quién eres a brillar simplemente.

Tauro

Estás tejiendo grandísimas ideas, pero grandísimas ideas, estás con la mente súper creativa, aprovecha absolutamente toda esa información mágica y maravillosa, así que no se lo dejes a la memoria, toma papel y pluma y escribe. Vas a tener grandes mensajes y señales, muchos proyectos van a darse a partir de esta semana. Vas a ser la llave mágica que abra cualquier puerta por más cerrada que se encuentre, recibes buenas noticias en tu economía, cuestiones financieras, crediticias, hipotecarias y muchos viajes.

De Julio en adelante vienen grandes cambios en tu vida, solamente nosotros sabemos lo que hemos sembrado y vas a cosechar lo que has sembrado, cambios, transformaciones, un reencuentro contigo mismo, análisis de conciencia, introspección, un preguntarte ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy y con quién quiero ir?

Géminis

Ya pasó el ciclo de tu cumpleaños, ahorita estás en el ciclo del Sol y estás tierno, romántico, sensible, pensante, analítico, metódico, ordenado, con muchos planes, muchas ocurrencias, cosas nuevas, cosas diferentes, céntrate, inhala y exhala. Estás en época de cerrar ciclos, sabes muy bien que tienes unas enormes capacidades de hablar, expresar, comunicar, sabes perfectamente cómo caerle bien a los demás, pero no tienes por qué caerle bien a todos, habrá personas que tú le saques ámpulas y se acabó, si tu brillo les molesta que se pongan lentes así de sencillo.

En esta semana te va a ir tan bonito, como tú te lo mereces, así de sencillo, debes de poner atención en juntas eventos y reuniones, si tú mismo no peleas lo que te corresponde por derecho de conciencia nadie lo va a venir a hacer por ti, es importante ir adelantito de la fila y llevar a muchas personas junto a ti. Tienes la fuerza, el poder, la energía y la capacidad para poder apoyar a muchas personas cercanas a ti y eso el universo te lo regresa multiplicado.

Cáncer

Todo lo que pasa por tu mente se hace realidad y lo sabes bien, quieres darle de mucho a tu familia, quieres atender a los tuyos, quieres quedar bien con todas las personas que están a tu alrededor, quieres compartir caminos y vidas con muchas personas y lo estás haciendo muy bien, nada más te voy a preguntar ¿estás haciendo lo mismo por ti?, ¿estás recibiendo tú en la misma medida que estás dando?

Es época de recibir en la medida que estoy dando, da luz, paz, amor, protección, siempre estás viendo qué necesitan los demás y tú por eso muchas veces sientes que no te atienden, que no te miman, que no te apapachan, porque no sabes pedir lo que te corresponde por derecho de conciencia, cuando la gente no entiende hay que hablarles. Esta semana es mágica para ti, vas a tener la respuesta a trámites, acuerdos y negociaciones, es una semana de mucho triunfo profesional, laboral y en el familiar, hay noticias que van a llenar tu corazoncito de muchisisísima alegría.

Leo

Estás en un momento muy importante porque quieres tomar muchísimas determinaciones. Marte y Venus están en tu signo, estás en muy buena época para el amor, el dinero, las relaciones y demás. Te están dando la oportunidad toda esta semana completita.

Es una semana súper mágica te está dando la oportunidad a ti especialmente para resolver aquello que tú veías tapado, bloqueado, que no caminaba, que no se daba, que estaba detenido, de cualquier índole personal, sentimental, familiar, laboral, económico, se abren las puertas de par en par.

Virgo

Hay renacimientos, reencuentros, reinicios, renovaciones, todo lo que tenga que ver con “re” está contigo. Es tiempo de mandar cartas, correos electrónicos, tocar puertas, hacer llamadas, levantarte de donde estás y pelear lo que te corresponde por derecho de conciencia y vas a ganar.

Estás en un momento perfecto, toda la semana es buenísima, si tú hablas, comunicas tus necesidades en tu ambiente laboral y profesional vas a ser escuchado, tienes la fuerza, el poder, la energía, la capacidad, la intuición, la percepción y una enorme imaginación, eres súper creativo. Esta es una semana en la que te van a buscar y te van a dar propuestas nuevas por demás interesantísimas gracias a todo aquello que no que sembraste hace una semana o hace unos meses lo que has sembrado desde hace muchos años es tiempo de que recibas todo lo que te mereces.

Libra

Estás en una transición emocionalmente mental donde en ocasiones no sabes si vas si vienes, hacia adelante o hacia atrás, a la izquierda o a la derecha, es normal, es natural, pero si controlas, enfocas, tu fuerza, tu poder, tu energía, tu capacidad y te alejas de las garrapatitas energéticas, de los vampiros emocionales y energéticos todo va a funcionar. frena tu lengua mental cuando se le ocurra decir no se debe, no es correcto, ya no es tiempo, mejor para mañana.

Tienes una muy buena semana, es más, no solamente esta semana, vienes a recibir lo que te mereces, porque la buena fortuna y la abundancia y la prosperidad habitan en tus dones y esta semana vas a empezar a ver cómo la fruta empieza a caer del árbol para ti y para los que están a tu alrededor. Si debes, quieres o necesitas hacer un trámite hipotecario, bancario, financiero, todo lo que tenga que ver con trámites se marca fenomenal.

Escorpio

Lo que se les ocurra iniciar, ¡háganlo pero ya!, vas a tener beneficios en la casa, en el dinero y en las relaciones, esto quiere decir que todo lo que tenga que ver con tu vida laboral profesional, económica, inversiones, financieras, ventas, compras, lo que sea cuestión material y dinero se marca a favor y en las asociaciones, no solamente hablamos asociaciones de relaciones de pareja y de mano, asociaciones para hacer cosas nuevas, cosas diferentes.

Tus ganas, tu ánimo, tu entrega, tu compromiso y tu gran talento es importante sabemos que por naturaleza eres un ser muy apasionado, nada más enfoca tus emociones, enfoca tu yo, evita los celos en cualquier tipo de relación y todo se marcará a tu favor, mucha atracción toda esta semana.

Sagitario

No te detengas ante nada ni nadie, podrá la gente hablar, decir y demás sus palabras necias no las escuches, como quiera te van a criticar, como quiera te van a señalar, aún así haz que las cosas sucedan, tienes todo a tu favor.

Todo aquello que tú sembraste, visualizaste, decretaste en enero, febrero, lo tengas contigo porque te lo mereces por derecho de conciencia, si no has tomado las determinaciones de cerrar diferentes ciclos en tu vida, me refiero especialmente a los laborales, a los sentimentales que no estaban funcionando desde hace muchísimo tiempo, es tiempo de hacerlo y lo vas a hacer de forma tranquila, relajada, pacífica, para tu bien y la de los involucrados.

Capricornio

Es tiempo de hacer, todo lo que tienes que hablar, expresar, decir, alguna cosa que has dejado para después, esta semana haz todo lo que tengas que hacer, es tiempo de hacer absolutamente todo también, de reencontrarte contigo mismo, de amarte mucho, de darte tu sitio, de darte tu lugar, de no permitir que nada ni nadie nadie te ponga el pie en el cuello bajo ninguna circunstancia y menos.

En nombre del amor acuérdate por amarte, valorarte, respetarte, quererte, darte tu sitio, tu lugar, porque alguien que te ama, que te respeta, que te quiere, que te da tu sitio, te ayuda a crecer, a avanzar, a dar el siguiente paso, por eso empieza contigo para que de esta forma lo sigas proyectando, naciste líder, naciste capaz, tienes muchas capacidades y a la mejor por ahí no las escuchaste.

Acuario

Olvídate de las penas, olvídate del qué dirán, olvídate de lo que los demás digan, nunca los vas a tener contentos, no hay manera de tener contento a todo mundo, tente contento a ti mismo. Eres una persona capaz, entregada, comprometida, carismática, inteligente, artística, ocurrente, noble, buena, pero por qué no te reconoces todo eso.

Hay evolución en toda la extensión de la palabra, pero la principal evolución es un reencuentro tú contigo mismo, con tus piezas perdidas, porque pusiste la pieza más importante, amor propio, todo es amor, no estoy hablando del amor romántico, estoy hablando del amor a ti mismo, eso es el que estás trabajando ahorita contigo mismo, con tus amistades, estás quitando lo que no debes de tener en tu vida.

Piscis

Todo está cooperando totalmente a tu favor, tienes las de ganar se te esta dando la oportunidad de hacer muchas cosas nuevas, de no quedarte con las ganas en poner las cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional. Es tiempo de que recibas en la medida exacta de cómo estás dando, pero si tú no peleas lo que te corresponde por derecho créeme que nadie va a venir a hacerlo por ti, si tú no dices “yo me merezco más de lo que estoy recibiendo en estos momentos” no se va a lograr.

Te vas a sentir contento, feliz, pleno, realizado, enamorado de ti, de la vida, del aquí, de la hora, eso te va a impulsar tremendamente y esa seguridad que vas a tener contigo mismo va a hacer que los demás lo reciban en la misma manera, vas a recibir dinero, regalos, o terrenos.

