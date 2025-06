Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 9 al 15 de junio

Aries

Mi querido Aries, el universo está alineado contigo. Se abren las puertas de par en par. No es momento de detenerte, ni de frenar tu impulso. Mucho menos de escuchar esas lenguas viperinas que quieren frenar tu luz. Ahora es cuando debes ponerte un escudo protector llamado: “Creo en mí”. Repite: Voy hacia adelante. Nada me detiene. Nada me para. Porque soy capaz de todo.

Esta semana es clave para enfocarte en lo que realmente importa. No malgastes tu energía en intentar convencer a otros de tu forma de vivir, de pensar o sentir. No estás aquí para complacer a todos: estás aquí para hacer que las cosas sucedan. Saturno en tu signo te está preguntando: ¿Qué estás esperando? Tienes el poder, el talento y la fuerza para manifestar tus sueños.

Además, con el Sol en Géminis y Mercurio y Júpiter en Cáncer, tu energía comunicativa y emocional se potencia. Si necesitas firmar, negociar, hablar o llegar a acuerdos importantes, hazlo desde el alma, con una sonrisa, con dulzura, con caricia amorosa. Eso moverá montañas, Aries. Esta semana, lo emocional, familiar, personal y laboral está cargado de buenas oportunidades. No las dejes pasar.

Tauro

Mi querido Tauro, tu magnetismo está a tope. Venus está en tu signo y Mercurio y Júpiter en Cáncer activan tu capacidad de atraer lo que deseas: romance, pasión, compromiso y estabilidad. Siembra, porque es tiempo de cosechar en grande.

Has trabajado duro. Si no te lo reconocen, hazlo tú mismo. Si sientes que nadie aplaude tu esfuerzo, entonces tú apláudete. Estás despertando a un nuevo nivel de conciencia. Plutón retrógrado en Acuario está removiendo tu mundo interior. Te cuestionas todo: si estás en el camino correcto, si estás dando demasiado, si tus decisiones están alineadas con tu esencia. Esa introspección es oro puro. Estás creciendo, madurando como el buen vino.

Ahora sabes que no puedes dar más de lo que recibes sin quedarte vacío. Estás aprendiendo a poner límites, a priorizarte, a tomar decisiones importantes por ti y para ti. Agradece lo recorrido, y sigue adelante: todo se está acomodando para tu evolución. No tengas miedo de avanzar. El universo te está respaldando con fuerza.

Géminis

Géminis, estás en una semana de alta intensidad emocional y espiritual. Tu intuición está disparada. Tus sueños pueden traer mensajes importantes. Aprovecha esta conexión con lo invisible, porque te guiará hacia decisiones sabias.

Júpiter ha salido de tu signo y ha entrado a Cáncer, marcando el inicio de un ciclo que tiene que ver con hogar, familia, pertenencia y cimentación emocional. Todo lo que inicies relacionado con tu vida familiar, tu casa, tus raíces, tiene gran potencial de prosperar. Estás construyendo bases sólidas. Hay un cierre de ciclos importante, y también una apertura emocional hermosa.

Además, Mercurio en Cáncer te da la palabra justa y amorosa para comunicarte con profundidad. Si estás pensando en cambiar de casa, remodelar o iniciar algo con tus seres amados, adelante. Este es el momento. También hay grandes avances en lo económico. Júpiter abre las puertas de la abundancia, especialmente si sembraste algo a inicios de septiembre del año pasado: ahora empiezas a ver los frutos.

Junio, julio y agosto son meses de manifestación para ti. Escucha a tu corazón y actúa con confianza. Estás en un punto clave de transformación interna y externa.

Cáncer

Querido Cáncer, ahora que Júpiter ha entrado en tu signo, todo cambia a tu favor. Este tránsito es de los más poderosos y benéficos. Es momento de hacer eso que habías dejado pendiente, eso que postergaste por priorizar a los demás. Ahora, el universo te dice: te toca a ti.

Tú que tanto das, ahora debes darte a ti. Es momento de amarte, valorarte, escucharte. Porque en la medida en que lo hagas, el mundo lo hará contigo. Júpiter te impulsa a expandirte, brillar y materializar. Ya no más círculos de confort que no aportan. Ya no más cargar con personas o situaciones que solo te restan. Te toca crecer, soltar, y permitirte recibir.

Esta semana es muy poderosa para temas económicos, laborales y emocionales. Si estás buscando mejorar tus finanzas, iniciar algo nuevo o romper con lo que te estanca, hazlo ahora. Aléjate de las "garrapatas energéticas", esas personas que te chupan la energía sin dar nada a cambio. Cáncer es puro amor, pero el amor también sabe decir hasta aquí.

Los días 11 y 12 serán especialmente mágicos para ti. Aprovéchalos.

Leo

Leo, has pasado por un proceso de introspección poderoso. Has hecho una revisión profunda de tu camino. Y te diste cuenta de algo valioso: has crecido mucho. Has ganado experiencia, sabiduría, fuerza.

Sin embargo, el consejo cósmico es claro: No lo cuentes todo. Tú, que eres generoso y abierto, a veces compartes de más… y lamentablemente, no todos celebran tu luz. Hay envidias, sí. Pero no temas, protégete guardando tus planes, tus ideas, tus proyectos. No se trata de esconderse, sino de cuidar lo que estás gestando.

Vienen grandes cambios en tu vida interior, y eso va a reflejarse afuera: cambios en tu hogar, en tus relaciones, en tu economía. Te estás reestructurando desde dentro. Por eso, todo lo que hagas desde esta nueva versión tuya traerá abundancia, éxito y evolución.

Se marcan viajes, acuerdos importantes, oportunidades profesionales. Si estás esperando respuesta sobre trámites o proyectos detenidos, los días 11, 12 y 13 traerán noticias positivas. El universo te está dando luz verde. Aprovéchala. Confía en ti, en tu talento y en tu camino. Estás más preparado que nunca.

Virgo

Virgo, el mensaje es claro y contundente: es momento de avanzar. Todo lo que había estado detenido, estancado, confuso o en pausa empieza a moverse esta semana.

Vas a estar en una reunión o junta muy importante. Tal vez pienses que no tiene mayor relevancia, pero sí la tiene. En ese espacio vas a recibir una propuesta o información clave para lo que viene. Lo que necesitas está allí, esperándote. No te cierres. Di sí. Participa. Abre puertas.

Mercurio en Cáncer y Júpiter en Cáncer están alineados con tus objetivos más profundos. El Sol en Géminis te da impulso para actuar con inteligencia. Si necesitas un crédito, negociar una compra o realizar un movimiento económico, esta es una excelente semana para hacerlo. Todo lo que hagas por tu bienestar y el de tus seres queridos tiene luz verde.

También estás dejando atrás tu zona de confort. Eso puede dar miedo, pero también es lo que te permitirá crecer. Estás entrando en una etapa nueva, más madura, más fuerte, más plena. El universo te pide que des el paso.

Libra

Mis queridos Libra, los aplaudo de pie. Han atravesado momentos difíciles, caídas, equivocaciones y desafíos que les exigieron más de una vez mantener la calma y no perder la sonrisa. Y lo lograron. Por eso, la vida ahora les responde con fortuna, abundancia y prosperidad. Prueba superada, Libra.

Con Mercurio y Júpiter en Cáncer, lo que tanto has deseado para ti y tus seres amados puede convertirse en realidad como por arte de magia. Y por eso te repito lo que ya te dije: cuidado con tus pensamientos. Estás en una etapa en la que lo que piensas, se manifiesta. Si piensas en grande, recibirás en grande.

Venus, tu regente, en Tauro, intensifica tu magnetismo. Usa los días 10, 11, 12 y 13 de junio para tomar decisiones importantes, firmar acuerdos, o simplemente agradecer. Una reunión importante puede traerte una propuesta que impacte positivamente en tu presente y en el de tu familia.

Lleva un cuarzo contigo, especialmente cerca del ombligo. Ahí entra y sale energía, y esta semana necesitarás protegerte. Libra, tú eres sonrisa, equilibrio y belleza. Aléjate de personas negativas, porque se contagia. Quédate con los que suman.

Escorpión

Estás en una etapa profundamente romántica y emocional, Escorpio. Si estás pensando en iniciar una relación, formalizar una ya existente o dar un paso importante en el amor, esta es tu semana. Tu sensibilidad está más alta de lo normal, lo cual te vuelve más magnético. Solo evita caer en celos o suposiciones; tú sabes que lo que es tuyo, por derecho de conciencia, nadie te lo puede quitar.

Abres y cierras ciclos casi al mismo tiempo. Algo termina para dar paso a algo mucho mejor. A través de amistades o redes de contacto llegan personas importantes que impactarán tu vida a corto plazo. Estoy hablando de julio, pero las semillas se plantan ahora.

También se marcan encuentros del pasado que traerán nostalgia, pero también reconciliación, perdón y cierre. Esta semana puede haber reuniones familiares o eventos donde el amor y la armonía se sientan fuerte. Estás floreciendo. Así como a un rosal le quitamos las ramas secas para que dé mejores flores, así tú te estás podando internamente para renacer.

Sagitario

Todo aquello que se sentía estancado, Sagitario, ahora empieza a fluir. Júpiter ha salido de Géminis, donde te dio aprendizajes a través de mucha actividad, viajes y conversaciones. Ahora, al entrar en Cáncer, te invita a bajar el ritmo, a respirar y a reconectar con lo esencial: tu hogar, tus vínculos, tu centro.

Desde el 9 de junio de 2025 al 19 de junio de 2026 vivirás una etapa con enfoque más emocional. Puede haber mudanzas, cambios de casa, incluso de país. Cambios reales. Cambios importantes. Cambios positivos.

Los días 11, 12 y 13 son especialmente importantes. Pueden llegar propuestas amorosas o de negocios. Es posible que conozcas a alguien nuevo si estás sin pareja, o que consolides una relación si ya la tienes. También son días ideales para firmar, viajar, comprar o vender algo.

El 11 será especialmente mágico para ti, con la Luna llena en tu signo. Ese día podrías sentir claridad emocional, intuición precisa y el impulso exacto para actuar. Hazlo. Tu fuego necesita dirección.

Capricornio

Capricornio, tu mirada refleja fuerza, liderazgo, ambición y decisión. Pero a veces permites que la negatividad externa te contamine, que las voces de fuera te desconecten de tu sabiduría interior. Esta semana, vuelve a ti. Háblate con sinceridad. Pregúntate: ¿esto que estoy haciendo es realmente lo que quiero hacer?

Con Saturno en Aries y Júpiter en Cáncer, es momento de evaluar tus relaciones laborales y profesionales. ¿Estás donde quieres estar? ¿Con quién quieres avanzar? ¿Con quién sí quieres hacer camino?

Se marcan encuentros clave esta semana: personas con las que podrías construir algo grande. Pero para eso necesitas depurar tu entorno. No te detengas por nadie que no vibre contigo. Rodéate de quienes también construyen, lideran y evolucionan.

Del 9 al 14 de junio hay aspectos muy favorables para ti, para cambios laborales, mejoras económicas y alianzas duraderas. Escucha con atención y decide con convicción. Es tiempo de crecer, no de conformarte.

Acuario

Acuario, la rueda de la fortuna gira a tu favor. Esta semana será intensa en actividad, contactos, reuniones, decisiones, aprendizajes, inicios y finales. Estás con la energía a tope, y eso es perfecto, porque vienen logros, aplausos y recompensas por tu esfuerzo constante.

Júpiter en Cáncer te sensibiliza. Te conecta con el hogar, la familia, los afectos. Tal vez sientas el impulso de hacer cambios personales o incluso mudarte. También podrías iniciar una relación o formalizar una ya existente. Las asociaciones —de todo tipo— se ven bien aspectadas.

Plutón retrógrado en tu signo te ha hecho cuestionarte si estás en el camino correcto. La respuesta es sí. Confía en lo que has estado haciendo. Estás avanzando. Estás construyendo. Estás siendo tú mismo con más firmeza que nunca.

Aprovecha del 9 al 15 de junio para actuar, firmar, planificar, avanzar. No te detengas ni le des tantas vueltas. Es tiempo de resultados, de decisiones con impacto y de expandir lo que ya has iniciado.

Piscis

Piscis, para cosechar hay que sembrar. Y tú lo sabes. Siempre estás sembrando amor, comprensión, ayuda. Esta semana el universo empieza a devolverte parte de esa siembra.

Con Júpiter en Cáncer, tu casa, tu familia, tus afectos, tus raíces se activan. Vas a estar más hogareño, más atento a los detalles, más pendiente de tus seres amados. Y si eso ya lo haces de forma natural, ahora será aún más fuerte. Es un tiempo de sanación emocional, de alegría compartida, de profundidad amorosa.

Si necesitas firmar, negociar, solicitar un crédito, o resolver algo relacionado con viajes o papeles importantes, el 11, 12 y 13 son días de cinco estrellas para ti. Hazlo. La energía está completamente a tu favor.

Además, una persona de tu entorno familiar o cercana a ti podría recibir una muy buena noticia que te llene el alma de alegría. También es una semana maravillosa para iniciar una nueva relación, o reavivar una existente desde un lugar más sano, más claro y más sereno.

Piscis, este es un tiempo de estabilidad emocional, de reconocerte, valorarte y darte espacio. Ámate y celébrate, porque te lo mereces.

Con información de Mizada Mohamed

MF